神椿アーティストにフィーチャーした新作ボードゲーム『KAMITSUBAKI FES Star Reach WARS』2026年10月 発売決定

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOは、新作ボードゲーム『KAMITSUBAKI FES Star Reach WARS』を発表しました。

本作は、ボードゲームレーベルSUSABI GAMESより発売中の人気ボードゲーム『Star Reach FESTIVAL』をKAMITSUBAKI STUDIO仕様に再構築したコラボレーションタイトルで、2026年10月の発売を予定しています。

■『KAMITSUBAKI FES Star Reach WARS』について

本作は、全7回のステージでファンの動員数を競いながらNo.1を目指す、最大5人までプレイ可能な対戦型ボードゲームです。



原作ゲームである『Star Reach FESTIVAL』を手がけるSUSABI GAMESの全面協力のもと制作されています。KAMITSUBAKI STUDIOに所属するアーティストの実際の楽曲をモチーフにした「楽曲カード」が戦略に大きく影響するなど、KAMITSUBAKI STUDIOならではの要素を取り入れたゲーム内容となっています。

■ボードゲーム『Star Reach FESTIVAL』について

Star Reach FESTIVALは、大人気アイドルLCG『アイドルアライブ』のスピンオフ作品として誕生したボードゲームです。

ゲームデザイナーには『ラブレター』などで知られるカナイセイジ氏を起用。

若手アイドルの登竜門「スターリーチフェスティバル」を舞台に、担当アイドルをプロデュースしながら、全7回のステージで動員数No.1を目指します。

最大5人までプレイ可能なライトゲームながら、アイドルの個性と待機列の状況、そして「ステージ被り」を巡る駆け引きなど、シンプルながら高い戦略性とリプレイ性を備えたゲームです。

■『KAMITSUBAKI FES Star Reach WARS』製品情報

商品名：KAMITSUBAKI FES Star Reach WARS

発売時期：2026年10月予定

プレイ人数：3～5人

価格：未定

発売元：KAMITSUBAKI STUDIO

ゲームデザイン・開発：SUSABI GAMES

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）

■SUSABI GAMESについて

「“面白い”で火をつける」を旗印に、心に火がつくようなゲーム体験の創出を目指すボードゲームメーカー。

没入感を生み出す魅力的な世界観、プレイ体験を加速させるアップグレードキット、楽しさを共有するコミュニティ運営など、様々な取り組みを通じてボードゲームから熱狂を創り出すことに挑戦しています。

公式サイト：https://susabigames.com/

スターリーチフェスティバル製品サイト：https://www.starreach-festival.idolalive.com/