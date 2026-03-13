2025年度未来の地球学校探究発表ライブ

株式会社steAm

2026年3月14日（土）、株式会社steAm（東京都豊島区、代表取締役 中島 さち子、以下steAm）は、一般社団法人steAm BANDとともに、1年間取り組んできた成果を発表する機会として「未来の地球学校探究発表ライブ」を開催します。「未来の地球学校」は、国内外の教育・文化拠点が連携し、垣根を超えた創造的な学びの場＝協奏のエコシステムをつくるプロジェクトで、2021年から経済産業省「未来の教室」実証事業として始動し、これまで全国・海外40以上の教育機関や教育関係者と連携を重ねてきた取り組みです。





とくに今年度は、2025年大阪・関西万博にも積極的に関与したコミュニティとして、幅広い活動を展開してきました。万博会場内「EXPOメッセ『WASSE』」で開催された「世界遊び・学びサミット（2025年8月）」内で「未来の地球学校（Future Earth School）」を実施。未来の遊び・学びのかたちを体験する2日間として、約400名の教育関係者や専門家、生徒・学生が集い、8つのテーマのもとワークショップや展示、トークセッション等を展開しました。

これらの体験を経て、今年度の発表会では、幼児から児童、生徒、学生、大人までの対象者が、それぞれが考えた学級や学校、社会を良くするためのアイデアや提案などを発信します。この探究発表会が、さらに新たな対話やアイデアを創出し、良いスパイラルを生み出す場となることを目指しています。

【2025年度「未来の地球学校」STEAM探究発表会 概要】

日時：2026/03/14（土）9:00～13:00

場所：オンライン（Zoom）

対象：教員の皆様、自治体関係者、教育関係者（学生、生徒、児童の皆様もぜひ）

お申し込み：https://form.run/@earth-school0314

Official Website：https://future-earth-school.com

未来の地球学校 共催：株式会社 steAm／一般社団法人 steAm BAND