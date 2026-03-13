沖縄発モビリティスタートアップ 株式会社Alpaca.Labが株式会社NKC ASIAグループに参画

株式会社Alpaca.Lab沖縄発モビリティスタートアップ 株式会社Alpaca.Labが株式会社NKC ASIAグループに参画

運転代行・ドライバー向け配車プラットフォーム「AIRCLE（エアクル）」を展開する株式会社Alpaca.Lab（本社：沖縄県中頭郡中城村、代表取締役：棚原生磨）は、このたび、フリーランスと企業のマッチングサービス「TECHBIZ（テックビズ）」を中心に、全国9拠点で事業を展開しているマッチングエージェンシーの株式会社NKC ASIA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島一樹）のグループに参画したことをお知らせいたします。

今回のグループ参画により、Alpaca.Labはこれまで取り組んできたモビリティ領域の課題解決をさらに推進するとともに、NKC ASIAグループの持つ人材ネットワーク、事業開発力、ベンチャー支援ノウハウと連携し、事業成長を加速させていきます。

■背景

Alpaca.Labはこれまで、運転代行・ドライバー市場における課題を解決するため、配車プラットフォーム「AIRCLE（エアクル）」を開発・運用してきました。現在は沖縄・福岡・和歌山・宮崎・埼玉・熊本・茨城の7エリアにサービスを展開しています。

一方で、モビリティ業界は制度・人材・需給バランスなど複雑な構造課題を抱えており、事業をより大きなスケールで推進していくためには、経営基盤の強化と新たなパートナーシップが重要なテーマとなっていました。

こうした背景のもと、IT人材支援やベンチャー企業の成長支援などを展開するNKC ASIAグループに参画することで、事業のさらなる拡大と社会課題解決のスピードを高めることができると判断しました。

NKC ASIAは、フリーランス支援やベンチャー企業の成長支援などを通じて「働き方を変え、世界を変えていく」というスローガンのもと事業を展開しています。

■今国のグループ参画によるシナジー

今回の連携により、以下のシナジーを見込んでいます。

1. 人材ネットワークの活用

NKC ASIAグループが保有するIT人材ネットワークや開発支援体制を活用し、Alpaca.Labのプロダクト開発およびシステム強化を加速します。

2. ベンチャー支援ノウハウの活用

NKC ASIAは国内のベンチャー企業に対して、資金調達支援やプロダクト開発、採用支援などを提供してきました。そのノウハウを活用し、Alpaca.Labの事業拡張および新規サービス開発を推進します。

3. 新しい労働市場の創出

NKC ASIAが取り組む「新しい働き方の創造」と、Alpaca.Labが取り組む「ドライバーの価値最大化」というテーマを掛け合わせることで、モビリティ領域における新しい労働市場の構築を目指します。

■ 今後の事業展開について

Alpaca.Labはこれまで、多くの株主・投資家・加盟事業者の皆さまに支えられながら事業を進めてきました。そのご支援があったからこそ、現在のサービスとチームが形成されています。今回の新たな体制のもと、これまで築いてきた挑戦と知見を活かしながら、より大きな社会的価値の創出を目指してまいります。

本グループ参画後も、棚原は引き続き代表取締役として経営の指揮を執ります。エアクルはブランドを維持しながら、加盟事業者・お客様双方へのサービス品質向上に注力してまいります。

当社はこれまで掲げてきた「ドライバーの持続可能な働き方を実現する、人・モノ・社会を動かすインフラの実装」というミッションの下、移動インフラの民主化と地域経済への貢献を変わらぬ軸として事業を推進してまいりました。

今後はNKC ASIAグループの持つ人材ネットワークや事業開発力との連携を通じて、このミッションの実現をさらに加速させるとともに、中長期的には単なる運転代行プラットフォームにとどまらず、ドライバーアセットの多面的活用や新たな需要創出にも取り組んでまいります。

お客様・加盟事業者・地域社会との信頼関係を大切にしながら、NKC ASIAグループの総合力を最大限に活かし、引き続き力強い成長を実現してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■ 会社概要

【株式会社Alpaca.Lab】

代表取締役 棚原生磨

設立 2018年8月27日

本社所在地 沖縄県中頭郡中城村南上原1111-1

事業内容 運転代行業向け配車プラットフォーム「AIRCLE」の開発・運営

サービス展開 沖縄・福岡・和歌山・宮崎・埼玉・熊本・茨城

URL https://aircle.jp

【株式会社NKC ASIA】

代表取締役 中島 一樹

設立 2015年3月2日

本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-19-19

事業内容 ITフリーランス支援・ITベンチャー支援・開発支援

実績 アジア太平洋地域急成長企業ランキング 国内19位（2023年）

URL https://www.nkc-asia.com

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Alpaca.Lab 広報担当

E-mail：press@alpaca-lab.co.jp

所在地：沖縄県中頭郡中城村南上原1111-1