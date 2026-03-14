【株式会社PEAK and Flow】名古屋市立大学との共同研究が名古屋市認定プロジェクトに選定。行動変化と心理の接続から、次世代の意思決定支援基盤の構築へ

株式会社PEAK and Flow

株式会社PEAK and Flow（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：片山真由子）は、名古屋市立大学との共同研究「職場における行動変化を起点とした心理状態推移の実証的研究」が、名古屋市の研究開発型イノベーション創出支援事業「NAGOYA RESEARCH BRIDGE」において、新規性を有する連携プロジェクトとして認定されたことをお知らせします。

今回認定された共同研究は、業務行動ログを起点に、行動の開始・停滞・再開等の変化点前後における心理状態の推移を実社会データで検討し、職場における行動と心理の関係性を解析して、意思決定基盤を提供するためのエビデンス獲得を目指すものです。

PEAK and Flowは、組織の中で日常的に起きているにもかかわらず十分に捉えきれていない「見えない停滞」に着目し、行動変化と心理状態の関係を実証的に捉えることで、より実効性の高い意思決定支援基盤の構築を目指しています。

今回の共同研究は、従来は分断されがちだった「行動」と「心理」を接続し、実社会データをもとに組織の前進と停滞の構造を明らかにしようとする取り組みです。

【研究の背景】

多くの組織では、会議や議論が行われていても、実際には行動が始まらない、途中で停滞する、再開されないまま流れていくといったことが起きています。

こうした停滞は、これまで業務管理やコミュニケーション上の課題として捉えられることが多くありました。一方でPEAK and Flowは、その背景には行動の変化に伴う心理状態の推移が関係している可能性があると考えています。

本共同研究では、業務行動ログを起点に行動変化の前後を捉え、そのタイミングで心理状態がどのように推移するのかを実社会データから検討します。

これにより、職場における行動と心理の関係をより深く理解し、将来的には意思決定支援や実行支援の高度化につながる知見の獲得を目指します。

【今後の展望】

PEAK and Flowは、組織内に埋もれている停滞や意思決定の遅れを可視化し、前進につながる状態をつくるための意思決定支援基盤の企画・開発に取り組んでいます。

今回の共同研究を通じて、大学との連携のもとで知見とエビデンスを蓄積しながら、行動と心理の両面から組織の前進を支えるアプローチをさらに磨いてまいります。

また、本研究で得られた知見は、当社が開発を進める意思決定支援基盤「PEAKLink」における停滞検知や前進支援の高度化にも活用していく予定です。

【プロジェクト概要】

研究テーマ：職場における行動変化を起点とした心理状態推移の実証的研究

共同研究先：名古屋市立大学

認定事業：NAGOYA RESEARCH BRIDGE

公表日：2026年3月6日

【株式会社PEAK and Flowについて】

株式会社PEAK and Flowは、組織内で見えにくい停滞や意思決定の遅れを可視化し、行動につながる状態をつくるための意思決定支援基盤の開発に取り組むスタートアップです。

会議、議論、タスク、実行のあいだに生まれるロスを構造的に捉え、組織がより速く、よりよく前進できる状態を支える新たなインフラの実装を目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社PEAK and Flow

代表者：代表取締役CEO 片山真由子

所在地：愛知県名古屋市西区牛島町名古屋ルーセントタワー40階

事業内容：意思決定支援基盤の開発

URL：https://peakandflow.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PEAK and Flow

Email：info@peaknflow.jp