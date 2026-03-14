FRaU S-TRIP第７弾“まるごと一冊京都”号の表紙は、京都出身の吉岡里帆！にぎわう京都市を出て、「海」「森」「お茶」の京都＆「竹の里」への旅と、“隠れ宿”を大特集!!

京都に生まれ育った吉岡里帆も訪れたことがなかった、宇治市・世界遺産の神社と、京都府唯一の“村”の美しい茶畑へ

株式会社講談社

サステナブルな人、暮らし、風景に会いにいく、体感する旅のマガジンFRaU S-TRIPシリーズ第７弾は、まるごと一冊、京都！ それもあえて、にぎわう京都市を出て、日本海に面した魚介類が豊富な北部の「海の京都」、緑深く、京野菜やジビエ、天然砥石を産みだす中部「森の京都」、700年の歴史をもつ宇治茶の産地、南部の「お茶の京都」、そして南西部・乙訓（おとくに）地域の美しい「竹の里」など、多くの方がまだ体験したことのない“もうひとつの京都”を徹底取材し、まるごと一冊をつかって大特集します。題して、

『FRaU S-TRIP MOOK “ほんもん”の京都は 「海」「森」「お茶と竹の里」にある！』

表紙＆巻頭10ページのカバーストーリーに登場するのは、いまNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」にも出演中の俳優・吉岡里帆さん。京都のまちで生まれ育った彼女ですが、撮影地の京都府唯一の“村”、南山城村（みなみやましろむら）を訪れるのは初めてだったとか。冬でも青々と美しい田山地区の「ツルギの茶畑」に立ち、

「京都の茶畑に立つのは初めてです。ここをはじめ、宇治エリアはお茶の歴史を紡いできた土地。その特別さを強く感じます。丁寧に手入れされた茶畑と、その背後に連なる山々を目にしたとき、『これこそ京都だ』と思ったんです」

さらに、本殿が世界遺産に登録されている宇治市の「宇治上神社」を初めて参拝しつつ、

「ここに足を踏み入れたとたん、心がすっと落ち着きましたし、御神木の佇まいも印象的です。宇治上神社のようなところには、時間の積み重ねが、そのまま静かに残っているような気がします」

そんな「お茶の京都」をはじめ、各エリアで暮らす人びと、そのサステナブルな取り組みなどを全120ページでお届けします。

もちろん、実際の旅に圧倒的に役立つ宿泊施設の17ページ大特集「“ほんもん”の京都を知る宿」や、「ご当地“ならでは”パン集めてみました」「◯◯好きにはたまらないマニアっく京都」「ウソかマコトか“京都生まれ”の昔話」など読み物ページも充実！

発売は3月17日（火）、ぜひ、お手にとってご覧ください！

書籍情報

書名：FRaU S-TRIP MOOK “ほんもん”の京都は「海」「森」「お茶と竹の里」にある!

発売日:2026年3月17日(火)

価格:1,000円(税込み)

発行:講談社

▼ご予約、ご購入はこちらから

【Amazon】

https://amzn.to/470gbWp

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18544639/?variantId=18544639

【セブンネット】

https://7net.omni7.jp/detail/1107693334

■FRaU SNS

Facebook(https://www.facebook.com/frau.magazine/)

Instagram(https://www.instagram.com/fraumagazine/)

Twitter(https://twitter.com/frau_tw)

■FRaUウェブサイト

FRaU公式サイト(https://gendai.ismedia.jp/frau)

FRaU edu(https://gendai.media/list/special/edu)

FRaU Earth(https://gendai.media/list/special/earth)

株式会社講談社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/1719