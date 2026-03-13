『崩壊：スターレイル』Ver.4.1「荒れ狂う暁の空」が3月25日（水）にリリース

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊：スターレイル』のVer.4.1「荒れ狂う暁の空」を3月25日（水）にリリースすることを発表しました。今回のアップデートでは、引き続き「二相楽園」を舞台に物語が繰り広げられます。列車組は盛大な「星穹列車FES」に招待され、これまでの銀河での開拓の旅をモチーフにした二次創作の祭典を体験することになります。しかし、その狂喜の裏では陰謀が渦巻き、さまざまな危機が待ち受けています。準備を整え、名探偵不死途と共に新たな冒険の旅へ出発しましょう！

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LMt1zaLUa08 ]

二相楽園で「星穹列車FES」が開催

二相楽園に到着した後、開拓者は「幻月遊儀」に参加するための仮面を無事に入手し、大混乱を企てた有名配信者「火花」を倒して、二相楽園で最も注目される存在となりました。より多くの人々に列車組のことを知ってもらい、開拓の精神を体験してもらうため、二相楽園のCEOであるパールは列車組と協力し、星穹列車の冒険の旅をテーマにした大型イベント「星穹列車FES」を開催することにしました。注目のイベントの開幕を待つ間にも、裏では「幻月遊儀」が激化し続け、請謁者たちは一触即発の状態にあります。さまざまな思惑が交錯する中、物語はどのように展開していくのでしょうか。

星穹列車の功績を讃える大型イベント「星穹列車FES」には、「ベロブルグエリア」「仙舟『羅浮』エリア」「ピノコニーエリア」の3つのエリアが用意されています。二相楽園の人々は「二次元ジャンプ！」を利用して特製のパムシャトルに乗り込み、開拓の旅のハイライトを一挙に体験できます。ここでは、大守護者カカリアと「壊滅エンジン」をモデルにした巨大バルーン同士の対決が見られるほか、鱗淵境では絶滅大君・幻朧とのスリル満点の決闘を、没入感たっぷりに体験することができます。さらに、ロビンの歌声に包まれながら、列車と共にディエス・ドミニへ突撃する体験も楽しめます。また、イベントの主催である珠星グループの本部--珠星ビルも探索可能エリアとして開放されます。ビル内では、新作の超可動模型「合金パムキング」が展示されるほか、さまざまなメカヨロイをテーマにした体験型アクティビティも用意されています。お見逃しなく！

新しいプレイアブルキャラクター「不死途」

今回同行してくれる重要人物である不死途は、プレイアブルキャラクターとして実装されます。普段は気だるげな印象が強く、「頼りない」探偵に見える彼ですが、今回の物語では真面目で頼もしい一面を見せてくれることでしょう。前回の物語の最後で、不死途は自ら「幻月遊儀」の盤上に上がり、鳩川区で起きた凶悪事件の調査を開始しました。そして今回、彼は列車組と共に狂喜の裏に隠された陰謀を探り、正義の裁きを下して犠牲者の魂を慰めることになります。

Ver.4.1全期間中、跳躍で登場する、巡狩の運命を歩む雷属性の★5キャラクター「不死途」。彼は戦闘において狩りに情熱を注ぎます。マップ探索時に秘技を発動すると、一定範囲内の敵をスタン状態にします。戦闘開始時、不死途は味方全体の会心ダメージをアップさせ、敵1体を「餌食」に指定します。フィールドに「餌食」が存在する間、敵全体の防御力がダウンします。不死途が「餌食」に対して再び戦闘スキルを発動すると、追加ダメージを与え、パーティのSPを回復します。「餌食」を中心に、不死途は連続して狩りを展開します。不死途以外の味方が「餌食」を攻撃すると、不死途は追加攻撃を発動し、戦闘中に「暴食」を累積します。「暴食」を消費することで、不死途は自身の追加攻撃を強化できます。ターゲットへの連続追加攻撃に加え、ターゲットを倒した後も次の敵へとダメージを与え続ける--

彼はまるで飢餓に駆られた狼のように、すべての獲物の喉を噛み千切るまで止まりません。

新イベント「初の乱世録」

新しいバージョンでは新イベント--「初の乱世録」が開催される予定です。

開拓者は異なるタイプの兵士の初を率いてグラフィエ学院に赴き、さまざまな戦略を活用しながら初をレベルアップさせ、多様な効果を持つカードやガチャを駆使して学院の強豪たちを撃破することで、新たな初を解放できます。ステージクリア報酬に加え、グラフィエ学院での挑戦をクリアすると、天外からの来訪者たちに対して、さらに難易度の高い戦いに挑むことができ、多彩な操作と成長を体験できます。

上記の内容以外にも、Ver.4.1にはまだまだ新要素が登場します。まず、アップデート後にログインするだけで、10連分のガチャアイテムを獲得できます。また、「階差宇宙」には新たに「楽園漫記」が登場します。異なるエリアを表す「エリアカード」を使用することで、行き先を自由に選択できるようになります。さらに、レベルアップ可能な「愉悦の仮面」システムが追加され、より多くの報酬を解放できます。また、2倍イベント「次元界分裂」と「花が育む繁生」も開催され、次元界オーナメントや育成素材の獲得をサポートします。

『崩壊：スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。

さらに詳しい情報は公式ホームページ（https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/）、またはX(旧Twitter)、Instagram、Facebookアカウント@HonkaiStarRailをご確認ください。

◆『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが新たに贈る『崩壊』シリーズ最新作のスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

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