作詞・作曲・歌って踊れる人魚の音楽系Vtuber海月シェル。代表作の「Vtuber一問一答自己紹介」をはじめ、オリジナル曲は30曲以上、昨年活動5周年を迎え、新たなアーティストイメージの新モデルで、大きな夢である「アニメ主題歌獲得」に向け、初の現地ワンマンライブを成功させるべく今回のプロジェクトに挑みます！クラウドファンディングは開始1時間30分で100％を達成し、現在ネクストゴールに向け現地生演奏や等身大パネルの設置など新たなサービスを展開中。

プロジェクトが生まれた背景

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=V4L3YuhCUEY

海月シェルは2020年10月の自身作詞作曲による「VTuber自己紹介ラップ」投稿でデビュー以来、YouTube動画投稿本数は1500本、年間30件以上の3Dライブ出演など、積極的に音楽活動を行っている。オリジナル企画「VTuber一問一答自己紹介」は世界中のVTuberにカバーされ、広告なしで100万再生を突破。水族館現地コラボや大阪関西万博ライブ出演、マクドナルド「朝マック」CM出演、地上波ラジオMCなど、個人勢でありながら活動の場を大きく広げてきました。しかし、昨今の情勢では衣装に対するセンシティブな基準が厳しくなり、地上波出演の機会やチャンネル保護の観点から、よりファーマルな衣装の必要性を感じました。また、現地でのワンマンライブ開催については「技術的実現の難しさと金銭的ハードル」が課題でしたが、現地フルトラッキング対応のライブハウスと高度な3D技術スタジオとの連携により、実現の目処が立ちました。

3D新衣装と現地ワンマンライブの実現でより新たな可能性へ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=E07UI4iONMw

今回のプロジェクトでは4つの目標を実現します！➀「アーティストイメージの3D新衣装制作」今までの初期衣装はそのまま大切に使用し、現地での掛け合いのある熱いライブや、カッコイイ楽曲やバラードでも対応出来るような、海月シェルの可愛さを残しつつもアーティストイメージも感じさせる衣装をキャラクターデザインの「まさる.jp」先生に衣装デザインして頂きました。➁「衣装替えのための3D素体制作」3DやVRライブの出演の機会が増え、今回素体を制作することで、冬にはサンタの衣装や、夏には水着、お友達とお揃い色違いの衣装等、3Dでの表現の幅が広がります。③「YouTube無料配信による新衣装お披露目ライブ」2026年6月30日(火)の海月シェルの誕生日に実施が決定！新たなスタートをより多くの方々に見て頂く機会を作ります。④「初の現地ワンマンライブ開催」2026年7月25日(土)に東京都内の駅近ライブハウスで昼夜2回公演を予定しています。生配信とは異なり、現地フルトラッキング対応で実現する生歌・全身パフォーマンス、高品質音響設備、昼夜違う海月シェルのオリジナル曲のみで構成されたセットリストなど、従来のフェス出演では難しかった「現地ライブハウスならではの特別な体験」を提供します。「プロシェルリウムからライトシェルリウムまで、会場全体をシェルリウムで埋め尽くしたい」という想いから、今回の現地ライブ実施を決定致しました。

今回のクラウドファンディングだけの特別なリターン品

今回のクラウドファンディングでは、普段購入出来ない特別な体験が出来るリターン品の数々をご用意致しました。3D新衣装やライブ開催までの制作過程が見られる活動報告は、3,000円の応援プランから閲覧可能。現地ワンマンライブチケットは単品は5,000円から、10,000円からは今回だけの特別な限定グッズや優先入場等が付帯され、アーカイブ付きのプランは、期限なし・永久保存版のライブ映像が貰えます。また特別な上位プラン(オリジナル曲プロデュースや歌ってみたリクエスト)は数分で完売。現在歌枠配信プロデュースや作詞に参加出来てCDにクレジットされる特別プランなども残り僅かとなっております。

概要

プロジェクト名：【海月シェル】3D新衣装お披露目＆現地ワンマンライブプロジェクトクラウドファンディング実施期間：2026年2月16日（月）～4月5日（日）目標金額：200万円(達成)、ネクストゴール：300万円実施予定：新衣装お披露目ライブ配信は2026年6月30日(火)、現地ワンマンライブは2026年7月25日(土)昼夜2公演

関連情報

クラウドファンディングサイト：https://camp-fire.jp/projects/920980/view海月シェル公式X：https://x.com/umitsukishell海月シェル公式YouTube：https://www.youtube.com/@umitsukishell