≒JOY　結成4周年を記念し、念願の日本武道館にて≒JOY 4周年コンサート「4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催！！２公演で約2万人を動員！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く、第3のグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。昨年5月に公開された3rdシングル『ブルーハワイレモン』のMusic Videoは495万回再生を突破。先月2月に発売した、天野香乃愛がセンターを務める、大好きな人のことを考えてときめく、初恋の瞬間を歌った片想いソング『電話番号教えて！』は自己最高となる累計出荷27.6万枚越えを記録するなど、大躍進中の≒JOY。

本日、念願の東京都・日本武道館にて、≒JOY結成4周年を記念した≒JOY 4周年コンサート「4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」が開催された。当公演は＜昼の部＞＜夜の部＞２公演合わせて約２万人を動員し、新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』が初披露された。(新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』は、4月3日(金)0:00から配信スタート)

この記事では昼夜2公演のうち、昼公演の模様をレポートする。

360°観客に囲まれたステージに登場した≒JOY。彼女たちは「日本武道館行くぞー！」の声を合図に1stソング『≒JOY』でライブの幕を開けた。曲中には「ニアジョイお誕生日おめでとう！」という掛け声とともに金の紙吹雪が舞い、早くも大きな熱気が発生。『スイートシックスティーン』ではこの日ならではの替え歌も披露され、続く自己紹介パートではメンバーそれぞれがテンション高くファンへ呼びかけた。

ユニットに分かれてパフォーマンスするブロックでは、逢田珠里依、大西葵、小澤愛実、高橋舞、藤沢莉子、山田杏佳によるユニット新曲『ノンフィクション』が初披露され、さわやかなギターサウンドとともに6人の力強い歌声が会場に響き渡った。さらにこのブロックでは、江角怜音のソロステージも用意された。パンキッシュな衣装に身を包んだ江角は、自身初のソロ曲『The rock is you!』をパフォーマンス。その後もクールなステージが続くも、DJ ALICEをフィーチャーした『アマガミガール feat. DJ ALICE』ではミニコント風の幕間映像が差し込まれ、会場がパーティ感あふれる空間に変化した。

後半ブロックでは生バンドが登場。エレキギターを手にした江角にスポットライトが当たり、彼女がパワーコードを力強くかき鳴らすと盛大な歓声が上がる。その編成のまま『無謀人』が披露され、『超孤独ライオン』では江角のエッジィなギターソロが炸裂した。その後も≒JOYは人気曲を生バンドの演奏をバックに披露していく。天野香乃愛がセンターを務めた4thシングルの表題曲『電話番号教えて！』では、メンバーがキュートな笑顔を振りまいた。

もともと趣味でギターを弾いていた中、この日に向けて練習を重ねたという江角は「ロックにカッコよくできたと思います！」と胸を張る。そして客席のファンに向けて深い感謝の思いを伝えた。この流れで披露されたのは、本公演に向けて書き下ろされた新曲『「僕たちの歌」』。メンバーは歌詞に込められたポジティブなメッセージを届け、温かい拍手が鳴り響く中ステージをあとにした。

アンコールでは、大信田がこれまでの歩みを振り返りつつ「自分1人だけの夢ではなく、皆さんと私たちの夢が叶った瞬間だと感じて……すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と涙ながらに思いを語る。その後、ラストナンバーとして『きっと、青い』を披露した≒JOY。最後に江角が「夢の日本武道館は、想像していた何百万倍も楽しいステージでした。本当にありがとうございました！」と満面の笑みで感謝を伝え、ライブは幕を閉じた。

■3月13日（金）【SETLIST】 ※昼の部・夜の部共通

M1. ≒JOY

M2. 今日も君の夢を見たんだ

M3. スイートシックスティーン

M4. (ハート)3か月(ハート)

M5. 体育館ディスコ

M6. だだだ、だって。

M7. 0120お助け屋さん

M8. ノンフィクション

M9. The rock is you!

M10. その先はイグザルト

M11. 愛が痛かった

M12. アマガミガール feat. DJ ALICE

M13. 夢見る(ハート)アイドル

M14. 笑って フラジール

M15. 無謀人

M16. 超孤独ライオン

M17. ニアジョイ音頭

M18. ピーチティーとピーチパイ

M19. ブルーハワイレモン

M20. 初恋シンデレラ

M21. いま、月は満ちる

M22. 電話番号教えて！

M23. 「僕たちの歌」

【ENCORE】

EN1. 今、恋をしている

EN2. 大空、ビュンと

EN3. ネバギバ！生きろ

EN4. 電話番号教えて！

EN5. きっと、青い

【W ENCORE】

EN6. ≒JOY ※＜夜の部＞のみ

★≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」セットリストプレイリスト公開！

https://filtrjapan.lnk.to/nearly-equal-joy-budokanTA

【リリース情報】

★新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』

4月3日(金)0:00から配信スタート！！

★4thシングル『電話番号教えて！』好評発売中！

https://nearly-equal-joy.jp/feature/specialsite_4thsingle

★『電話番号教えて！』好評配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/DenwabangouOsiete

★新曲『電話番号教えて！』Music Video

https://youtu.be/KZ0_Q66AgLk

『電話番号教えて！』

作詞：指原莉乃

作曲：中村歩・齋藤奏太

編曲：中村歩・齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：吉川エリ (EPOCH Inc.)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★新曲『アマガミガール feat. DJ ALICE』Music Video

https://youtu.be/QyhExt2Q8p8

『アマガミガール feat. DJ ALICE』

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：古川貴浩

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：大野敏嗣

振付：いどみん

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★新曲『愛が痛かった』Music Video

https://youtu.be/2WlZNbOiAZI

『愛が痛かった』

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：めんま

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：大野敏嗣

振付：CRE8BOY

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

【プロフィール】

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。(オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Albums Salesともに初登場1位を獲得。発売初日で累計出荷10万枚を突破。)2024年2月23日には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。(オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。1stアルバム、1stシングル共にオリコン初登場1位は、女性アーティストでは約2年半ぶりの快挙。)10月には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。また、2025年6月には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売。自己最高となる累計出荷24.6万枚越えを記録し、『ブルーハワイレモン』Music Videoは自身最高となる460万回再生を突破。

8月からは≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」を開催し、11月30日には東京都・有明アリーナにて、ツアーファイナルを大成功に収める。

2026年2月18日には、待望の4thシングル「電話番号教えて！」を発売し、自己最高となる累計出荷27.6万枚越えを記録。

3月13日には、≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(東京都・日本武道館)を開催。

≒JOYという名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。

【オフィシャルHP】 https://nearly-equal-joy.jp/

【公式X】 https://x.com/Nearlyequal_joy

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@nearlyequal_joy

【公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg