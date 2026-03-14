執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』より、木之本 桜、李 小狼をイメージしたコラボレーション眼鏡を2026年3月14日(土)より予約開始します。





カードキャプターさくら × 執事眼鏡eyemirror





【商品デザイン】

■木之本 桜 モデル

木之本桜 モデル

ほんのり淡い「さくらピンク」のメタルフレーム。

さくらちゃんのモチーフをさりげなくデザインに落とし込み、普段使いしやすいフレームに仕上げました。





フロント ：フレームの周りには「疾風(ゲール)」 のエフェクトをイメージした模様を刻印。

ヨロイ ：コスチュームをイメージした五角星とラインを取り入れました。

テンプル(つる)：杖の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、コスチュームの王冠や羽のモチーフの刻印・「飛翔(フライト)」と桜の花びらをイメージしたステンド七宝等を施した繊細なデザイン。

先セル ：先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。小狼くんとお揃いのデザインです。





木之本桜 モデル_付属ケース





■李 小狼 モデル

李小狼 モデル

シャイニーブラウン×グリーンの組み合わせがお洒落なメタルフレーム。

小狼くんの髪色とコスチュームをイメージしシックなデザインにまとめました。





フロント ：「雷帝招来」のエフェクトをイメージした模様を刻印。

ヨロイ ：クロウカード編・さくらカード編で着用している式服のモチーフをさりげなく取り入れました。

テンプル(つる)：剣の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、クリアカード編の式服の模様を型抜きし、羅針盤の模様を刻印しました。

先セル ：先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。さくらちゃんとお揃いのデザインです。





李小狼 モデル_付属ケース





【商品詳細】

セット内容(共通)：眼鏡フレーム、眼鏡拭き、オリジナル眼鏡ケース、説明書





商品名 ：木之本 桜 モデル

価格 ：15,400円(税込)

機能 ：度付き・PCレンズ対応可能(レンズ代別途)

男女兼用





商品名 ：李 小狼 モデル

価格 ：15,400円(税込)

機能 ：度付き・PCレンズ対応可能(レンズ代別途)

男女兼用





木之本桜 モデル＆李小狼 モデル





※レンズ交換について

・度付きレンズへの交換が可能です(レンズ代別途)

・実店舗では度数測定、フィッティングが可能です。

・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。





＜予約購入特典：オリジナルカードミラー＞

予約期間中に「木之本 桜 モデル・李 小狼 モデル」各種1点をご購入ごとに、オリジナルカードミラーを1点お付けします。





木之本桜 モデル_予約購入特典カードミラー

李小狼 モデル_予約購入特典カードミラー





▽特設サイト： https://eyemirror.jp/ccsakura/









【販売情報】

予約期間 ：2026年3月14日(土)～2026年4月12日(日)

発送/お渡し時期：2026年10月下旬頃

※予約受付時間は通販・実店舗で異なります

※発送時期は、工場入荷の状況により最大1～2ヶ月程前後する場合があります。





＜取扱販売店＞

・執事眼鏡eyemirror オンラインショップ

https://ec.eyemirror.jp/





・実店舗

営業時間：11:30(OPEN)～2026年4月12日(日)19:30(CLOSE)





・執事眼鏡eyemirror(東京・池袋)、(大阪・日本橋) 毎週水曜日定休

https://eyemirror.jp/





・アニメコラボメガネ専門店-Animegane- 毎週木曜日定休

https://animegane.jp/









■権利表記 (C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK









■カードキャプターさくら 公式情報

・公式サイト ： https://ccsakura-official.com/

・公式X(旧Twitter)： https://x.com/ccsakura_info





＜カードキャプターさくら 作品紹介＞

CLAMP・著。

「カードキャプターさくら」は1996年6月号から

2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌「なかよし」にて連載。

1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。





連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章「カードキャプターさくら クリアカード編」がスタート。

2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。

2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。

世界中で、世代を超えて愛される国民的作品！

関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2,200万部を突破している。