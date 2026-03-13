ＶＥＲＤＩ　オペラ「椿姫」　Ｍｅｓｓａｇｅ　ｆｒｏｍ　Ｖｉｏｌｅｔｔａ 　柴田智子 脚本・演出・主演　再々演 　２０２６年５月２２日（金）１９：００開演 豊洲シビックセンターホール

【柴田智子から皆様へのラブレター】

株式会社 T.S.PROJECT INTERNATIONAL

作曲家ヴェルディの絶望の淵に、ひとりの女性がいた。

オペラ座のスターとして喝采を浴びながら、やがて彼の人生に深く関わり、「愛人」と呼ばれることになったクルティザンヌ。その存在が、ヴェルディを生へと引き戻した。

時は１９世紀。女性が生きる自由を持たなかった時代、自らの運命を選び、パトロンの愛人として身を立て、愛を捨てたヴィオレッタは、アルフレードと出会い、真実の愛を知る。

すべてを捨て、愛に生きる決意をした彼女に、残酷な選択が迫られる。

家族を守るため、別れを求める彼の父。愛ゆえに、彼女は身を引き、一人、静かに死を待つ。

この脚本・演出で唯一違うのは、“今”と“過去”を繋ぐ視点。

二人の間に生まれた命。その血を受け継ぐ子孫が、２０２６年、ニューヨークに生きている。

トランプ政権下の不安と分断の中で、青年はヴィオレッタの日記と出会い、愛に触れ、未来へと踏み出していく。

ひとりの女性の選択が時を越え、新たな人生を動かしていく──

それは、愛が終わらないことの証明である。

プロデュースからブッキング、制作、主演、脚本まで。すべてが決して簡単なことではありませんでした。三浦奈綾さんに脚本整理、演出の監修をお願いし、ついに５月２２日を迎えます。

どこにもない、柴田智子発案・脚本・演出・主演のオペラ『椿姫』～ＬＡ ＴＲＡＶＩＡＴＡ～に、ぜひお越しいただけますよう、心よりお誘い申し上げます。

ニューヨークのリンカーン・センターでオペラ『夕鶴』のタイトルロール “つう” を演じ、ＮＹ ＴＩＭＥＳ紙から絶賛されたのは、大学でもオペラを歌った経験のなかった、当時２４歳の柴田智子でした。

ＮＹを拠点に、長年にわたりクラシックのジャンルを超え、オペラからミュージカル、ビートルズまで幅広いレパートリーを持つクロスオーバー歌手の先駆者であり、アメリカ音楽のスペシャリストとして知られるソプラノ歌手・柴田智子。イタリアにも留学経験があり、歌劇『ドン・ジョヴァンニ』でデビュー後も、バーンスタイン作曲『キャンディード』などの魅力を日本に紹介してきました。

近年はオペラにも精力的に取り組んでおり、一昨年にはオペラ『椿姫』抜粋版をプロデュース。今年は、その改訂版の再々演となります。柴田が信頼する仲間たちとともに、柴田ならではの視点で『椿姫』を演出し、さらに斬新なストーリーへとブラッシュアップしました。

本作では『椿姫』でありながら、物語はＮＹから始まります。そこには、ミュージカル俳優である青年がいた。

170年の時を越えてなお残された、ヴィオレッタの愛のメッセージをお届けします。

どうぞご期待ください。

【公演概要】

American Theater Company Presents

オペラ『椿姫』～message from Violetta～

脚本・演出・主演 柴田智子 (ファイナル）

◆ 日時：２０２６年５月２２日（金）１９：００ 開演（１８：４０ 開場）

◆ 会場：豊洲シビックセンターホール

◆ 出演：

Violetta：柴田智子（Sop.）

Alfredo：金山京介（Ten.）

Germon & Verdi：高田智士（Br.）

Michale：柳瀬亮輔（ミュージカル俳優）

Orchestra Pf.：追川礼章

◆ スタッフ：

主催・企画制作・プロデュース：株式会社 T.S.PROJECT INTERNATIONAL

脚本・演出：柴田智子

演出監修：三浦奈綾

音楽アドバイザー＆制作：久保晃子

舞台監督：伊奈山明子

照明：安永瞬（株式会社Ｇｌｏｗｗｏｒｋｓ）

ヘアメイク：濱野由美子

デザイン：堀内丈弘

マネジメント：アリオーネ ミュージック

後援：公益財団法人東京二期会／昭和音楽大学

◆入場料：

【プレミアシート】１１，５００円（指定席） ５月１８日ゲネプロご招待

※プレミアシートは（株）ＴＳＰＩのみ取扱い

【自由席】 一般：８，５００円 学生：４，０００円

◆ チケット申込・お問合せ：

株式会社ＴＳＰＩ ＴＥＬ：０３-３７２３-１７２３ ＭＡＩＬ：info@tspi.co.jp

クレジット決済：https://tsproject-international.square.site/(https://tsproject-international.square.site/)

イープラス（自由席のみ）：https://eplus.jp/sf/detail/4461560001-P0030001(https://eplus.jp/sf/detail/4461560001-P0030001)

アリオーネ・ミュージック：ＴＥＬ：０３-５７２６-９１２３ info@arione-m.com

◆ 配信チケット：

料金：３，７００円（ツイキャス配信）

※公演当日のライブ配信はございません。録画配信となります。

配信開始予定日：５月２９日（金）～ ※視聴可能期間は１４日間

配信購入ページ：https://premier.twitcasting.tv/c:sparkpoint/shopcart/416796(https://premier.twitcasting.tv/c:sparkpoint/shopcart/416796)

※「（株）ＴＳＰＩ」は株式会社Ｔ．Ｓ．ＰＲＯＪＥＣＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬの略称です。

