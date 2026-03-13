最終決戦！プレーオフ4試合の勝敗を予想してTリーググッズをゲットしよう！

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグ公認予想SNS「スポニティ卓球」では、3月13日（金）より「ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ予想大会」を開催します。

シーズンの頂点を決めるプレーオフ。今年はどのチームが栄冠を手にするのか――。プレーオフ全4試合の勝敗を予想して、Tリーググッズをゲットしましょう！



予想方法は予想は以下の2つ。

１. 勝敗予想 どちらのチームが勝つかを予想

２. 得点予想 何対何で勝つかを予想

勝つと予想したチームの得点ボタンを選択することで、勝敗予想と得点予想を同時に投票することができます。予想が的中すると、「予想ポイント × オッズ（倍率）」のポイントを獲得できます。



【対象試合（全4試合）】

◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル

木下アビエル神奈川 vs 日本ペイントマレッツ



◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル

金沢ポート vs T.T彩たま



◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子ファイナル

木下マイスター東京 vs セミファイナルの勝利チーム



◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子ファイナル

日本生命レッドエルフvs セミファイナルの勝利チーム



【参加はこちらから】

https://tleague.sponity.jp/final/



【開催期間】

2026年3月13日（金）14:00 ～ 各プレーオフ試合の試合開始時間まで



【プレゼント】

予想大会ランキング上位の方の中から抽選で15名様に、「 プレーオフオリジナルTシャツ」または「チームスポーツタオル」をプレゼント！



----------------



■スポニティ卓球とは

スポニティ卓球【Tリーグ公認】 https://tleague.sponity.jp/

実際に行われるTリーグの試合を対象に、選手やチームの活躍を予想し、その結果に応じてポイントを獲得する予想プラットフォームです。過去の試合データや他のユーザーの予想などを参考にしながら、卓球観戦をより深く楽しむことができます。無料で参加でき、予想大会の上位入賞者の方には、「Tリーグ観戦チケット」など1万円相当の賞品がプレゼントされます。