国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」オープニングイベント　本田翼さん「想いを少しでも残していくお手伝いをしたい」

東京クリエイティブサロン実行委員会

東京クリエイティブサロン実行委員会は、2026年3月13日（金）、赤坂プリンス クラシックハウスにて、国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下、TCS 2026）のオープニングイベントを開催しました。TCS 2026は、3月13日（金）から22日（日）までの10日間、赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木の、東京を代表する9エリアを中心に開催されます。テーマは「FUTURE VINTAGE - 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」。都市に蓄積された文化のレイヤーを読み解き、次代へ残る表現を東京から世界へ発信します。

当日は、東京クリエイティブサロン実行委員会 会長・大西洋による開会あいさつに続き、東京都知事・小池百合子氏のビデオメッセージを放映。その後、実行委員会 統括ディレクター・杉山央がTCS 2026の概要を説明しました。後半には、スペシャルゲストとして様々なメディアで活躍中の本田翼さんを迎え、大西会長とのトークセッションを実施。TCS 2026のテーマに込めた思いや、東京という都市が持つ創造性、そして未来へ残していきたい東京の価値について語り合いました。

実行委員会会長・大西洋が開会あいさつ

セレモニーの冒頭では、東京クリエイティブサロン実行委員会 会長の大西洋が登壇。開催にあたり、「このプロジェクトは、東京からいろいろなものを世界に発信していくために始まりました。目指すべき一つ目は、桜の季節である3月に、東京に多くの方にお越しいただき、東京のすばらしさを知っていただくこと。もう一つは、東京が誇るアートやデザイン、ファッション、クラフトなどをプレゼンテーションすることで、ハードとソフトを融合させ、世界を代表するニューヨークやパリ、ミラノといった都市と差別化させていくこと。その一翼を担いたいと思っています」と東京が育んできた文化や表現に敬意を払いながら、新たな創造へとつなげていく本祭典の意義と、東京から世界へ向けて創造力を発信していく決意を示しました。

東京都知事・小池百合子氏がビデオメッセージで祝辞

小池知事はビデオメッセージの中で、「TOKYO CREATIVE SALON 2026」の開幕に祝意を表するとともに、実行委員会をはじめとする関係者の尽力に敬意を示しました。また、2019年のスタート以来、コロナ禍を乗り越えながら進化を続けてきた本イベントの歩みに触れ、東京のクリエイティブの魅力を世界へ発信する重要な機会であるとコメント。近年、訪日外国人旅行者の間でも東京の街や文化、創造力への関心が高まっているとした上で、各エリアの個性を生かしながら都市全体で発信していくことの重要性を述べ、「TOKYO CREATIVE SALON」のさらなる発展に期待を寄せました。

実行委員会 統括ディレクター・杉山央がTCS 2026の概要を説明

実行委員会 統括ディレクターの杉山央氏は、TCS 2026の全体概要について説明しました。2026年は「FUTURE VINTAGE」をテーマに掲げ、東京を代表する9エリアそれぞれが、街の歴史や文化、個性を活かした多彩なプログラムを展開することを紹介しました。あわせて、実行委員会主催コンテンツである「Tokyo Vintage Fashion Week」と「Tokyo Trace」についても概要を説明。「Tokyo Vintage Fashion Week」では、国内外有数の古着店約100ブースが集結するスペシャルマーケットの開催に加え、古着をテーマにしたファッションショーを2日間にわたって実施することなどが発表され、会場に集まったメディアの関心を集めました。

杉山氏は、「過去から何を引き継ぎ、未来に何を残すのか。私たちは今、創造の本質を今一度見つめ直し、世代を超えて、その価値を未来へと継承していきたい。都心に蓄積された文化のレイヤーを読み解き、次の時代へ残る表現を、東京から世界へ発信していきたいと考えています。それぞれのエリアの方々やディベロッパーの方々が、東京というひとつの人格を作るために連携し、プロセスを共にするという取り組みにすごく感銘を受けました。それぞれの街の歴史をどうひも解くか。街との対話そのものが、TCSの価値だと思っています」と述べ、東京全体を舞台にしたクリエイティブの広がりと、街との対話としての本祭典の魅力を紹介しました。

