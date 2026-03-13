【4/25-26東京】組織の「断絶」を突破する鍵は、管理職の“感情”にあり。イマジナが、「ビジネスEQ」をインストールする「管理職集中講座」を実施

株式会社イマジナ

企業の「想い」を軸としたブランディング・組織開発を行う株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、管理職の「思考の土台」をアップデートし、組織の成長を加速させるための「管理職集中講座」を開催いたします。

前回（2026年1月24日・25日）での好評を受け、今回再度の開催となりますが、大幅アップデートを加え、より行動変容につながりやすいトレーニングプログラムとなっております。

■ 開催背景：スキル以前に、管理職の「ビジネスEQ」が限界を迎えている

お問い合わせはコチラ :https://www.imajina.com/contact/

現代の日本企業において、世代間ギャップや多様性、働き方の違いによる「組織の断絶」が深刻化しています。多くの企業が「コミュニケーションスキル」や「管理手法」の習得に奔走していますが、土台となる管理職の「ビジネスEQ」がアップデートされない限り、それらのスキルは機能しません。

さらに2027年以降の労働基準法改正を控え、物理的な「管理」が不可能な時代へ突入します。今求められているのは、単なる手法ではなく、感情を戦略的に扱い、社会的な視点で正しさを判断できる「ビジネスEQ」のインストールです。

■ 本講座の核心：ビジネスEQ（EQ × パブリックマインド）のインストール

本講座では、イマジナが累計3,000社以上の支援から導き出したビジネスEQ（EQ×パブリックマインド）をメインテーマに据え、2日間で徹底的にインストールします。

■ 異業種交流による「他流試合」と徹底フォローアップ

- EQ（感情を扱う力）の4要素「自己理解」「感情コントロール」「他者理解」「相手を活かす姿勢」の4要素を習得。感情に流されず冷静に対処し、部下の可能性を最大化させるためのマインドセットを構築します。- パブリックマインド（社会的な知性と道徳）●メディアリテラシー：SNSや社会風潮のバイアスを読み解き、本質的な選択をする力。●モラル：自分自身の善悪の基準を持ち、「まず自分から与える」という信頼構築の原点。- 脳科学に基づいた「忘れない」仕組み「人は1日で74%を忘れる」という脳の特性に基づき、行動の自動化トレーニングを導入。一過性の研修ではなく、現場での100%の行動変容を目指します。

本講座は異業種から集まる管理職による「他流試合」の形式をとります。自社の常識を捨て、多様な視点から自身の「感情のクセ」を客観視。現場での定着を確実にするフォローアップも用意しています。

■ 株式会社イマジナについて

【開催概要】- 日時：2026年4月25日（土）・26日（日）- 会場：株式会社イマジナ 本社（東京都千代田区麹町3-5-2）- 講師：株式会社イマジナ 代表取締役社長 関野 吉記- 対象：管理職層- お問い合わせ：https://www.imajina.com/contact/

「ブランドは人から生まれる」を信念に、企業の想いを軸としたインナーブランディング、人的資本経営の支援、人材育成コンサルティングを展開。累計3,000社以上の企業成長を支援しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

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