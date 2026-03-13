SHAKA主催『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』開催決定！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイターのSHAKAが主催する『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』を2026年3月25日(水)から2026年3月26日(木)の2日間にわたりオンラインにて開催いたします。

今回の『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』では人気ストリーマー16名が集結。4人1組のチームにわかれ、熱き戦いが繰り広げられます。

イベント概要

タイトル：LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA(ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ) Supported by Bandai Namco Entertainment

日時：2026年3月25日(水) 18:00~・2026年3月26日(木) 18:00~

※イベントスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)

出演者紹介

TEAM SHAKAROT

TEAM BENITA

TEAM NORILLIN

TEAM MOTHESU

CASTER

イベントの見どころ

『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』では、総勢16名の豪華ストリーマー・プロ選手たちが入り混じり、ドラゴンボールを手に入れるため激闘を繰り広げます。

LEGENDUSならではの特別ルールとして、各試合で使用したヒーローが次の試合以降使用禁止となるヒーロードラフト形式を採用。各ヒーローを駆使して、相手チームをぶっ飛ばせ！

最後にドラゴンボールを手に入れるのはどのチームになるのか、乞うご期待ください。

SHAKAについて

日本を代表する世界的ストリーマー。

配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。

選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。

近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや

東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。



X : https://x.com/avashaka

YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch

Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka

『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA

そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！

SHAKAがやりたいことを全部やる。

─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。

「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」について

昨年に株式会社バンダイナムコエンターテインメントからリリースされた、最新ドラゴンボールゲームです。

App Store(アップストア)、Google Play(グーグルプレイ)、Nintendo Switch(ニンテンドースイ

ッチ)、PlayStation(プレイステーション)、Steam(スチーム)で配信されています。

クロスプレイはもちろん、ID連携をすることで同一のセーブデータでプレイすることができる、

「いつでも・どこでも・誰とでも」遊べる4対4の超圧倒(ちょうあっとう)チームバトルです。

「ZETA DIVISION」について

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

Twitch：https://www.twitch.tv/zetadivision

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision

著作権表記：(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション(C)Bandai Namco Entertainment Inc.各権利表記：※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※Google Play は Google LLC の商標です。※(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”および“PS4"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション(C)Bandai Namco Entertainment Inc.