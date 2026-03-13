LNGSHOT日本でのアルバム販売・特典会イベントの開催が決定。

[LNGSHOT 'SHOT CALLERS' FAN BENEFIT EVENT IN TOKYO]

株式会社J.E.T.

今年デビューながら圧倒的なパフォーマンスと勢いで注目を集めている韓国ボーイズグループ LNGSHOTが、ついに初来日。

その記念すべき来日を祝して、ファンの皆さんと直接交流できる特典会の開催が決定しました。

デビュー直後とは思えない存在感で音楽シーンを駆け上がる彼らに、日本で会える貴重なチャンスです。ぜひ奮ってご応募ください。

さらに、J.E.T. STOREでご購入された方全員を対象に、[J.E.T. STORE限定ランダムフォトカード]の特典付きとなります。

※J.E.T. STOREにて対象商品をご購入された方のみ、当イベントにご応募可能となります。

※詳細はJ.E.T.オフィシャルサイトまたは商品ページをご確認ください。

イベント概要

[日時 / 開催場所]

2026年3月28日(土) 午後1時～午後6時中

＠東京都内某所

※詳細は当選者にのみ、当選メールにてお知らせ致します。

［特典会１.：4:1ポラロイド撮影＆サイン会］

当選者数：20名様

※ 4:1の「4」はLNGSHOTメンバー4人、「1」はお客様1名を指します。撮影後、メンバー4名が当該ポラロイドにその場でサインを致します。

［特典会２.：対面サイン会］

当選者数：30名様

※LNGSHOTメンバー4名との対面サイン会となります。

※ご購入いただいたCDにサインを致しますので、当選された方はご購入されたCDを必ずご持参ください。

［特典会３.：ハイタッチ会］

当選者数：100名様

※LNGSHOTメンバー4名とのハイタッチとなります。

［応募方法］

販売期間：

2026年3月13日(金) 20:00～2026年3月20日(金) 23:59 (JST)

当選者発表：

2026年3月23日(月) 12:00頃予定 (JST)

[LNGSHOT 'SHOT CALLERS' FAN BENEFIT EVENT IN TOKYOに関する公式情報]

🌐J.E.T. Official Website

https://jetmusic-official.com/news/lngshot-fanbenefit-event-in-tokyo/

[商品の購入先]

✈J.E.T. STORE

https://jetstore.online/collections/lngshot