※お申込みはＱＲコードからも可能です。TSPI クレジット決済eプラスツイキャス配信柴田智子公式アカウント

【プロフィール】

柴田智子 Soprano（ヴィオレッタ）

NYで歌うことから始まったソプラノ歌手としての人生。70代を目前にした今も、年齢や常識に縛られることなく、「いまを生きる

声」を更新し続けている。武蔵野音楽大学卒業後、ジュリアード音楽院で学び、リンカーンセンター、カーネギーホール、新国立劇

場など国内外の舞台に立つ。オペラを核にしながらも既存の枠を越え、クラシカルクロスオーバー歌手として世界で初めて女性

ボーカリストによるビートルズ「Let It Be」をメジャーリリース。ジャンルや世代を横断する表現で注目を集め、その活動はNY

TIMES誌でもたびたび紹介された。近年は脚本・演出・主演を自ら

手がける《Message from Violetta ～椿姫～》を発表。NYから始まった自身の人生とヴィオレッタの生き方を重ね、過去と現在をつなぐオペラとして再構築している。また、これからはインス

タグラムを通して、更年期後の50代から70代まで、年齢を理由に声をあきらめないためのメソッド「VOICE REPAIR」を発信。歌うこと、生きること、その両方を次の世代へ手渡していく。咋春、追川礼章氏と制作したCD「Songs o f Japan」をリリース。その模様はＦＭ横浜・ＮＡＣＫ５・文化放送や週刊文春等で取り上げられ話題を呼ぶ。昭和音楽大学、桜美林大学講師。二期会会員。

金山京介 Tenor（アルフレード）

国立音楽大学首席卒業。卒業時に矢田部賞受賞。

東京藝術大学大学院修了。東京二期会オペラ『魔笛』（宮本亞門演出）にて、タミーノ役で二期会オペラデビュー。

以後、日生劇場および東京芸術劇場『ドン・ジョヴァンニ』ドン・オッターヴィオ、『後宮からの逃走』ベルモンテ、二期会『コジ・ファン・トゥッテ』フェランド、東京・春・音楽祭『トリスタンとイゾルデ』若い水夫の声、新国立劇場『椿姫』ガストン子爵役など、多数のプロダクションに出演。

東京二期会会員。

高田智士 Baritone（ジェルモン／ヴェルディ）

国立音楽大学大学院、新国立劇場オペラ研修所修

了後、渡独。ダルムシュタット音楽院を優秀な成績で

修了し、現地においてダルムシュタット州立劇場の

公演や多くの演奏会に出演。帰国後は二期会オペラ

劇場「金閣寺」鶴川、「午後の曳航」4号、「影のない

女」伝令、「フィガロの結婚」フィガロなどを好演する

他、これまでに50を超える役を演じるなど、バロック

から現代までの様々なオペラ、そしてミュージカルや

コンサートで活躍を続けている。東京二期会会員。

柳瀬亮瀬（ミュージカル俳優）

千葉県出身。元野球少年。アメリカの大学を中退後ミュージカルの世界へ。“和製ミュージカル”への出演にこだわり、Ｓｔｅｐｓ、扉座、音楽座、わらび座、坊っちゃん劇場、ミュージカル座、淡路波乗り亭など、数々の団体・作品で主演を務める。

多彩な芸歴を持ち、好青年から熱血漢、女形、コメディまで、演技の振り幅は非常に広い。劇団四季への客演では『ＣＡＴＳ』（マンゴジェリー役）や『リトルマーメイド』にも出演。

また、脚本・演出も手がけ、タップダンスを中心とした振付作品も多数。舞台表現の幅を広げ続けている。

追川礼章（オーケストラピアノ）

１９９４年生まれ。埼玉県立浦和高等学校卒業後、東京藝術大学楽理科を経て同大学大学院ソルフェージュ科を修了。２歳からヤマハ音楽教室で学び、６歳から作曲を始める。室内楽ではこれまでにミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター、ローレンツ・ナストゥリカ氏、ＮＨＫ交響楽団のメンバーらと共演を重ねる。テレビ朝日《題名のない音楽会》、ＢＳ朝日《人生、歌がある》を始めとする多くのテレビ・ラジオ番組にピアニストとして多数出演。これまで作編曲＆ピアノで参加したＣＤの多くがメジャーレーベルから発売されており、２０２２年には２月～３月のＮＨＫラジオ深夜便の歌として林部智史「花に約束」が選ばれる。この作品は自身が作曲、小椋佳が作詞したものである。

２０２０年４月末から本格始動したＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが、現在登録者数６４００人を超える。

ソプラノ歌手・柴田智子の『新作CD』『椿姫』、読売新聞のWebメディア 「大手小町」（2025年6月10日掲載）で紹介されました。

自主企画によるオペラ『椿姫』の公演への挑戦や、CD『Songs of Japan』制作の裏側も紹介され、演奏家として、演出家としての両面から柴田の芸術観が浮き彫りになります。

▶記事全文はこちら：2025/06/10 09:00

https://www.yomiuri.co.jp/otekomachi/20250609-OYT8T50021/

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～CD『Songs of Japan』への想い、自主公演『椿姫』の裏側も語る～

国際的に活躍するソプラノ歌手・柴田智子が、2024年5月14日掲載の**読売新聞・大手小町「OTEMACHI＋」**にて特集されました。

記事では、音楽に目覚めた幼少期から、ドイツ・イタリアでの修業、そして日本歌曲への深い思いに至るまで、彼女の表現者としての歩みが丁寧に描かれています。

▶ 記事全文はこちら：2024/05/16 15:00

https://www.yomiuri.co.jp/otekomachi/20240514-OYT8T50073/

ソプラノ歌手・柴田智子、最初で最後の名作オペラ「椿姫」への思い （大手小町より）