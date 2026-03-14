アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』コラボレーション眼鏡 木之本 桜 モデル、李 小狼 モデル2026年3月14日(土)より予約開始！
執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』より、木之本 桜、李 小狼をイメージしたコラボレーション眼鏡を2026年3月14日(土)より予約開始します。
カードキャプターさくら × 執事眼鏡eyemirror
【商品デザイン】
■木之本 桜 モデル
木之本桜 モデル
ほんのり淡い「さくらピンク」のメタルフレーム。
さくらちゃんのモチーフをさりげなくデザインに落とし込み、普段使いしやすいフレームに仕上げました。
フロント ：フレームの周りには「疾風(ゲール)」 のエフェクトをイメージした模様を刻印。
ヨロイ ：コスチュームをイメージした五角星とラインを取り入れました。
テンプル(つる)：杖の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、コスチュームの王冠や羽のモチーフの刻印・「飛翔(フライト)」と桜の花びらをイメージしたステンド七宝等を施した繊細なデザイン。
先セル ：先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。小狼くんとお揃いのデザインです。
木之本桜 モデル_付属ケース
■李 小狼 モデル
李小狼 モデル
シャイニーブラウン×グリーンの組み合わせがお洒落なメタルフレーム。
小狼くんの髪色とコスチュームをイメージしシックなデザインにまとめました。
フロント ：「雷帝招来」のエフェクトをイメージした模様を刻印。
ヨロイ ：クロウカード編・さくらカード編で着用している式服のモチーフをさりげなく取り入れました。
テンプル(つる)：剣の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、クリアカード編の式服の模様を型抜きし、羅針盤の模様を刻印しました。
先セル ：先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。さくらちゃんとお揃いのデザインです。
李小狼 モデル_付属ケース
【商品詳細】
セット内容(共通)：眼鏡フレーム、眼鏡拭き、オリジナル眼鏡ケース、説明書
商品名 ：木之本 桜 モデル
価格 ：15,400円(税込)
機能 ：度付き・PCレンズ対応可能(レンズ代別途)
男女兼用
商品名 ：李 小狼 モデル
価格 ：15,400円(税込)
機能 ：度付き・PCレンズ対応可能(レンズ代別途)
男女兼用
木之本桜 モデル＆李小狼 モデル
※レンズ交換について
・度付きレンズへの交換が可能です(レンズ代別途)
・実店舗では度数測定、フィッティングが可能です。
・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。
＜予約購入特典：オリジナルカードミラー＞
予約期間中に「木之本 桜 モデル・李 小狼 モデル」各種1点をご購入ごとに、オリジナルカードミラーを1点お付けします。
木之本桜 モデル_予約購入特典カードミラー
李小狼 モデル_予約購入特典カードミラー
▽特設サイト： https://eyemirror.jp/ccsakura/
【販売情報】
予約期間 ：2026年3月14日(土)～2026年4月12日(日)
発送/お渡し時期：2026年10月下旬頃
※予約受付時間は通販・実店舗で異なります
※発送時期は、工場入荷の状況により最大1～2ヶ月程前後する場合があります。
＜取扱販売店＞
・執事眼鏡eyemirror オンラインショップ
https://ec.eyemirror.jp/
・実店舗
営業時間：11:30(OPEN)～2026年4月12日(日)19:30(CLOSE)
・執事眼鏡eyemirror(東京・池袋)、(大阪・日本橋) 毎週水曜日定休
https://eyemirror.jp/
・アニメコラボメガネ専門店-Animegane- 毎週木曜日定休
https://animegane.jp/
■権利表記 (C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
■カードキャプターさくら 公式情報
・公式サイト ： https://ccsakura-official.com/
・公式X(旧Twitter)： https://x.com/ccsakura_info
＜カードキャプターさくら 作品紹介＞
CLAMP・著。
「カードキャプターさくら」は1996年6月号から
2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌「なかよし」にて連載。
1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章「カードキャプターさくら クリアカード編」がスタート。
2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。
2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。
世界中で、世代を超えて愛される国民的作品！
関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2,200万部を突破している。