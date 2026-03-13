「アイスは別腹」×「とろり天使のわらびもち」安城店がコラボ！安城店限定ソフトやアイスは別腹の人気商品を販売！
「アイスは別腹」×「とろり天使のわらびもち 安城店」のコラボ商品※画像はイメージです。
「アイスは別腹」を運営する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2026年3月14日（土）より、「とろり天使のわらびもち 安城店」と春季限定コラボを開催いたします。
詳細は「アイスは別腹 安城店」Instagramまたは「とろり天使のわらびもち 安城店」Instagramにてご確認いただけます。
アイスは別腹のInstagramはこちら :
https://www.instagram.com/icebetsubaraanjo/
【春季限定販売！コラボメニューも発売！】
・「とろり天使のわらびもち 安城店」にて「アイスは別腹」メニューを販売！
今回のコラボではとろり天使のわらびもち 安城店にてアイスは別腹の人気メニューを販売いたします。
アイスは別腹で人気商品の「ストロベリー」や「カラフルチョコ」など7種類の定番メニューに加え、アイスは別腹ソフトにわらびもちを追加した「とろり天使のわらびもち」ならではの限定ソフトも販売いたします。
愛知県ではここでしか味わえない商品になっていますので是非1度ご賞味ください。
・コラボ限定メニュー「天使のソフト」の販売
今回、コラボを記念して安城店限定の「天使のソフト(きな粉・宇治抹茶)」の2種を販売します。
とろり天使のわらびもちで販売している「わらびもち」とアイスは別腹の「ソフトクリーム」が合わさった商品です。
ソフトクリームの上と下にわらびもちを使用しているため、1度で2度美味しい商品となっております。
また、味に関しても定番のきな粉と宇治抹茶の2種類をご用意しております。
ソフトクリームでさっぱりしながらも、わらびもちで和を感じられる「和×洋」のコラボレーションが楽しめる1品です。
■ 注目の商品ラインナップ（一部抜粋）
天使のソフト(きな粉・宇治抹茶)（780円）：今回のコラボの目玉商品！ソフトクリームとわらびもちの絶妙なハーモニー。
ベツバラきな粉/ベツバラ宇治抹茶（680円）：ソフトクリームとホイップ、あんことわらびもちが1カップで楽しめる満足感のある1品。
ストロベリー（700円）： ソフトクリームといちご果肉でさっぱり味わえる1品。
安城店で販売予定のコラボメニュー ※画像はイメージです。
コラボ商品の「天使のソフト(きな粉・宇治抹茶)」 ※画像はイメージです。
■とろり天使のわらびもち安城店 周年イベントの開催！
コラボと合わせて安城店では周年イベントも開催します。
3月16日～22日の7日間、とろり天使のわらびもち 安城店の公式LINEを登録していただいた方限定で「生わらびもち和三盆」を通常650円のところ390円で販売いたします。
お土産にも最適ですので是非1度ご賞味ください。
安城店で実施予定の周年イベント ※画像はイメージです。
【オープン企画】
今回のコラボを記念して、3月14.15日の2日間、「アイスは別腹 安城店」のInstagramをフォローしていただいたお客様に向けて「お好きな商品1点250円引き」キャンペーンを先着50名様限定で実施させていただきます。
この機会に、ぜひ「アイスは別腹 安城店」及び「とろり天使のわらびもち 安城店」をご利用いただき、「アイスは別腹」とのコラボ商品をお楽しみください。
■店舗情報「とろり天使のわらびもち 安城店」/「アイスは別腹 安城店」
・住所：愛知県安城市御幸本町8-8
・電話番号：0566-95-7015
・営業時間：10時～20時
・定休日：なし
・安城駅から徒歩3分
【会社概要・問い合わせ先】
・運営会社：株式会社 UNI
・代表取締役社長：岡本 直也
・事業内容：77Sweets shop FC本部、アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業
・電話番号：079-280-8005
・問い合わせ先：info@77sweets.com
ホームページはこちら :
https://77sweets.com/