日本直販、あみゅどるコラボ第2弾として限定日本酒「大吟醸 あみゅの酒」を3月13日より発売予定

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸に“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、2.5次元VTuberアイドルグループ「あみゅどる」とのコラボレーション第2弾を実施します。第1弾で展開した専用ショップ開設・限定和装グッズ・生配信ライブコマースに続き、第2弾では日本直販限定商品として、着物姿のオリジナルラベルをあしらった日本酒「大吟醸 あみゅの酒」を発売予定です。あみゅどるは2024年3月18日デビューの2.5次元VTuberアイドルグループで、日本直販は前回リリースでも、同グループとの共創を通じて新しい顧客接点の創出とライブコマースの知見蓄積を目指してまいります。

■ 実施背景

第2弾は、“和装×VTuber”をさらに深めた日本酒企画

日本直販は2026年2月、2.5次元VTuberユニット「あみゅどる」とのコラボレーションを開始し、日本直販公式ECサイト内に専用ショップを開設、日本直販限定の“着物姿”オリジナルグッズやオリジナル生配信番組・ライブコマースを展開してきました。今回の第2弾では、その“和装”の世界観をさらに発展させ、日本直販限定のPB商品として日本酒企画を立ち上げます。VTuberという現代のコンテンツと老舗通販の組み合わせにより、ファン体験と購買を自然につなぐ新しい商流を検証・拡張してまいります。

■ 実施概要

日本直販限定「大吟醸 あみゅの酒」

今回発売を予定しているのは、日本直販限定「大吟醸 あみゅの酒」です。商品は、はてなバージョン、比良坂芽衣バージョンの2種を用意し、それぞれ着物姿のオリジナルラベルと謹製アクリルキーホルダーをセットにした仕様で展開予定です。価格は各7,700円（税込）です。

- 商品名：日本酒「大吟醸 あみゅの酒」- 展開予定：はてな／比良坂芽衣バージョン- 仕様：着物姿オリジナルラベル＋謹製アクリルキーホルダー付き- 価格：各7,700円（税込）/各- 発売開始：2026年3月13日（金）23:00～- 販売場所：日本直販通販サイト内「あみゅどる専用期間限定グッズショップ」- 配信：あみゅどる ちゃんねる(https://www.youtube.com/@AmuseDolce/streams)

※酒類商材のため、最終的な表示確認・販売準備の状況により、公開日時が変更となる場合があります。※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

■ 取り組みのポイント

奈良春日山酒造との協業で、“日本らしさ”を強く打ち出す

今回の日本酒企画では、明治十年創業を掲げる奈良春日山酒造と協業します。奈良春日山酒造は、春日山原始林の山麓に位置し、奈良酒の伝統と技術を今につなぐ酒蔵として公式に紹介されています。VTuberカルチャーと日本酒という組み合わせに、「和装」という意匠性を掛け合わせることで、日本直販ならではの企画商品として成立させる狙いです。

＜あみゅどる（Amuse Dolce）について＞

あみゅどるは、2024年3月18日にデビューした2.5次元VTuberアイドルグループです。バーチャルとリアルを横断しながら活動しており、公式サイトではYouTubeチャンネル登録者数2万人突破も案内されています。

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp

■ あみゅどる公式

URL：https://amusedolce.com/