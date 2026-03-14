＜テレビ朝日「食彩の王国」で紹介＞総料理長 小出裕之が“漆黒の潮騒”江戸前ちば海苔メニューを考案

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『江戸前ちば海苔 コラボレーション』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/recommend/chibanori/

ホテルニューオータニ幕張は、2026年3月14日（土）に放送されたテレビ朝日の料理ドキュメンタリー番組「食彩の王国」において、千葉県産「江戸前ちば海苔」をテーマにした特集に総料理長 小出裕之が出演し、同食材を使用したオリジナルメニューを披露しました。

番組では、千葉の海で育まれる「江戸前ちば海苔」の生産現場や漁師の想いに迫るとともに、総料理長 小出がその魅力を料理で表現。ホテルニューオータニ幕張では「千産千消」の取り組みの一環として、2026年5月8日（金）～7月31日（金）に開催予定の「千葉県民の日プロモーション」にて、「江戸前ちば海苔」を使用した特別メニューを展開いたします。

千葉・市川の海が育む、「江戸前ちば海苔」

東京湾の豊かな潮流と栄養を受けて育つ「江戸前ちば海苔」は、香りの高さと柔らかな口どけ、そして濃厚な旨味が特長の千葉県を代表する海産物です。冬の穏やかな海と豊富な栄養に恵まれた環境のもと、養殖網をこまめに交換するなど、生産者の丁寧な手仕事によって育まれています。

こうした“量より質”へのこだわりから生まれる海苔は、「色よし・味よし・香りよし」の三拍子がそろう品質として知られ、古くから江戸前の名産として高く評価されています。



参考：千葉県漁業協同組合連合会「江戸前ちば海苔」

http://www.chiba-gyoren.or.jp/pdf/edomae_chibanori.pdf

総料理長 小出裕之が贈る、「江戸前ちば海苔」メニュー

今回、小出が着目したのは、「江戸前ちば海苔」が持つ「磯の香り」と「ミネラル感」。番組では、ちば海苔の生産者である漁師・秋本久氏との対話を通して食材の魅力を探りながら、海苔の可能性を引き出す料理を考案しました。料理人の技と感性によって引き出された「江戸前ちば海苔」の新たな魅力を、ホテルならではの一皿としてお愉しみいただけます。

■仔羊と“漆黒の潮騒”江戸前ちば海苔

仔羊のロインと肩肉を用い、「江戸前ちば海苔」の香りとミネラル感を重ねた一皿。ロインには生海苔を忍ばせ、板海苔とバラ肉で包み込んで香ばしくローストすることで、仔羊の繊細な旨味と海苔の磯の香りが調和する味わいに仕立てました。さらに肩肉は、香辛料と香味野菜とともにじっくりと煮込み、手打ちのラビオリに。仕上げに生海苔を加えたクリームソースを合わせることで、仔羊のコクに海のミネラルが寄り添う、奥行きのある味わいを表現しています。

[料金] アラカルト \3,960

※3日前までのご予約制

※別途サービス料を加算させていただきます。

[場所] オールデイダイニング「SATSUKI」（ロビィ階）

■江戸前ちば海苔のラングドシャ

「江戸前ちば海苔」と、香り高い「下総醤油」の旨味を生地に練り込んだ和テイストのラングドシャ。サクッと軽やかな食感のクッキーに、海苔の風味を移したホワイトチョコレートガナッシュをサンドしました。海苔の豊かな香りと醤油のほのかな塩味がチョコレートの甘さを引き立てる、甘じょっぱい味わいが魅力の一品です。

[料金] １枚 \432《テイクアウト》

※3日前までのご予約制（1日限定10枚）

※海苔の風味を最大限にお愉しみいただくため、お買い上げ当日中にお召し上がりください。



[場所] パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」 (ロビィ階)

千葉の魅力を味わう「千葉県民の日プロモーション」

番組での紹介をきっかけに誕生した「江戸前ちば海苔」メニューは、2026年5月8日（金）～7月31日（金）に開催予定の「ホテルニューオータニ幕張 千葉県民の日プロモーション」にて展開いたします。期間中は、「江戸前ちば海苔」をはじめ、千葉の豊かな自然が育んだ多彩な食材を使用した料理をご用意。海と大地の恵みあふれる“千葉の味覚”を、ホテルならではの一皿でお愉しみください。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

『江戸前ちば海苔 コラボレーション』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/recommend/chibanori/

■仔羊と“漆黒の潮騒”江戸前ちば海苔

［期間］ 2026年5月8日（金）～7月31日（金）

［料金］ アラカルト \3,960

※3日前までのご予約制

※別途サービス料を加算させていただきます。

［場所］ オールデイダイニング「SATSUKI」（ロビィ階） Tel: 043-299-1848

［ご予約・お問合せ］ Tel: 043-299-1848（SATSUKI直通）

■江戸前ちば海苔のラングドシャ

［期間］ 2026年5月8日（金）～7月31日（金）

［料金］ １枚 \432《テイクアウト》

※3日前までのご予約制（1日限定10枚）

※海苔の風味を最大限にお愉しみいただくため、お買い上げ当日中にお召し上がりください。

［場所］ パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」 (ロビィ階)

［ご予約・お問合せ］ Tel: 043-299-1639（パティスリーSATSUKI直通）