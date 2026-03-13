【NEW OPEN】岡山県 倉敷市 瀬戸内海国立公園・鷲羽山に、「日本茶と珈琲と絶景」を味わうカフェ「KOTKA SETOUCHI / コトカ」が誕生します。

◼️KOTKA SETOUCHI / コトカについて

NEKKO株式会社

KOTKA SETOUCHI / コトカ は、

岡山県倉敷市 瀬戸内海国立公園 鷲羽山ビジターセンター内に誕生する、日本茶と珈琲、軽食、デザートを楽しめるカフェです。店名は、フィンランド語で「鷲」を意味する「Kotka」に由来。

鷲羽山の頂に立つと、まず視界が開け、瀬戸内の島々がゆるやかに重なり、光は水面をすべり、空気は静かに動き続けていきます。ここでは「見る」ことは、体験のほんの入口にすぎません。風が頬をなでる音。潮と土が混ざった空気の匂い。手にした器の温度と質感。そして、お茶の旨みがゆっくりと舌に広がる時間。

KOTKAは、この場所に流れるすべてを“高解像度”に感じるためのスタンドです。提供するのは飲み物だけでなく、感覚の焦点を合わせる体験です

刻一刻と変化する空の色、海を渡る風の音。その日の空気感そのものを味わうことができる場所を目指します。

観光地でありながら、喧騒から一歩離れ、「眺める」だけでなく、自然の中に身を置くことができる場所。KOTKA SETOUCHI は、この鷲羽山の風景とともに、五感を開きこの場所を体験するためのスイッチとなり、日本茶と珈琲を味わうためのカフェスタンドです。

■ 鷲羽山の価値を再構築し、「寄り道」から「目的地」へ移行するプロジェクト

鷲羽山からみる瀬戸大橋と多島美。国立公園に最初に認定された景勝地

日本初の国立公園として愛されてきた鷲羽山。その圧倒的な眺望を、単なる観光の通過点ではなく、訪れる人の記憶を揺さぶる特別な体験へと昇華させるため、本プロジェクトは始動しました。

KOTKA SETOUCHI /コトカは、

鷲羽山ビジターセンターを拠点にオープンする、日本茶と珈琲、そして絶景を楽しむカフェプロジェクトです。瀬戸内海国立公園・鷲羽山という特別な場所は、その圧倒的な眺望から、多くの人に親しまれてきました。一方で、「景色を見て、写真を撮って、次へ向かう」

そんな通過点として捉えられてきた側面もあります。

KOTKA SETOUCHI / コトカ では、鷲羽山の眺望や瀬戸内海の日毎に変わる景色、この場所ならではの時間を、“カフェ”という日常に近いかたちで提供していきます。

派手な演出や観光的な消費を目的とするのではなく、「その場所にいること」そのものを楽しむためのカフェとして、五感を刺激する香りの体験などを軸に、目的地となるカフェを目指します。

日本茶や珈琲を片手に、景色を眺め、風を感じ、深く呼吸する。

そんな何気ない時間が、鷲羽山を訪れる理由のひとつになることを目指しています。

鷲羽山が本来持っている、まだ言語化されていない価値を、KOTKAならではの視点で解像度を上げる体験を提供します。

この取り組みを通じて、地域内外から人が訪れ、滞在し、自然と人との関わりが生まれる拠点となることを目的としています。

■日本茶とコーヒー、鷲羽山の絶景に寄り添うメニュー

KOTKA SETOUCHI /コトカでは、

様々な種類の日本茶と、厳選したコーヒーを中心に、和洋のスイーツやオープンサンドといった軽食をご用意しています。日本茶は、香りや旨味、余韻の違いを楽しめるラインナップを揃え、景色を眺めながら、ゆっくりと味わっていただける一杯を。コーヒーは、瀬戸内の穏やかな風景に寄り添うような、やさしく飲み疲れしない味わいのものをセレクト、オリジナルブレンドのものを予定しています。

スイーツは、日本茶にも珈琲にも合う和洋のデザートを中心に展開。素材の味を生かし、鷲羽山の絶景とともに楽しめる味わいを大切にしています。

軽食には、季節の食材を取り入れたオープンサンドをご用意。観光の合間にも、景色を楽しみながら気軽に立ち寄れる内容です。

また、一部メニューには五感を意図的に刺激する体験要素を取り入れていきます。*季節のアロマとともにオリジナルブレンドのコーヒーや日本茶を楽しむ「深呼吸シリーズ」をシグネチャーでご用意しています。

飲み物の香りに、やさしく重なるアロマの香りが加わることで、呼吸がゆっくりと整い、気持ちがほどけていくような時間を演出します。瀬戸内の景色の中で、心と身体をゆるめるひとときを提案する、

KOTKA SETOUCHIならではの五感体験型のメニューです。

そのほかにもシグネチャードリンクとして"KUMO"をご用意しています。雲を乗せたような見た目のドリンクやグラデーションをイメージしたドリンクなど。ここでしか味わえないメニューを揃えました。

■店舗情報

和の要素を取り入れた店内グラデーションドリンク夕陽100景店内からは瀬戸内海を一望できる。座った目線も調整

店舗名

KOTKA SETOUCHI (読み方：コトカ)

3/14(土)～プレオープン

3/21(土)～本オープン

所在地

〒711-0925

岡山県倉敷市下津井田之浦1-2-2

鷲羽山ビジターセンター内

提供内容

日本茶／コーヒー／軽食／デザート

公式Instagram

@kotka_setouchi

https://www.instagram.com/kotka_setouchi

お問い合わせ

nekko.local222@gmail.com

■NEKKO株式会社について

NEKKO株式会社では、地域に眠るまだ見ぬ価値や、十分に知られていない価値を掘り起こし、

現代の視点で「再定義」するローカルプロデュース・ブランディング会社です。

土地や地域に根ざした「価値」＝「根っこ」を見つめ直し、人々が関わり続けたくなるかたちへと育てていくことで、地域にワクワク感を広げています。

今回オープンする 「KOTKA SETOUCHI」 は、NEKKO株式会社が手がける地域ブランディングの起点となる自社ブランドプロジェクト。瀬戸内海国立公園・鷲羽山という場所が持つ風景や空気、時間の流れを、「日本茶と珈琲と絶景を楽しむカフェ」という身近なかたちに翻訳し、解像度を高める装置として機能させていきます。