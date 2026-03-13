【全世界3億ダウンロード】『ホワイトアウト・サバイバル』3周年をファンと祝う記念イベント開催！約150名のプレイヤーが都内に集結、交流・表彰・クイズ・ライブでコミュニティの熱量を共有

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全世界で3億ダウンロードを突破したスマートフォン向け氷雪サバイバルゲーム『ホワイトアウト・サバイバル』は、3周年記念パーティを都内某所のナイトクラブにて開催。会場には約150名のプレイヤーが集まり、ゲームの歩みを振り返る特別映像の上映やプレイヤー表彰、参加型クイズ大会、ライブパフォーマンスなど、多彩なプログラムを実施。ファン同士の交流も活発に行われ、ゲームコミュニティのつながりを実感できるイベントとなりました。

世界中のプレイヤーの軌跡を振り返る3周年記念ムービー

イベントのオープニングでは、3周年記念特別ムービーを上映。映像では『ホワイトアウト・サバイバル』のこれまでの歩みとともに、世界各地のプレイヤーコミュニティが築いてきたゲーム内の記録や思い出が紹介された。映像では「・年間の新規王国数 ・同盟数 ・兵士の総訓練数・総戦闘数 ・戦力飛躍ランキング ・イベント進行状況（霜竜の覇者、最強王国）」といったデータも紹介されました。

さらに、世界中のユーザーから寄せられた写真やファンアートも公開され、プレイヤーの創作活動やコミュニティの広がりが紹介された他、2025年「Google Play オンゴーイング部門」 「App Store年間人気ゲーム選出」など、栄えある受賞歴も発表しました。

映像内ではプロデューサーであるBen氏（ミスターベア）からの特別ビデオメッセージも公開され、世界各国のプレイヤーによって達成されたゲーム内の大記録を紹介。なお、3周年記念特別アニメーションは公式Xでも公開されており、特典ギフトコードも配布中です。

https://x.com/WOS_Japan/status/2029527348853244028

プレイヤーの努力と功績を称える表彰式

イベントでは、ゲーム内で活躍したプレイヤーの功績を称える表彰式も実施。「・イベント達成数 ・同盟役職就任数 ・PvP優勝回数 ・総合力の上昇値」といったプレイヤーの活動を紹介。ゲームの中で積み重ねられてきたプレイヤーの努力が会場で共有され、参加者からは大きな拍手が送られました。

ファン参加型クイズ大会で会場が一体に

イベントでは来場者参加型のクイズ大会も開催されました。参加者は回答に合わせて「グー」または「パー」を挙げる二択形式でクイズに挑戦し、最終的に8名が早押し形式の決勝リーグへ進出。入賞者にはゲーム内通貨「寒霜の星」が贈呈されました。

優勝：200ドル相当 準優勝：100ドル相当 ベスト4：50ドル相当 ベスト8：30ドル相当

決勝大会ではゲームに関する知識を問う難問が出題。プレイヤー同士が協力して考える場面も見られ、会場全体が一体となる企画となりました。

【決勝大会の問題を一部ご紹介】

問題：ゲーム内での1日は現実時間でどれくらい？

答え：12分

問題：2026年に入ってから日本公式Xで祝われた記念日は全部でいくつ？

答え：9個

問題：レイナのペットの猫の名前は？

答え：バステト

乾杯とライブパフォーマンスで祝福ムードに

イベント中盤では、来場者全員で「ホワイトアウト・サバイバル3周年…おめでとう！」の掛け声と共に、本イベントのために用意された特別仕様のシャンパンで乾杯。続いて、アイドルグループ「OLiDOL！」が登場し、ライブパフォーマンスと「ホワサバダンス」を披露。会場は大きな盛り上がりを見せました。

プレイヤー代表による3周年ケーキカット

盛り上がる会場に3周年記念の特製ケーキが登場。クイズ大会の優勝者がプレイヤー代表として登壇し、「ジャスミン・ナタリア・ジェロニモ」に扮したコスプレイヤーと共に記念のケーキカットを実施。会場は祝福の拍手と歓声に包まれました。

抽選会やビンゴ大会で豪華景品をプレゼント

イベント終盤には、来場者向けのビンゴ大会と抽選会を開催。ビンゴ大会ではコスプレイヤーによる番号抽選が行われ、豪華景品が贈られました。

1等：Apple Watch SE3（1名）

2等：特大シロクマぬいぐるみ（10名）

3等：特製モバイルバッテリー（20名）

また、すべてのオフラインイベントに参加したプレイヤーには、皆勤賞として台湾限定グッズ「白熊ブランケット」を贈呈。さらに、会場全員を対象とした抽選会では、OSMO Pocket 3 クリエイターコンボが贈られました。

その他、社会貢献活動の一環として、北海道立動物愛護センターへ50万円の寄付が実施されたことを報告しました。

ファンとともに迎えた3周年

イベントの最後には、会場に集まった参加者全員で集合写真を撮影。参加者一人ひとりに記念のお土産が配布され、イベントは盛況のうちに終幕。会場では一部ファンへのインタビューも実施され、ゲームへの思いやコミュニティの魅力について多くの声が寄せられました。

『ホワイトアウト・サバイバル』3周年記念イベントは、ゲームの節目を祝うだけでなく、プレイヤー同士の交流やコミュニティのつながりを改めて実感する機会となりました。

ゲーム内の実績だけでなく、プレイヤーの活動やコミュニティの存在に光を当てた本イベントは、同作を支えてきたファンと共に歩んできた3年間の象徴するものとなったことでしょう。

『Whiteout Survival（ホワイトアウトサバイバル）』

概要＆リンク集

タイトル：Whiteout Survival（ホワイトアウトサバイバル）

ジャンル：4Xリアルタイムストラテジー(RTS)

配信日：2023年2月12日

価格：無料（コンテンツ内課金あり）

公式サイト：https://www.centurygames.com/games/whiteout-survival/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/WOS_Japan

公式YouTube：https://www.youtube.com/@WhiteoutSurvivalOfficial_JA

公式Discord：https://discord.com/invite/whiteoutsurvival

公式Facebook：https://www.facebook.com/WhiteoutSurvival/

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