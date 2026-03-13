水を送るだけで生態系を可視化、フィッシュパスの環境DNA分析が「DocoDemo Festival OSAKA 2026」に出展

株式会社フィッシュパス

環境DNA分析サービスを提供する株式会社フィッシュパス（本社：福井県坂井市、代表取締役：西村成弘）は、2026年3月27日（金）・28日（土）に大阪・なんば広場で開催される「DocoDemo Festival OSAKA（ドコデモフェス大阪）」に出展いたします。

先端技術を持つ世界のスタートアップが大阪に集結するこのイベントにおいて、フィッシュパスは環境DNA分析による「生物多様性DX」を展示テーマとして掲げ、「水を送るだけで生態系を可視化する」技術を体験していただけるブースを設けます。採取した水のサンプルを弊社分析センターに送付するだけで、魚類・甲殻類・鳥類・哺乳類・水生昆虫など多様な生き物の生息状況を網羅的に解析し、独自の可視化レポートとして提供します。

■ 出展テーマ：環境DNA分析で「見えない生態系」を可視化する生物多様性DX

環境DNAとは、生き物が水中や土中に放出した糞・粘液・細胞片などに含まれるDNAのこと。従来の生態調査では、潜水や投網など専門的な現地作業が必要でしたが、環境DNA分析では水を採取して送付するだけで、その水域にどのような生き物が生息しているかを非侵襲（自然に優しく）・低コストで把握できます。

フィッシュパスは独自の「網羅的分析（メタバーコーディング）」と「種特異的分析（qPCR）」の2つの手法を組み合わせることで、高精度かつ幅広い生物群の検出を実現。検出結果はデータ可視化レポートシステムにより地図上に表示され、時系列での生態系変化の追跡も可能です。

■ ブース展示でご体験いただけること

- 環境DNA分析のプロセス体験水の採取から弊社分析センターへの送付、分析、レポート提出までの一連の流れをわかりやすく展示。現地に赴かず「水を送るだけ」で生態系を把握できる手軽さを体感していただけます。- 検出生物群の一覧デモ魚類・甲殻類・鳥類・哺乳類・水生昆虫と、従来の調査では困難だった多様な生物群を一括検出できる強みを、実際のレポートサンプルを交えてご紹介します。- データ可視化レポートシステムの実演調査地点ごとの魚類相や指定魚種の分布をデジタル地図上に表示し、時系列で変化を確認できる独自システムをリアルタイムでデモンストレーション。自治体・企業の環境評価や生物多様性開示への活用イメージを具体的にご説明します。- 活用・導入事例のご紹介希少種・絶滅危惧種の発見、外来種侵入の早期検知、アユの遡上モニタリング、水産資源管理、企業のESG対応など、多様なユースケースをパネルとともに展示します。

また、本展示では、総務省「令和7年度 FORWARD事業」採択課題である『持続可能な河川環境保全のための連合学習を活用した周波数共同利用技術に関する研究開発』の取り組みについてもご紹介いたします。

■ 生物多様性開示時代に応えるフィッシュパスの環境DNA

近年、企業・自治体・金融機関を中心に「自然資本・生物多様性」への関心が急速に高まっています。ESG対応や、生物多様性条約に基づく「30by30目標」の達成に向けて、科学的根拠に基づく生態系モニタリングのニーズが増加しています。

フィッシュパスの環境DNA分析サービスは、こうした潮流に対し、低コスト・短期間・非侵襲という圧倒的なアドバンテージを持つソリューションとして、河川管理・ダム・農業用水路・港湾・企業の環境評価など幅広い分野での導入が進んでいます。

■ DocoDemo Festival OSAKA（ドコデモフェス大阪）概要

イベント名：DocoDemo Festival OSAKA（ドコデモフェス大阪）

開催日時：2026年3月27日（金）・28日（土）10:00～18:00

会場：なんば広場・なんさん通り（大阪市）各線なんば駅より徒歩すぐ

フィッシュパスブース：A国内スタートアップゾーンNo.11

入場料：無料

主催：DDFes事務局（大阪商工会議所 産業部産業・技術振興担当 内）

お問合せ：06-6944-6300 / ddfes@osaka.cci.or.jp

公式サイト：https://www.osaka.cci.or.jp/ddfes/

■ 会社概要

会社名：株式会社フィッシュパス

所在地：福井県

代表者：代表取締役 西村成弘

設立：2017年

事業内容：デジタル遊漁券アプリ「FISHPASS」の開発・運営、環境DNA分析サービス（FISHPASSラボ）、内水面漁業DX支援

コーポレートサイト：https://fishpass.jp/

環境DNAサービス：https://fishpass-edna.jp/

本件に関するお問合せ先

株式会社フィッシュパス 広報担当

電話：0776-67-7335

メールアドレス：press@fishpass.co.jp