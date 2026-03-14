関西テレビ放送株式会社(本社：大阪府大阪市北区扇町2-1-7、代表取締役社長：岡 宏幸)は、本当にあったクズ男との恋愛ドラマ『私が愛するのはクズ男だけ～愛に縛られる女達～』を、3月14日(土)ひる12時～TVer＆カンテレドーガで独占配信いたします。





高田里穂





『私が愛するのはクズ男だけ』は、女流プロ雀士の和泉由希子らが実際に体験したクズ男とのエピソードを書籍化した「愛に縛られる女達」(「近代麻雀シリーズ」竹書房刊)が原作で、高田里穂演じる女流雀士・城戸雪(きどゆき)がクズ男たちに翻弄されながらも、懲りずに這い上がっていく落ちっぱなしのフリーフォール系恋愛ドラマです。

本作では、価値観の通じないモテ男、嫉妬で束縛に走る男、金を盗むギャンブル狂、そして寄生体質のヒモ男の4人のクズ男が登場し、それぞれイ・シガン、世古口凌、結城陽向、藤林泰也が演じます。また雪の親友役として田倉暉久(THE SUPER FRUIT)が出演いたします。





主演の高田里穂は、クズ男を愛する雪を実際に演じて「いやぁ、腹が立ちましたね。演じているのか感じているのか分からなかったんですけど、クズ男に缶を投げられて水がかかった時とか、すごい近いところで大声を出されたり、暴力的なことをされたときは傷つきましたし、落ち込みました。何より私は、反骨精神が強いのでやり返したくなりました」と感想を述べました。

また、「もちろんクズ男にもいい部分があって、そこがすごくいとおしく思えたり、そういうところは共感できるんですけど、私がもし選択するのであれば、そっちの道(クズ男)を選ばないかなというふうに思いました」と自身の恋愛観との違いを話し、その上で「雪は一貫して好きな男性がクズ男だったというだけで、それを自分のしあわせで、自分の生きる道と明確に思っていて、すごく素敵だなと思いました」と主人公への想いを語りました。





一方、原作者の和泉由希子は、自身の実話がドラマ化されたことに、「とても嬉しいです。本当に今までやってきたことに意味があったなと。すごい辛かったし、その時は大変だったりもしたけど、今まで私にそういう思いをさせてくれた元カレたちにもありがとうって思ってます」と感謝を述べました。





その他、原作者の和泉由希子が女流プロ雀士らとクズ男エピソードについて語り尽くす番組『私が愛するのはクズ男だけ～愛に縛られる女達が語り尽くす』が3月29日(日)深夜26時52分～カンテレにて放送されます(＊関西ローカル)。









＜ドラマ作品情報＞

【番組タイトル】

私が愛するのはクズ男だけ～愛に縛られる女達～





【配信日時】

2026年3月14日(土)ひる12時～※TVer＆カンテレドーガ独占配信(全17話一挙)





【出演者】

高田里穂、イ・シガン、世古口凌、結城陽向、藤林泰也、田倉暉久(THE SUPER FRUIT)





【原作】

和泉由希子『愛に縛られる女達』(「近代麻雀シリーズ」竹書房刊)





【脚本】

杉山 嘉一





【監督】

長尾 くみこ





【制作協力】

コクーン





【制作著作】

カンテレ





【番組ページ】

TVer ： https://tver.jp/series/sr7j2kktt3

カンテレドーガ： https://ktv-smart.jp/store/catchup.php





【公式SNS】

公式X(旧ツイッター)： https://x.com/watakuzu_ktv

公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/watakuzu_ktv

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@watakuzu_ktv





【ストーリー】

主人公・城戸雪(高田里穂)は、プロ麻雀界で活躍する人気と実力を兼ね備えた女流雀士。クールビューティーと称される美しくも近寄り難い容姿のため、自立したカッコいい女性と思われているが、彼女が愛するのは「クズ男」ばかりだった。

価値観の通じないモテ男・カン(イ・シガン)、嫉妬で束縛に走る男・謙索(世古口凌)、金を盗むギャンブル狂・優字(結城陽向)、そして寄生体質のヒモ男・斗万(藤林泰也)など、「クズ男」と恋と別れを繰り返す中で、雪が最後にたどり着いた真理とは…。

どこを切り取ってもクズ男だらけ！懲りない女・雪の落ちっぱなしフリーフォール系恋愛ドラマが今、始まる！





高田里穂





左から）藤林泰也、世古口凌、結城陽向、イ・シガン





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