「意志がクリアになると、やりたいことが実現していく」シナモンAI 代表取締役社長CEO 平野未来が語る「紙飛行機メソッド」

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フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』（毎週水曜 21時00分～21時30分）。3月11日(水)は、シナモンAI 代表取締役社長CEO 平野未来をゲストに迎えた。

シナモンAIは、ビジネス、人工知能、ソリューションを提供するAIベンチャー。さまざまなAIソリューションを提供する企業の業務効率化に特化したAIスタートアップ企業である。ベトナムのハノイ・ホーチミンに多くの高度なAIエンジニアが在籍するグローバルな開発体制が強みで、人間がクリエイティブな仕事に集中できる世界の実現を目指している。

会社設立の原点について平野は、「過労死の事件などがあって、働き方を変えたいと思って。AIで働き方を変えたいと起業した。」と振り返った。AIの急速な進化を目の当たりにする中で、会社のパーパス・ビジョンを最近アップデートしたという。

「AIがどんどん、その人ができることができるようになってきている。一方で、AIにできないこともある。その中で一番大事なのが『意志』だと思っていて、人間の意志をAIによって実現していく世界を目指している」と語った。

意思に濁りがある時は、「他人軸が入ってしまっている」「自分に嘘をついている」の2つがメインにあると言い、これを見つけるために平野が独自に開発したという「紙飛行機メソッド」を実演。

自分の人生でやりたいことを思い描き、想像上の紙飛行機に乗せて、意志の力で飛ばし、その軌跡を観察するというものだ。意志がクリアなときは地平線までまっすぐ飛び、他人軸や自分への嘘が混じると揺れたり曲がったりするという。（新井が実際に試みて、平野が分析する場面も。）

ビジネスを始めたい人へのアドバイスとして、AIなどの技術が加速度的に進化する時代だからこそ、まず大切なのは、「自分が何をしたいのか、会社がどこを目指すのかをはっきりさせること。やりたいことを紙飛行機のように飛ばしてみて、なるべくまっすぐ飛ぶものを選ぶ、もし飛ばないなら、やり方を見直すか、何かを変える必要がある。」と語った。

自身は「フィーリングを整えること」「無理に前向きに考えない」を大切にし、自分に厳しすぎる事に気付いてからは、どんな日でも毎日「100点だ」と採点することで、「すごく落ち着くようになった」と変化を実感しているという。

シナモンAI 代表取締役社長CEO 平野未来がゲスト出演する『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT ↗』は、radikoでタイムフリー機能で聴けるほか、ポッドキャストでも配信される。

スタートアップファクトリー代表・鈴木おさむがゲスト出演する『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT ↗』は、radikoでタイムフリー機能で聴けるほか、ポッドキャストでも配信される。

ニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』

■放送日時 毎週水曜 21時00分～21時30分放送

■パーソナリティ 新井恵理那

■ゲスト デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 成田大輔

■番組メールアドレス ln@1242.com

■番組X @leadersnext1242

■番組ハッシュタグ #新井恵理那NEXT

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