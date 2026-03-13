SHAKA主催『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』開催決定！

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GANYMEDE株式会社


GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイターのSHAKAが主催する『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』を2026年3月25日(水)から2026年3月26日(木)の2日間にわたりオンラインにて開催いたします。



今回の『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』では人気ストリーマー16名が集結。4人1組のチームにわかれ、熱き戦いが繰り広げられます。


イベント概要

タイトル：LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA(ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ) Supported by Bandai Namco Entertainment


日時：2026年3月25日(水) 18:00~・2026年3月26日(木) 18:00~


※イベントスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。


主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)


出演者紹介

TEAM SHAKAROT




TEAM BENITA




TEAM NORILLIN




TEAM MOTHESU




CASTER




イベントの見どころ

『LEGENDUS DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Supported by Bandai Namco Entertainment』では、総勢16名の豪華ストリーマー・プロ選手たちが入り混じり、ドラゴンボールを手に入れるため激闘を繰り広げます。



LEGENDUSならではの特別ルールとして、各試合で使用したヒーローが次の試合以降使用禁止となるヒーロードラフト形式を採用。各ヒーローを駆使して、相手チームをぶっ飛ばせ！



最後にドラゴンボールを手に入れるのはどのチームになるのか、乞うご期待ください。






SHAKAについて



日本を代表する世界的ストリーマー。
配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。
選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。
近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや
東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。



X : https://x.com/avashaka
YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch
Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka


『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA


そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！


SHAKAがやりたいことを全部やる。


─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。


「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」について

昨年に株式会社バンダイナムコエンターテインメントからリリースされた、最新ドラゴンボールゲームです。


App Store(アップストア)、Google Play(グーグルプレイ)、Nintendo Switch(ニンテンドースイ


ッチ)、PlayStation(プレイステーション)、Steam(スチーム)で配信されています。



クロスプレイはもちろん、ID連携をすることで同一のセーブデータでプレイすることができる、


「いつでも・どこでも・誰とでも」遊べる4対4の超圧倒(ちょうあっとう)チームバトルです。


「ZETA DIVISION」について






2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。



Web：https://zetadivision.com


X：https://x.com/zetadivision


Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision
YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION


Twitch：https://www.twitch.tv/zetadivision
TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision




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