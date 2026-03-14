＜ＢＳテレ東＞大人気「ずん喫茶」のスピンオフ番組が誕生！＼♨その名も…「飯尾和樹のずん銭湯」♨／

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ＢＳテレ東で毎週日曜夕方５時45分から放送中の人気番組「飯尾和樹のずん喫茶」のスピンオフ番組が誕生！その名も…「飯尾和樹のずん銭湯」！

昭和レトロな喫茶店をこよなく愛し、日本全国の気になる喫茶店をめぐり歩く飯尾和樹。そんな飯尾さんが喫茶店を飛び出して、街で愛される“老舗銭湯”をめぐります。初回である今回は、東京に今も残る古き良き銭湯を訪問。店主から銭湯を継いだ経緯・守り続けてきた建物や脱衣所のこだわり・ご夫婦の馴れ初めまで…気になることを飯尾さん独自の目線で楽しんだ後は、自慢のお風呂にいざ入浴！

そこに…俳優・高橋克実さんや、相方のやすさんも登場！飯尾さんと一緒にお風呂に入りながら、裸の付き合いだからこそ飛び出す本音トークや銭湯での思い出エピソードで盛り上がります！飯尾さんたちのやりとりにたくさん笑って、気づけば心が湯船に浸かったようにポカポカと温まる…それが「飯尾和樹のずん銭湯」！日曜の午後にピッタリの至福なひとときをお届けします！

≪♨出演者コメント♨≫

■飯尾和樹（ずん）

いつもやらせてもらってる「ずん喫茶」のスピンオフ番組で…「ずん銭湯」がお試しであります(笑)。しかも、お試しなのに今回作ったオリジナルの“ずん銭湯お風呂桶”。こちらがいつもの“ずん喫茶カップ”の20倍の金額もするということで(笑)。これはもう…「思い切ってやっちゃえ！」ってことだと思うんで、さっそく“ひとっ風呂”行ってみましょうか！

■やす（ずん）

銭湯はずっと通ってましたね、19歳から27歳まで風呂無しのアパートに住んでましたから。でも、そこから家賃が払えなくて飯尾さんの家に転がり込んで(笑)。ただ、その頃も月に何回かは飯尾さんと仲間と一緒に銭湯には行ってました。当時はまだ相方じゃなくて先輩だった飯尾さんのおごりで(笑)。

■高橋克実

銭湯の思い出といえば…もう40年近く前かな。若い時に長く住んでいた笹塚に、“平和湯”さんというのがあって、そこに一番通っていました。

深夜１時まで、やっていたんで、終電で帰ってもダッシュしたら間に合うから最高でした。舞台の仕事している人も多く来ていて、役者めざしている僕らは、みんな年が近くてライバルっちゃライバルだったから、当時はほとんど、口きかなかったですよね（笑）。

≪♨スタッフコメント♨≫

■プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京）

飯尾さんといつも行ってる“喫茶店”を飛び出して…今回はスピンオフ番組で“銭湯”に！

場所は違えど、銭湯も喫茶店と同じように“心がホッと癒やされる”という共通点があって、飯尾さんの空気感とピッタリでした。

しかも今回は、飯尾さんと相性バッチリの“俳優の高橋克実さん＆ずん・やすさん”もゲストで登場！

なんだか普段の“ずん喫茶”よりも賑やかで熱い“ずん銭湯”も、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。

≪♨放送内容♨≫

人気番組「飯尾和樹のずん喫茶」のスピンオフ番組が誕生！その名も…「飯尾和樹のずん銭湯」！

「コーヒーの次は…イイ湯だなぁ！」と…ずん喫茶の時のように喫茶店ではなく、老舗銭湯をめぐる飯尾さん。記念すべき初回は、東京でも人気の『中野温泉天神湯』＆『滝野川稲荷湯』でひとっ風呂！趣のある銭湯の外観に思わず「ここだけ見たら城下町じゃない！」と入店したり、下駄箱の番号札を見ては「イチロー選手の51番にしようかな！」と…飯尾さん独自の目線で楽しみまくり！店主さんからは銭湯の歴史やご家族のこと、銭湯内にたくさんあるこだわりを聞きながら、街で愛され続ける銭湯の魅力に触れていきます。入浴時には俳優の高橋克実さんに相方であるやすさん（ずん）も登場！泡風呂の泡の心地よさに誘われて、懐かしい銭湯の思い出や本音トークも弾む！お風呂上がりには“番組オリジナル風呂桶”に飯尾さんらしいメッセージも残します！

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【タイトル】「飯尾和樹のずん銭湯」

【放送日時】2026年3月15 日（日）15:30～16:00

【放送局】ＢＳテレ東（ＢＳ７.ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ７.ch） 全国無料放送

【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」・ＢＳテレ東公式YouTubeなどで見逃し配信！

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【出演者】飯尾和樹（ずん）

【ゲスト】高橋克実、やす（ずん）

【公式HP】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/zunKissa/

【公式X】https://x.com/BS7ch_ZunKissa

【公式Instagram】https://www.instagram.com/bs7ch_zunkissa/

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