【秋田初上陸】行列の絶えない麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯」が秋田市にオープン！全国100店舗を目指す急成長ブランドが東北エリアへ展開加速

【秋田初上陸】行列の絶えることのない麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯」が秋田市にオープン！自分専用の一杯が作れる体験型グルメが東北へ

TPS株式会社

全国35店舗の進出決定！勢いの止まらない「福恩（フーエン）麻辣湯」が、ついに秋田市へ。数十種類の具材から“選べる楽しさ”で、新しい食のエンターテインメントを提供します。

2026年3月20日（金）、秋田県秋田市に、麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯（読み：フーエンマーラータン）」がニューオープンいたします。

現在、全国100店舗体制へ向けて急成長を遂げている「福恩麻辣湯」が、ついに秋田エリアへ初進出。本格的な薬膳スープと、自分だけのオリジナルの一杯を楽しめる新しい食体験を、秋田の皆様にお届けします。

■選べる具材は数十種類！「世界に一つだけの一杯」をつくる楽しさ

福恩麻辣湯の醍醐味は、店内にずらりと並んだ新鮮な野菜、肉、海鮮、練り物の中から、お客様自身が好きな具材をボウルに選ぶスタイルです。 スープの辛さも調整可能なため、刺激を求める激辛ファンから、薬膳の旨味をじっくり味わいたい健康志向の方、さらにはお子様連れのご家族まで、幅広い層に「自分だけのおいしさ」を提供します。

■美食家も絶賛。Google口コミが裏付ける圧倒的な満足度

本ブランドの味は、美食家としても知られる堀江貴文（ホリエモン）氏からも高い評価をいただいております。また、各店舗のGoogle口コミにおいても非常に高いスコアを維持。「麻辣湯の概念が変わった」「毎日でも通いたい」といった熱量の高いユーザーレビューが連日投稿されており、その圧倒的な満足度が、さらなる話題を呼んでいます。

■「選べる楽しさ」が笑顔を生む。全国100店舗へ向けた挑戦

私たちは、お客様がボウルに好きな具材を選び、自分専用の一杯を創り出すプロセスそのものがエンターテインメントであると考えています。 今回の秋田店のオープンは、目標とする全国100店舗体制、そして「日本中に麻辣湯で笑顔を届ける」というミッションにおける重要な拠点となります。

【オープン記念キャンペーン】

インスタグラムフォローで100円引き

https://www.instagram.com/fuen_akita?igsh=c2FyY240eDA4ZnN4

内容： 公式Instagramをフォローいただいたお客様を対象に、お会計から100円引きいたします。

期間： 2026年3月20日～4月20日

【店舗概要】

店舗名： 福恩麻辣湯（フーエンマーラータン） 秋田店

所在地： 〒010-0003 秋田県秋田市東通2丁目1-1

営業時間： 11:00～22:00

定休日： なし