LNGSHOT日本でのアルバム販売・特典会イベントの開催が決定。
[LNGSHOT 'SHOT CALLERS' FAN BENEFIT EVENT IN TOKYO]
今年デビューながら圧倒的なパフォーマンスと勢いで注目を集めている韓国ボーイズグループ LNGSHOTが、ついに初来日。
その記念すべき来日を祝して、ファンの皆さんと直接交流できる特典会の開催が決定しました。
デビュー直後とは思えない存在感で音楽シーンを駆け上がる彼らに、日本で会える貴重なチャンスです。ぜひ奮ってご応募ください。
さらに、J.E.T. STOREでご購入された方全員を対象に、[J.E.T. STORE限定ランダムフォトカード]の特典付きとなります。
※J.E.T. STOREにて対象商品をご購入された方のみ、当イベントにご応募可能となります。
※詳細はJ.E.T.オフィシャルサイトまたは商品ページをご確認ください。
イベント概要
[日時 / 開催場所]
2026年3月28日(土) 午後1時～午後6時中
＠東京都内某所
※詳細は当選者にのみ、当選メールにてお知らせ致します。
［特典会１.：4:1ポラロイド撮影＆サイン会］
当選者数：20名様
※ 4:1の「4」はLNGSHOTメンバー4人、「1」はお客様1名を指します。撮影後、メンバー4名が当該ポラロイドにその場でサインを致します。
［特典会２.：対面サイン会］
当選者数：30名様
※LNGSHOTメンバー4名との対面サイン会となります。
※ご購入いただいたCDにサインを致しますので、当選された方はご購入されたCDを必ずご持参ください。
［特典会３.：ハイタッチ会］
当選者数：100名様
※LNGSHOTメンバー4名とのハイタッチとなります。
［応募方法］
販売期間：
2026年3月13日(金) 20:00～2026年3月20日(金) 23:59 (JST)
当選者発表：
2026年3月23日(月) 12:00頃予定 (JST)
[LNGSHOT 'SHOT CALLERS' FAN BENEFIT EVENT IN TOKYOに関する公式情報]
🌐J.E.T. Official Website
https://jetmusic-official.com/news/lngshot-fanbenefit-event-in-tokyo/
[商品の購入先]
✈J.E.T. STORE
https://jetstore.online/collections/lngshot