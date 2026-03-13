「アイスは別腹」×「とろり天使のわらびもち」安城店がコラボ！安城店限定ソフトやアイスは別腹の人気商品を販売！

株式会社UNI「アイスは別腹」×「とろり天使のわらびもち 安城店」のコラボ商品※画像はイメージです。

「アイスは別腹」を運営する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2026年3月14日（土）より、「とろり天使のわらびもち 安城店」と春季限定コラボを開催いたします。

詳細は「アイスは別腹 安城店」Instagramまたは「とろり天使のわらびもち 安城店」Instagramにてご確認いただけます。

アイスは別腹のInstagramはこちら :https://www.instagram.com/icebetsubaraanjo/

【春季限定販売！コラボメニューも発売！】

・「とろり天使のわらびもち 安城店」にて「アイスは別腹」メニューを販売！

今回のコラボではとろり天使のわらびもち 安城店にてアイスは別腹の人気メニューを販売いたします。

アイスは別腹で人気商品の「ストロベリー」や「カラフルチョコ」など7種類の定番メニューに加え、アイスは別腹ソフトにわらびもちを追加した「とろり天使のわらびもち」ならではの限定ソフトも販売いたします。

愛知県ではここでしか味わえない商品になっていますので是非1度ご賞味ください。

・コラボ限定メニュー「天使のソフト」の販売

今回、コラボを記念して安城店限定の「天使のソフト(きな粉・宇治抹茶)」の2種を販売します。

とろり天使のわらびもちで販売している「わらびもち」とアイスは別腹の「ソフトクリーム」が合わさった商品です。

ソフトクリームの上と下にわらびもちを使用しているため、1度で2度美味しい商品となっております。

また、味に関しても定番のきな粉と宇治抹茶の2種類をご用意しております。

ソフトクリームでさっぱりしながらも、わらびもちで和を感じられる「和×洋」のコラボレーションが楽しめる1品です。

■ 注目の商品ラインナップ（一部抜粋）

天使のソフト(きな粉・宇治抹茶)（780円）：今回のコラボの目玉商品！ソフトクリームとわらびもちの絶妙なハーモニー。

ベツバラきな粉/ベツバラ宇治抹茶（680円）：ソフトクリームとホイップ、あんことわらびもちが1カップで楽しめる満足感のある1品。

ストロベリー（700円）： ソフトクリームといちご果肉でさっぱり味わえる1品。

■とろり天使のわらびもち安城店 周年イベントの開催！

安城店で販売予定のコラボメニュー ※画像はイメージです。コラボ商品の「天使のソフト(きな粉・宇治抹茶)」 ※画像はイメージです。

コラボと合わせて安城店では周年イベントも開催します。

3月16日～22日の7日間、とろり天使のわらびもち 安城店の公式LINEを登録していただいた方限定で「生わらびもち和三盆」を通常650円のところ390円で販売いたします。

お土産にも最適ですので是非1度ご賞味ください。

【オープン企画】

安城店で実施予定の周年イベント ※画像はイメージです。

今回のコラボを記念して、3月14.15日の2日間、「アイスは別腹 安城店」のInstagramをフォローしていただいたお客様に向けて「お好きな商品1点250円引き」キャンペーンを先着50名様限定で実施させていただきます。

この機会に、ぜひ「アイスは別腹 安城店」及び「とろり天使のわらびもち 安城店」をご利用いただき、「アイスは別腹」とのコラボ商品をお楽しみください。

■店舗情報「とろり天使のわらびもち 安城店」/「アイスは別腹 安城店」

・住所：愛知県安城市御幸本町8-8

・電話番号：0566-95-7015

・営業時間：10時～20時

・定休日：なし

・安城駅から徒歩3分

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社 UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：77Sweets shop FC本部、アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページはこちら :https://77sweets.com/