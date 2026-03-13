今年の気になるお返しは？今年のホワイトデー大調査！

ホワイトデーの意外なルーツ：日本生まれの「お返し」文化

株式会社ナビット

バレンタインデーのお返しとして、すっかり春の恒例行事となったホワイトデー。実はこの習慣、欧米にはない「日本独自の文化」だということをご存じでしょうか。

バレンタインのお返しに特定の日を設けてプレゼントを贈るというスタイルは、日本のお菓子業界の創意工夫から生まれたものなのです。

そのルーツを辿ると、1970年代の福岡にまで遡ります。ある老舗菓子店が「バレンタインに君からもらったチョコレートを、僕の優しさ（マシュマロ）で包んでお返しするよ」というロマンチックなキャッチコピーとともに、チョコマシュマロを売り出したのが始まりの一つと言われています。

その後、飴菓子業界なども加わり、「キャンディの日」や「マシュマロデー」といった試行錯誤を経て、現在の「ホワイトデー」という名称が定着しました。

日本には古くから、お祝いや贈り物に対して「お返し（返礼）」をするという義理堅く、丁寧な精神が根付いています。この日本特有の気質と、お菓子メーカーの情熱が結びついたことで、世界でも珍しい「お返しの祭典」が全国へと広がっていったのです。

当初は「白」という言葉から、マシュマロやホワイトチョコレート、キャンディなどが定番でしたが、今ではスイーツにとどまらず、上質なハンドクリームや紅茶、アクセサリーなど、相手を想う形も多種多様になりました。

「何を返そうかな」と悩む男性たちの姿も、今やホワイトデーの風物詩。その背景にある「頂いた厚意を大切に繋いでいく」という日本らしい心遣いを知ると、届いたギフトがより一層、温かく感じられそうですね。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「ホワイトデー」についてのアンケートを実施しました。

・調査期間：2026年1月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

ホワイトデーの盛り上がりはイマイチ？

【調査】

ホワイトデーは楽しみですか？(対象：1,000人)

ホワイトデーは楽しみですか？というアンケートに対して、「とても楽しみ」と答えた人が4.5％、また「やや楽しみ」と答えた人が18.5％という結果になりました。

やはりバレンタインデーほどの盛り上がりはないようです。

ホワイトデーに何かを贈る予定がある人は、1割もいない

【調査】

今年（2026年）のホワイトデーに何かを贈る予定はありますか？(対象：1,000人)

今年のホワイトデーに何かを贈る予定はありますか？というアンケートに対して、「予定はある」と回答された人は9.8%という数字にとどまりました。

ホワイトデーには食品類をもらうことが多い

【調査】

これまでのホワイトデーに何を貰ったことがありますか？(対象：1,000人)※回答数1338人

「これまでのホワイトデーに何をもらったことがありますか？」というアンケートを複数回答にて回答をいただきました。

一番多かったのは「食品類」で484人、次に多かったのが「アクセサリー」で118人、3番目に多かったのが「雑貨」で111人という結果になりました。やはりホワイトデーは、お菓子をはじめとする食品類をもらうことが多いようです。

ホワイトデーでは洋菓子が人気

【調査】

ホワイトデーにもらえたら嬉しいスイーツは何ですか？(対象：1,000人)※回答数2842人

こちらも複数回答にていただいたアンケートになっています。ホワイトデーにもらえたら嬉しいスイーツについてです。

結果は以下の通りになりました1番多かったのは「チョコレート」で325人、次に多かったのは「ケーキ」で251人、3番目に多かったのは「クッキー」で230人という結果になりました。ホワイトデーで欲しいものとしては、洋菓子が人気があるようです。

ホワイトデーは倍返し？

今回は、「ホワイトデーについて思い出があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「職場の人に比較的安いチョコレート(さすがに1人ずつ箱に入ってるもの)を女性陣で共同購入して男性陣に渡した。お返しはまとめてではなくそれぞれ個人で用意してくれたので、10倍くらいになって返ってきてとても嬉しかった」

「小学6年の時、大好きな人から可愛い瓶入りキャンティを貰った。クラス1モテてた男の子だったけど、私だけは特別だと言われて渡されたのがめちゃくちゃ嬉しかった」

「昔、義父が5万円が入った封筒を、デパートで1日で使い切ること、を条件にくれました。家族で買い物に行き、義母とお店をまわって散財したのがいい思い出です」

今回のフリー回答のアンケートでは、職場での思い出が多く見られました。女性みんなでチョコレートを買って渡し、男性は個別にお返しを買って返すというようなことが多かったです。

男性の方が多くコストを使っているというような内容が散見されました。また小学生の頃や中学生の頃に、好きな子から特別なお返しが返ってきて、すごく嬉しかったというような内容も多く見られました。

お返し選びで失敗しないコツ

ホワイトデーのお返しは、相手が気軽に受け取れるものを選ぶのがポイントです。高価すぎる贈り物は、かえって相手に気を遣わせてしまうこともあります。クッキーやチョコレート、焼き菓子などの定番スイーツは、誰でも食べやすく、職場や友人同士でも渡しやすい定番の選択肢です。

また、個包装で分けやすいものや、日持ちするお菓子を選ぶとより喜ばれることも。迷ったときは「シンプルで美味しいもの」を基準に選ぶのが失敗しないコツです。そこに「ありがとう」の一言を添えれば、ホワイトデーのお返しはきっと好印象になります。

ホワイトデーは、特別な贈り物よりも「相手を思う気持ち」が伝わることが何より大切。さりげない気遣いで、心温まるホワイトデーにしてみてはいかがでしょうか。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

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＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=108880