かが屋からバトンタッチ！若手芸人発掘番組『マイナビLaughter Night』後半30分は『おおぞらモードのサニーサイドアップ!!』に決定

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオの若手芸人発掘番組『マイナビLaughter Night』の後半30分を4月より、11代目グランドチャンピオンのお笑いコンビ「おおぞらモード」が担当します。

番組タイトルは『マイナビLaughter Nightおおぞらモードのサニーサイドアップ!!』。

おおぞらモードは2019年結成、浅井企画に所属する男女コンビで、漫才＆コントの二刀流で活躍しており、各賞レースでも注目されています。

タイトルの「サニーサイドアップ」には、“半熟”状態の2人が、ときに柔らかく！ときに鋭く！気になる出来事をアレコレ語り合いたい！との意味が込められていて、聴けば2人の人柄がわかるような番組を目指します。ぜひ温かく見守っていただけると嬉しいです。

初回放送は、4月3日（金）24時30分からです。

前半の『マイナビLaughter Night』オンエア争奪LIVEの様子とあわせてお楽しみください。

《番組概要》

TBSラジオ『マイナビLaughter Night おおぞらモードのサニーサイドアップ!!』

●出演：おおぞらモード（もリスみか／長山アカリップ）

●番組メールアドレス：sora954@tbs.co.jp

●公式サイト https://www.tbs.co.jp/radio/warai954/

●公式X https://x.com/SatLaugh954

《おおぞらモード プロフィール》

2019年結成。浅井企画所属。ボケの“もリスみか”とツッコミの“長山アカリップ”による男女コンビ。2025年 マイナビ Laughter Night 第11回チャンピオンLIVE優勝、キングオブコント2025準決勝進出、M-1グランプリ2025準決勝進出。