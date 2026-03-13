人口1万人の町のユースセンターが3周年。延べ2655名の中高生が利用―若者の挑戦が集まる3日間イベントを開催

特定非営利活動法人miraito

NPO法人miraito（所在地：岩手県岩手郡岩手町、理事長：上田彩果）が運営する「いわてユースセンターミライト」は、2026年3月12日に開館3周年を迎えます。これを記念し、2026年3月20日（金）～22日（日）の3日間、周年イベント「My favorite story festival ― みんなの挑戦と“やってみたい”が集まる3日間 ―」を開催します。イベントでは、ミライトを利用する中高大学生約40名が主体となり、自身の「好き」や「やってみたい」を形にした企画を実施。マイプロジェクト展示や館内ツアー、Webラジオ公開収録などを通して、若者の挑戦や成長の物語を地域と共有します。

地方の小さな町で生まれた若者支援拠点2周年イベント、クロージングセレモニーの様子

いわてユースセンターミライトは、人口約1万人の岩手県岩手町にある民間のユースセンターです。「何かやってみたい」と思う若者が出会い、語り、挑戦できる居場所として、2023年3月に開館しました。

開館から3年間で、

中高生利用者 延べ 2655名

大学生ボランティア 延べ 1000名以上

地域の関係者・来館者 延べ 2366名

と、7市町村から多くの若者や地域の人が集う拠点へと広がっています。

地方の小規模自治体では、若者が安心して集まれる民間の拠点は決して多くありません。ミライトは、学校でも家庭でもない「第三の居場所」として、中高生の挑戦を地域全体で応援するコミュニティを育んできました。

3周年イベントMy favorite story festival― みんなの挑戦と“やってみたい”が集まる3日間 ―

ミライトを利用する中高大学生約40名が主体となり、自身の「好き」や「やってみたい」を形にした企画を実施します。

来場者は、若者の挑戦や成長の物語を直接聞きながら、ユースセンターの活動を体験できます。

また、卒業を迎える中高生がこれまでの歩みとこれからの挑戦を語る「出発式」や、教育や若者支援の未来について語る「オープニングセレモニー」など、地域と若者のつながりを感じられるプログラムも実施します。

主なコンテンツマイプロブース：高校生がお菓子のお振舞いをしている様子

ミライトツアー（全日）

中高大学生のクルーが館内を案内し、ユースセンターの活動や若者の取り組みを紹介します。

マイプロブース（全日）

中高生が取り組むマイプロジェクトを展示。手作りお菓子、演劇など個性豊かな活動を紹介します。

Webラジオ公開収録（全日）

中高大学生が企画したWebラジオ番組を公開収録。ゲストを招いたトークや参加型企画を予定しています。

Webラジオ公開収録の様子

オープニングセレモニー（20日 15:00～17:00）

教育分野のゲストを招き、「つながりが創るユースの未来」をテーマにトークセッションを開催します。

出発式（21日 10:00～12:00）

卒業を迎える中高生がこれまでの歩みと、これからの挑戦について語ります。

クロージングセレモニー（22日 16:00～17:00）

中高大学生が3年間を振り返り、これからのミライトの未来を語ります。

地域からの応援

イベント期間中には地域団体による企画も予定されています。

- カレーのお振る舞い（食育食堂どんぐり山）- ひっつみのお振る舞い（野口町若者応援の会）

地域の大人が若者を応援し、若者の挑戦が地域の未来をつくる。そんな関係性を感じられる3日間となります。

イベント概要イベント名My favorite story festival― みんなの挑戦と“やってみたい”が集まる3日間 ―

日時

2026年3月20日（金）～3月22日（日）

10:00～17:00

※20日のみ13:00開始

会場

いわてユースセンターミライト

（岩手県岩手郡岩手町江刈内10-8）

参加費

無料

駐車場

岩手町商工会駐車場

主催

NPO法人miraito

協力

食育食堂どんぐり山、野口町若者応援の会

後援

岩手県、滝沢市、岩手町、一戸町、葛巻町、岩手町教育委員会、一戸町教育委員会

NPO法人miraito(https://miraito.org/)について

NPO法人miraitoは、「あらゆるマイノリティユースが自分らしさを諦めなくて大丈夫な社会」をビジョンに掲げ、岩手県岩手町でユースセンター事業を運営しています。

人口1万人の町だからこそ実現できる

「多機能 × 多世代 × 越境的」なユースセンターモデルを通じて、地方における持続可能な若者支援の仕組みづくりに取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

NPO法人miraito

いわてユースセンターミライト

TEL：070-9386-2781

Email：info@miraito.org