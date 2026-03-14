心理ホラーシリーズ最新作、『BrokenLore: FOLLOW』が、2026年6月1日発売決定！歪んだ記憶と向き合う恐怖の物語が幕を開ける！！

SOFTSOURCE PTE LTD

心理ホラーシリーズ最新作『BrokenLore: FOLLOW（ブロークン・ロア：フォロー）』が、

2026年6月1日発売いたします。

悪夢のような記憶に追われる少女アンの物語──それは、過去と向き合う恐怖の心理ホラー体験。

Serafini Productions (R) All Rights Reserved. Published by Soft Source Pte Ltd.

シンガポール発のゲームパブリッシャー Soft Source は、心理ホラーシリーズ BrokenLore （ブロークン・ロア）の最新作 『BrokenLore: FOLLOW（ブロークン・ロア：フォロー） 』を、

2026年6月1日に発売することを発表しました。

本作は、2026年1月に発売された 『BrokenLore: UNFOLLOW』 に続く作品であり、主人公アンが自身のトラウマに満ちた幼少期の記憶と向き合う、心理的恐怖を描いた一人称ホラーゲームです。

プレイヤーは、歪んだ記憶と現実が交錯する悪夢の世界で、過去の真実へと足を踏み入れることになります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0SScwrlA2J0 ]

物語は、主人公アンがかつて暮らしていた幼少期の家で目を覚ますところから始まります。

しかしその家は、懐かしい思い出の場所ではありません。

かつての記憶や体験が、歪んだ幻影となって現実に侵食し始めたのです。

アンを導くのは、幼い頃に大切にしていた、まるで意思を持っているかのような人形。

その人形に導かれながら、アンは次第に自身のトラウマと向き合うことになります。。

自分自身を受け入れられない心 、自己価値への疑念、、そして、母親との歪んだ関係。

忘れたいはずの記憶が、静かに、しかし確実に彼女を追い詰めていきます。

物語は7つのチャプターで構成され、アンは自らの人生における重要な場所を再び訪れていきます。

そこには、過去の記憶、後悔、痛み、そして忘れられない出来事が待ち受けています。

しかしその探索の最中、プレイヤーを追い続ける恐ろしい存在が現れます。

それは--

母親に酷似した姿をした謎の存在。

逃げ場のない空間の中で、アンは過去の記憶と向き合いながら、迫り来る恐怖から生き延びなければなりません。

本作は、心理学者 Emanuela Papa 氏の監修のもと制作されています。

ゲーム内で描かれるトラウマ、自己受容、家族関係、といった繊細なテーマについて、よりリアルで慎重な表現が行われています。

Steamでは、本作の新たなチャプターの一部を体験できる最新デモ版が公開されています。

プレイヤーはアンの物語の一端をいち早く体験することができます。

ゲーム概要

タイトル：『BrokenLore: FOLLOW（ブロークン・ロア：フォロー） 』

ジャンル：一人称心理ホラー 、アクション

発売日：2026年6月1日

対応プラットフォーム：

Steam / Epic Games Store / PlayStation 5 / Xbox Series X|S

プレイ人数：1人

対応言語：

英語 / 日本語 / 中国語（簡体字・繁体字） / 韓国語 / イタリア語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / ポルトガル語 / トルコ語 / ポーランド語 / ウクライナ語 / ロシア語 / インドネシア語

Serafini Productionsについて

Serafini Productions(https://serafiniproductions.com/) は、2022年に設立された東京拠点のゲームスタジオです。

物語性を重視したホラーゲームの開発を中心に、雰囲気演出とキャラクター心理描写を重視した作品づくりを行っています。 代表シリーズである BrokenLore は、現代社会のテーマや問題を取り上げた相互に繋がるホラー作品群として展開されています。

Soft Sourceについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールを拠点とするゲームパブリッシャーです。 東南アジア発のタイトルを中心に、独創的なビジュアルと個性的なゲーム体験を世界へ届けることを目指しています。

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