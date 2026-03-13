「Wikipediaを書き換えている!?」柴田英嗣、芸歴が「1年ズレている」謎を明かす

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）3月9日(月)～3月13日(金)のゲストとしてお笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣が出演。芸歴や同期との交流、かつての謹慎についてトークを繰り広げた。

大沢あかね・柴田英嗣

柴田は1994年、相方の山崎弘也とお笑いコンビ・アンタッチャブルを結成。2004年にはM-1グランプリで優勝し、全国区の人気者となった。現在もコンビと個人の両軸で活動しながら、動物・スポーツを中心に多彩な経験と知識をもとに、MC、ナレーションなど幅広く活躍している。

今回のゲスト出演は、大沢が直接オファーしたもの。柴田は大沢の夫である、劇団ひとりとも20代前半からの付き合いがあるといい、2人でゲームセンターへ繰り出しメダルゲームに興じていた、と当時を振り返った。劇団ひとりから「しばっちょ」と呼ばれていたことを柴田が明かすと、その呼び方に驚く大沢。「かわいいよな、20代半ばでそんな呼び方して」と柴田は照れ笑いを見せた。

芸歴については、1994年にスクールJCAへ入学し初舞台を踏んでいるが、「いいんだけど……Wikipediaに1995年デビューと書き換えてる人がいる」と謎の"1年ズレ"を暴露。「謹慎による"闇の1年"と関係があるのか？」「昔は芸歴が短いほうが『すぐ売れた』みたいでよかったけど、今は長くしたい、威張れるじゃない！」と笑いを誘った。

同期のメンバーを聞かれると、ビビる大木、バカリズム、劇団ひとり、と答え、「強かった。みんな売れてる！みんな仲いい」と現在も第一線で活躍する面々を挙げた。

一方、過去の謹慎期間については「忘れて欲しくないのよ」と意外な本音を明かす。大沢は「いやもう、面倒くさい、いいじゃん、そこは忘れて。忘れさせてるってことですよ」と現在の活躍を称えるもタイムアップ。「まさか同期の話と闇の1年で今日一日が終わっちゃうなんてね。明日、動物の話を聞きましょう。」と締めた。

柴田英嗣がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、3月9日(月)～3月13日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky