《研修で差がつく》ハラスメント研修は誰がやるべきか。講師選びで結果が変わる
株式会社SA
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLs4UrLnv5w ]
日時：2026年3月21日 12：00～
【こんな疑問に答えます】
【講師紹介】
【雇用クリーンプランナー事業実績】
ハラスメント対策は「規程を作る」だけでは機能しません。最後に問われるのは研修の質です。誰が講師を務めるかによって、現場の空気は大きく変わります。知識だけでなく、自社の文化や課題を理解している人材こそ効果を生みます。最適な講師像を整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLs4UrLnv5w ]
【開催概要】
日時：2026年3月21日 12：00～
主催：一般社団法人クレア人財育英協会
内容：報道関係者・メディア向け説明（取材・情報提供）
備考：個別取材対応、オンライン対応可（その他日程についても柔軟に調整します）
【こんな疑問に答えます】
・ハラスメント研修はなぜ重要なのか
・講師は外部と内部どちらがよいのか
・法律知識だけで十分なのか
・現場理解はなぜ必要なのか
・グループ討論の効果は何か
・どこまでが指導でどこからがハラスメントか説明できるか
・継続研修ができる体制とは何か
・雇用クリーンプランナーが適任とされる理由は何か
【講師紹介】
小野 純（おの・じゅん）
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者：750名超
受講満足度：93％（自社アンケート）
公式サイト：https://koyo-clean.com/