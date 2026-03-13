レゴ(R)ブロックで組み立てた巨大なピンクローズも登場 レゴ(R)ボタニカル製品に「花言葉」のメッセージ込めた6種類のブーケアレンジを特別展示 原宿が春色に染まる「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」開催

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社（代表取締役社長：マイケル・エベスン／所在地：東京都港区、以下レゴジャパン）は、2026年3月14日（土）～ 3月15日（日）まで開催する、さまざまなレゴ(R)ボタニカル製品を使用したアレンジメントブーケを展示する「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」の内覧会を2026年3月13日（金）に開催しました。

■原宿が春色に染まる！レゴ(R)ブロックで組み立てた巨大なピンクローズや「花言葉」が織りなす６種類のオリジナルブーケを展示。中尾明慶さん、倉科カナさんが「自分らしさ」を表現した「世界に一つだけのアレンジメント」もお披露目

「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」の会場中央には、レゴ(R)ブロックで組み立てられたピンクローズが展示され、その周りをさまざまなレゴ(R)ボタニカル製品からアレンジをして制作した６種類のオリジナルブーケが展示されています。ブーケにあしらわれている花の「花言葉」をもとに、各ブーケには「果てなき歓び」や「羽ばたく夢」といったタイトルとメッセージが添えられています。そして、会場内には、中尾明慶さんと倉科カナさんがプロデュースをしたレゴ(R)ボタニカル製品を組み合わせたアレンジメントブーケもお披露目されました。お二人の今の気持ちを映し出す“自分らしさ”を表現したオリジナルアレンジを通して、レゴ(R)ボタニカル製品の新たな魅力を発信します。また、会場では、レゴ(R)ボタニカル製品の簡易的な組み立て体験も可能で、来場したお客さまが組み立てた 1 輪の草花は会場内に飾り、春の花壇を完成させます。この体験を中尾明慶さんと倉科カナさんもひと足先に体験し、楽しんでいる様子が見られました。

■中尾さんと倉科さんのプロデュースした特別アレンジメントブーケも登場

中尾明慶さんと倉科カナさんが花言葉にそれぞれの気持ち、“自分らしさ”をのせて表現した特別アレンジメントブーケも展示しています。

＜中尾明慶さんプロデュースのアレンジメントブーケ：「笑顔咲く花束」＞

中尾明慶さんコメント：

チューリップ、桜をあしらった春を感じられる作品にしました。チューリップの花言葉は「温かい愛情、安心感」で、花言葉が素敵なので選びました。カラフルで可愛らしさもあり、家庭での「派手なら良い」というルールにもマッチしていると思います。誰もが知っているチューリップ、桜を使って明るく華やかに仕上げています。『家庭内で笑顔が咲いていれば、みんなが幸せで笑顔に過ごせる』という想いを込めました。

＜倉科カナさんプロデュースのアレンジメントブーケ ：「しなやかな気品」＞

倉科カナさんコメント：

シュンランとダリアのピンクブーケ、ピンクのバラ、チューリップの華やかな作品に仕上げました。シュンランの花言葉は「敬意、洗練された美しさ」、ダリアは「内なる強さ、気品、新しい始まり」です。バラの「優雅さ」とダリアの「内なる強さ」を融合して、外見の美しさだけでなく、しっかりとした意志と芯の強さを持つ女性像をレゴ(R)ブロックのお花で表現しました。年を重ねても、美しく洗練された芯の強い女性でありたいと思っています。

■会場にはレゴ(R)ボタニカルを組み立てる体験ブースが登場

会場内に設置された体験コーナーでは、来場者がレゴ(R)ブロックで1輪の草花を組み立てられる体験も可能です。来場者が組み立てた色とりどりの花々を会場内の花壇に追加していくことで、2日間を通して来場者の想いを込めた「春の花壇」が完成します。

＜「レゴ(R)ボタニカル ブルームギャラリー」イベント概要＞

・開催日時：2026年3月14日（土）～ 3月15日（日）

・3/14（土） 11:00-19:00

・3/15（日） 11:00-19:00

・開催場所：StandBy 渋谷区神宮前5-11-1

・参加費 ：無料

・サイトURL：

https://www.lego.com/ja-jp/local-news/news/2026/march/bloom-your-way

＜代表質問＞

Q1. 今回のイベントは”花言葉”がテーマですが、“自分らしさ”をどのようにレゴ(R)ブロックのブーケで表現しましたか？

中尾さん：我が家は「派手ならいい」というルールがあるので、カラフルでにぎやかなイメージで、この作品を見た人に元気を与えて、明日も頑張ろうと感じてもらえるようなイメージでアレンジしました。

花言葉には、「温かい愛情」といった意味があったので、家族に向けたメッセージとしても良いと思いました。リビングの中央において、食卓を囲んでブーケを眺めながら食事をするのもいいと思いますし、寝室に飾ってもいいと思います。どこに飾っても映えると思います。

