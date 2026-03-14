総合美容医療クリニック『AND美容外科 浦和院』がオープンしました

一般社団法人AND medical group

総合医療グループである一般社団法人AND medical group（所在地：東京都港区 代表理事：草野正臣、林 鍾学）は、2026年3月14日に「AND美容外科 浦和院」をオープンいたしました。

浦和院では、美容外科、医療瘦身、美容皮膚科、医療脱毛、美容形成の施術をお受けいただけます。

皆様のご来院をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

＜浦和院＞

住所：

〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-2-18 タチバナビル3階



受付時間：

10:00～20:00



アクセス：

信越本線「新潟駅」より徒歩5分

新潟交通バス停「駅前通」より徒歩1分

■一般社団法人AND medical groupについて

ー「美しくなる」は、人間の権利だ。

一般社団法人AND medical group（所在地：東京都港区 代表理事：草野正臣、林 鍾学）は、全国31拠点（2026年3月時点）でクリニックを運営する総合医療グループです。2020年に設立し、美容皮膚科・美容外科・形成外科・矯正歯科・審美歯科を展開。

当グループは、人それぞれが持っている異なる性格・好み・価値観により、様々な「美」があると考え、性別や年齢・国籍などを問わず、「誰もが自分らしい美を追求できる世界」の実現を目指し、患者様の外見に対する不満やコンプレックスを軽減できるよう、様々な医療サービスを提供しています。日本を美容医療のリーディングカントリーとして位置づけ、最先端の技術と最高水準の医療サービスを提供することで、世界的な信頼と評価を得ることを目指してまいります。

AND medical group 公式サイト

https://and-bg.com