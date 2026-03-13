バイテック業務活用セミナー｜『SaaS株43兆円を消し飛ばしたAIを触る夜 』

株式会社LIBREX

「AIエージェントが話題だけど、結局なにができるの？」と思っている方へ。

今回のウェビナーでは、AnthropicのClaude Coworkを活用した 今日からできる業務効率化について解説します

3/20(金) 21時～

『SaaS株43兆円を消し飛ばしたAIを触る夜』

今回はバイテック業務効率化講師 野口さんが登壇

2026年2月、SaaS関連株から43兆円を消し飛ばした震源地「Claude Cowork」。

話題は知っているけど、まだ触れていない--

そんな方のために、AI業務効率化のプロ野口講師がライブデモで完全実演します。



📚この講座で学べること

・ぐちゃぐちゃのダウンロードフォルダをAIが5分で自動整理する方法

・銀行CSVと請求書PDFの突合を一瞬で終わらせるデータ処理術

・領収書の写真を渡すだけでExcel経費表が自動で完成する手順

・パワポスライドを自動生成するテクニック

・Gmail未返信メールをAIが検出して下書きまで作る連携ワザ

当日参加者限定特典：ウェビナー内で使用した プロンプト／素材 を、当日参加者限定で配布します（配布内容は当日ご案内します）

AIエージェント時代に乗り遅れないための90分を、お見逃しなく⚡️

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/36_1_89227b4c0084c293327dfb8af58de0f4.jpg?v=202603141151 ]