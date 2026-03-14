かえで＆あーたんコラボイベント「アドベンチャーパーク」開催！

日本テーマパーク開発株式会社

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下の那須ハイランドパークにて、2026年3月21日(土)～4月26日(日)の期間にかえで＆あーたんコラボイベント「アドベンチャーパーク」を開催いたします。子供から大人まで笑って楽しめるユニークな動画を配信中のクリエイター「かえであーたんファミリー」とフードやグッズなど園内のさまざまなコンテンツでコラボを実施！さらに2026年4月3日（金）と4月4日（土）はかえで＆あーたんファミリーのステージショーも開催いたします。かえで＆あーたんファミリーファンの皆さんは楽しめること間違いなしのイベントです！

＜コラボ１.＞

パパ泥棒を探せ！スタンプラリーで「限定お風呂でひらがなおぼえちゃおうシート」を手に入れよう！

園内に設置されたスタンプを集めて「小学生までの方限定」でひらがなおぼえちゃおうシートをプレゼント！

※一部乗り物に乗る必要がございます。年齢制限で乗れないものがある場合は大人の方が代行いただくことも問題ございません。

※ひらがなおぼえちゃおうシートはなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

＜コラボ２.＞

園内のかえであーたんのぼりや等身大パネルなどのフォトスポットが多数登場！

＜コラボ３.＞

かえであーたん限定チュリトスを手に入れよう！

※袋がコラボ仕様になります。

※画像はイメージです。

＜コラボ４.＞

かえでチキンを手に入れて、ノベルティをGET！

※レストランでコラボチキンの販売を予定しています。コラボステッカーのノベルティ付き！

※画像はイメージです。

＜コラボ５.＞

コラボドリンクを飲んで、かえであーたんオリジナルドリンクカップをGET！

＜コラボ６.＞

期間中、入場口でかえであーたんの楽曲が流れます！

＜コラボ７.＞

2026年2月28日より年間パスポート購入者は「かえであーたんオリジナル仕様」の年パスに！

※購入日から翌年月末まで有効。2027年1月11日までの購入者が対象です。

※画像はイメージです。

＜コラボ８.＞

オリジナルアクリルキーホルダーがちゃが登場！

※通常編・コスプレ編の2パターンで各300円

＜コラボ９.＞

オリジナルのつやぽこシールが登場！

立体のぽこぽこしたシールになります！

※画像はイメージです。

【イベント概要】

Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL：https://www.youtube.com/channel/UCUyf1GLGaj1wCnsaDe6Rtng

コラボイベント開催期間：2026年3月21日(土)～4月26日(日)

コラボイベント詳細ページ： https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1213

ステージショー開催日：2026年4月3日（金）、4月4日（土）

ステージショー詳細ページ：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1257

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計8種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約15種類が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックレストランなどの設備も充実している、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪TOWAピュアコテージ≫

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式HP:https://www.pure-cottages.jp/

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 岩本大二郎

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company