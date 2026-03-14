E-COMEGROUPより、LOVEBOATセットアップコレクションが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、LOVEBOATのセットアップコレクションを3月下旬に発売いたします。

1990～2000年代のギャルカルチャーを象徴するブランドとして人気を集め、現在はY2Kトレンドの再燃とともに再び注目を集めているLOVEBOAT。本コレクションでは、ブランドのアイコニックなロゴを取り入れ、現代のストリートスタイルにフィットするセットアップアイテムとして展開します。

ジップパーカーとボトムスを組み合わせたセットアップは、リラックス感のあるシルエットながらも、計算されたバランスでスタイリングが完成するデザイン。胸元のワンポイントロゴと大胆なバックプリントが、シンプルな中にも存在感を演出します。

カラーはデイリーに取り入れやすいブラックを基調とし、タウンユースからワンマイルウェアまで幅広いシーンに対応。単体使いでもセットアップでも着用でき、季節を問わず活躍する万能アイテムに仕上がっています。

“ラクなのに決まる”今の気分を体現したLOVEBOATセットアップコレクションを、ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\8,690（tax included）

【LOVEBOAT ONLINESTORE】https://loveboat.online/

【LOVEBOAT】

「LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。

LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/

【イーカムグループについて】

イーカムグループは、Disney／UNIVERSAL／MLB など、世界を代表する約 80 ブランドと直接ライセンス契約を結び、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までをワンストップで提供するメーカーです。 自社一貫体制により、高品質な商品をスピーディーにお届けしています。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/