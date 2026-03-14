ロマンティック歌謡歌手・竹島 宏が、4月15日(水)にリリースする新曲『純愛』の新ビジュアルを公開した。 竹島は2025年１月に自身初のミュージカル出演、４月には新歌舞伎座(大阪府)にて初の単独公演を達成。さらに年末には自身初のキャッチコピー「ロマンティック歌謡歌手」を誕生させたりと、数多くのチャレンジに挑んできた。今年はデビュー25周年を迎える記念イヤーでもあり、午年で年男。「2026年は、馬のごとく駆け抜けていきたい」と竹島は語る。 デビュー25周年を飾る新曲『純愛』は、作曲家・幸 耕平氏曰く「竹島 宏の“地味かっこいい”を極めた一曲」とのこと。決して煌びやかな花ではなくとも、楚々とした花のように…「持っている飾りをすべて外して、自分をまっさらに表現し『純愛』を届けていきたい」と竹島は語った。 新曲『純愛』は3月22日(日)に新歌舞伎座(大阪府)で開催される単独公演「竹島 宏 25周年の入り口 Jewel Box ～トパーズ～」内で初歌唱予定。ぜひオフィシャルサイトやSNSをチェックしてほしい。□楽曲情報2026年4月15日リリース「純愛」作詞：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之【Aタイプ】 品番：TECA-26013 （税抜価格:\1,409 税込価格:\1,550）1 純愛 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之2 太陽の残光 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之3 純愛 （オリジナル・カラオケ）4 太陽の残光 （オリジナル・カラオケ）【Bタイプ】 品番：TECA-26014 （税抜価格:\1,409 税込価格:\1,550）1 純愛 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之2 心からの声 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之3 純愛 （オリジナル・カラオケ）4 心からの声 （オリジナル・カラオケ）□スケジュール2026年3月22日（日）15：00開演 [14：15開場]ロマンティック歌謡”竹島宏がお届けする夢の世界～新歌舞伎座スペシャルステージ”「竹島 宏 ２５周年の入り口 Jewel Box～トパーズ～」会場／大阪新歌舞伎座（大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13）【アクセス】大阪上本町駅直通料金（税込）／S席（1・2階）9,500円 A席（3階）5,000円https://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/s20260322.html【チケットお申込み】♦お申し込み受付中♦●新歌舞伎座テレフォンセンター（10時～16時）☎06-7730-2222●新歌舞伎座ネットチケット https://shinkabukiza.pia.jp/●チケットぴあ https://t.pia.jp/ ●イープラス https://eplus.jp/●ローソンチケット https://l-tike.com/※電話番号はお間違いのないようおかけください。※未就学児童のご入場はお断りいたします。□SNS・公式Xhttp://x.com/takeshima_staff・公式Instagramhttp://www.instagram.com/hiroshi.takeshima_official□HPhttps://takeshimahiroshi.com/https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/takeshima/