倉科さん：私は、ランがとても好きなのですが、花言葉には「洗練された美しさ」、そのほか、今回使用しているダリアには「内なる強さ」、バラには「優雅さ」といった意味があります。年を重ねるにつれて美しく、洗練された芯の強い女性でありたいと思っているので、それを意識して1つの作品にし、タイトルを「しなやかな気品」としました。玄関に飾って「しなやかな気品」をまといながらお仕事に向かいたいと思います。

＜代表質問＞

Q2. この春ブーケを送るなら、どなたにレゴ(R)ブロックのブーケを送りたいですか？

中尾さん：妻に贈りたいですね。今回のタイトルが「笑顔咲く花束」なのですが、笑顔が咲いていれば、みんなが幸せに笑顔で過ごせるかと思っています。

倉科さん：弟にプレゼントしたいです。４月に二十歳の誕生日を迎えるので、「しなやかな大人になってほしい」という気持ちで贈りたいと思います。

＜代表質問＞

Q3. 今回レゴ(R)ブロックのアレンジメントブーケをプロデュースした感想はいかがでしょうか。

中尾さん：仕上がりはすごく手が込んでいるように見えるけど、1つ1つのパーツはやっぱりレゴ(R)ブロックならではのシンプルさがあります。誰でも簡単に組み立てられる楽しさがあると実感しました。出来上がりもすごく素敵なものになるのでよかったです。

倉科さん：自分で1つ1つパーツを選んでいる中で、レゴ(R)ブロックって無限大なんだなってすごく感じました。童心にかえりながら制作しました。最終的にできたものは華やかで美しく仕上がり、気分もあがるのでとてもいい体験でした。

＜代表質問＞

Q4. 今日のスタイリングのポイントを教えてください。

中尾さん：イベントにあわせて、オリーブ色のスーツとボタニカル柄のシャツでまとめて、植物やボタニカル、自然をイメージしてみました。

倉科さん：レゴ(R)ブロックのお花やボタニカルが映えるように、ジュエリーにもお花をモチーフのものをあしらって、会場にあわせたコーディネートにしました。

＜代表質問＞

Q5. イベントに来場する方に一言コメントをお願いします。

中尾さん：レゴ(R)ブロックは息子と一緒に遊んで楽しむイメージのものでしたが、今回、大人が楽しめる華やかできれいなレゴ(R)ブロックの世界を知ることができました。ぜひ、みなさんも会場で新しい大人のレゴ(R)ブロックを楽しんでほしいです。

倉科さん：レゴ(R)ブロックの造形美が素敵で、会場に来るだけでテンションがあがりました。子供の頃にレゴ(R)ブロックでよく遊んでいたのですが、童心にかえって、遊び心を感じながら楽しんでもらえると思います。華やかで気分もあがるので、たくさんの方に楽しんでもらいたいです。

■“感謝”の想いを咲かせる「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ1万本プレゼントキャンペーン」を実施

レゴ(R)ボタニカルシリーズの中でも、「枯れないブーケ」として鮮やかな色合いと華やかさで高い人気を誇る「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」のバラ1輪を自宅で組み立てられる特別キットを抽選で合計１万名さまにプレゼントします。ピンクのバラには、「感謝」「敬意」「優雅」といった意味が込められており、お客さま自身の今の気持ちや大切な人への想いをこの組み立て体験に込め、日本中で１万本の美しいピンクのバラを咲かせます。

＜１万本のレゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ キャンペーン 概要＞

- 応募期間 ： 2026年3月9日（月）～ 3月22日（日）- 受け取り期間： 2026年4月3日（金）～ 4月19日（日）- 応募方法 ：→レゴジャパン公式LINEアカウントに友だち追加後、トーク画面で案内に従い応募するボタンを押下で応募完了です。→当選されたお客さまは、 LINE上で受け取り希望のレゴ(R)ストア店舗を選択し、キット引き換えクーポンを取得します。受け取り期間中に選択したレゴ(R)ストア店頭でクーポン画面を提示後、キットを受け取ることができます。

・プレゼント受け取り指定店舗：全国のレゴ(R)ストア

・応募サイトURL：https://www.lego.com/ja-jp/local-news/news/2026/march/bloom-your-rose

※プレゼントは、「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラ」（1本分）のキットで、組み立て済みではなくご自身で組み立てるキットでのお渡しとなります。

■特別ライブ配信

・開催日程：2026年4月19日（日）21時から予定

俳優・倉科カナさんとともに、当選者が一斉にピンクのバラを組み立てるライブを実施。１万本のレゴ(R)ボタニカルが同じ瞬間に咲き誇る、この春限りの特別な体験をお届けします。

※視聴・参加方法・配信URL等の詳細は、後日ご案内します。

■気持ちに合わせてぴったりのブーケを提案！レゴジャパン公式LINEでバーチャルブーケ作成体験

レゴジャパン公式LINEアカウントでは、自動応答チャットでいくつかの質問に答えると、回答によっておすすめの花の組み合わせやブーケ提案をしてくれるコンテンツを展開します。レゴジャパン公式アカウントに友だち追加後、キーワード「ブーケ」と入力するとコンテンツを開始できます。

〇レゴジャパン公式LINEアカウント友だち追加URL：https://lin.ee/TuWRQBc

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

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