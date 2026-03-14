《研修で差がつく》ハラスメント研修は誰がやるべきか。講師選びで結果が変わる

株式会社SA

ハラスメント対策は「規程を作る」だけでは機能しません。最後に問われるのは研修の質です。誰が講師を務めるかによって、現場の空気は大きく変わります。知識だけでなく、自社の文化や課題を理解している人材こそ効果を生みます。最適な講師像を整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLs4UrLnv5w ]

【開催概要】

日時：2026年3月21日 12：00～

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け説明（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（その他日程についても柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・ハラスメント研修はなぜ重要なのか

・講師は外部と内部どちらがよいのか

・法律知識だけで十分なのか

・現場理解はなぜ必要なのか

・グループ討論の効果は何か

・どこまでが指導でどこからがハラスメントか説明できるか

・継続研修ができる体制とは何か

・雇用クリーンプランナーが適任とされる理由は何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

【雇用クリーンプランナー事業実績】

累計受講者：750名超

受講満足度：93％（自社アンケート）

公式サイト：https://koyo-clean.com/