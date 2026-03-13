『葬送のフリーレン』新作グッズ登場！＜AnimeJapan 2026＞先行販売決定！【株式会社コスパ】

『葬送のフリーレン』新作グッズ登場！ 先行販売決定！

コスパグループ株式会社

『葬送のフリーレン』新作グッズ登場。

三つ編み姿のフリーレン Tシャツをはじめ、ミミックに食べられるフリーレンのミニショルダー、鞄やベルトループに楽しめるグラフィックタグ、そしてステッカーまでフリーレンたちとの旅が楽しめそうなアイテムが揃いました。

一部アイテムを除き、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される 内コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）での先行販売も決定。

◆ コスパのグッズ販売情報

日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

会場：東京ビッグサイト

販売ブース：コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）

https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=ys2ymisg&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260313frieren_aj2026)

2026年6月上旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『葬送のフリーレン』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02086/mode/seriess(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02086/mode/series?utm_id=gt6345yi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260313frieren)

◆商品情報

商品名：三つ編みのフリーレン Tシャツ

発売日：2026年6月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SAND KHAKI/WHITE

価格：3,300円（税込）

このTシャツを見るとフェルンの機嫌がわかるフリーレンの三つ編みTシャツ

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

?丈夫で通気性、吸湿性、保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

商品名：フリーレン グラフィックタグ

商品名：フェルン グラフィックタグ

商品名：シュタルク グラフィックタグ

発売日：2026年6月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）縦11cm×横4cm

素材：ポリエステル

価格：各1,430円（税込）

フルカラープリントのタグ型キーホルダー。

2種類の金具パーツ付き

・厚みのあるしっかりとした布素材を採用。縁は丁寧なかがり縫いで仕立てられ、ほつれにくくタフな仕上がりです。

・2種類の金具パーツ付き。ナスカンを使ってバッグやベルトループに手軽に装着できます。また二重リングで鍵をまとめて持ち歩くのにも便利です。

商品名：フリーレン 屋外対応ステッカー

商品名：フェルン 屋外対応ステッカー

商品名：シュタルク 屋外対応ステッカー

発売日：2026年6月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）縦13×7.5c

m 素材：合成紙、PP

価格：各770円（税込）

光や水に強いので車やバイクなどに貼ってもOK！

・こちらは屋外での使用に適した商品となります。

・耐水、耐UV仕様なので乗り物（車・バイク・自転車など）やヘルメット、スノーボードなどにも最適です。

商品名：フリーレン ミニステッカーセット

商品名：フェルン ミニステッカーセット

商品名：シュタルク ミニステッカーセット

発売日：2026年6月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）6×6cm以内 4枚

素材：紙、PP

価格：各770円（税込）

複数枚セットで色々楽しみ方！

スマホや手帳、ノートPCなどに。

身の回りのもののカスタムにオススメな、ミニサイズのステッカーセット。

４枚入りなので小物などに貼ったり、スマホやタブレットのケースに挟んだり色々な場所で色々な楽しみ方が可能です。

商品名：ミミックに食べられるフリーレン ミニショルダーポーチ

発売日：2026年6月上旬販売

サイズ：（約）縦18cm×横12cm×マチ7cm

素材：ポリエステル 100％

カラー：SAND KHAKI

価格：4,180円（税込）

これ一つで身軽にお出掛け。

多機能でタフな仕様。

・タフなポリエステル素材を使用

・長さ調節可能なショルダーストラップ付き

・お手持ちのベルトに通して、ウエストポーチとしても使用可能

・コスパのファンクショナルバックパック、ファンクショナルトートバッグなどモールシステム対応のバッグに取り付けられます。

・ぬいぐるみとのお出かけにちょうどいいサイズ感"

■権利表記

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cospa_inc

Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/