本田翼さんを迎えたトークセッションを実施

トークセッションでは、スペシャルゲストとして本田翼さんが登壇。大西会長とともに、「FUTURE VINTAGE」というテーマについてトークを繰り広げました。大西会長は、このテーマについて、都市をかたちづくってきた多様な表現や、その背景にある時間や想いに敬意を払いながら、現代の視点やテクノロジーと掛け合わせることで、未来に残る新しい表現を創造していく考え方であると説明しました。

これを受けて本田さんは、テーマへの率直な感想として、「FutureとVintageは、一見矛盾したワードが並んでいると思いましたが、この2つは循環しているんだということが明確になりました」とコメント。都市の歴史や価値に敬意を持ちながら新たな表現を生み出すというTCS 2026の方向性に共感を示しました。

続いて話題は、TCS 2026の舞台である東京という都市の創造力へ。大西会長は、クリエイティブ産業の視点から東京が世界に誇る創造力について、「東京を中心に、世界的に日本の創造性が高く評価されています。ゼロから作り上げる東京のものづくり、それが東京の想像力として認められてきました。これに付加価値を加え、ほかの都市とは違った文化的価値を創造していくことがキーになると思います」と説明しました。

一方、本田さんは表現者としての視点から、東京だからこそ生まれる感性や刺激について、「日本は使いやすい、清潔、便利、早いなど、いろんなことが整っていて、進化を遂げています。海外へいくと特にそれを感じ、世界に誇れるなと思います。ファッションにおいても、しわになりにくいとか乾燥しやすいとか、実用性の高い洋服があり、人に寄り添う進化や創造力があると感じています」と語りました。東京という都市が持つ多層性、多様性、そして新しい表現を受け入れる土壌が、両者の言葉を通じて浮かび上がるセッションとなりました。



未来の東京が“FUTURE VINTAGE”として語り継がれるために

さらにセッションでは、お二人が感じる「東京らしさ」や「東京の可能性」を感じるエリアについて、それぞれフリップで発表。

大西会長は、今回のTCS2026の9エリアには含まれていないものの、アートや飲食店など若い人たちが新しい街づくりをしている「上野」を挙げ、本田さんはすごく悩んだ末に「原宿」と回答。本田さんは「渋谷はギャルが生まれた街で、若者が発展させた文化があって悩んだのですが・・・原宿はキャットストリートや裏原、ラフォーレ原宿、竹下通り、竹の子族など、若者の街になり、観光地になり、進化していることが面白いと思いました」と原宿を選んだ理由を語りました。東京を代表する9エリアを中心に展開するTCS 2026の広がりとも重なり合い、都市の多様な個性そのものが創造性の源泉であることを印象づけました。

セッションの終盤では、「未来の東京が“FUTURE VINTAGE”として語り継がれるために、どんなことを残していきたいか」をテーマにトークを展開。

本田さんは 「私はファッションに関するお仕事もさせていただいているので、様々なブランドのデザイナーさんの想いを、たくさんの方に伝え、その想いを残していくお手伝いをしたいと思います」、大西会長は 「開発がハードにシフトしていますが、人間力と人と人の繋がりが東京の豊かな街づくりの一翼を担うのだと思います」と、それぞれの立場から未来への思いを語りました。会場は、過去を継ぎながら未来の創造へとつなげていくTCS 2026のメッセージを象徴するような、熱気ある空気に包まれました。

また、最後に司会より、TCS 2026が3月13日から22日までの10日間にわたり開催されること、そして「FUTURE VINTAGE - 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」を掲げ、東京から世界へ次代に残る表現を発信していくことが改めて紹介され、オープニングイベントは締めくくられました。

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称: TOKYO CREATIVE SALON 2026 (東京クリエイティブサロン2026)

開催期間: 2026年3月13日(金)～22日(日)

開催エリア: 赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料: 無料

主催: 東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP: https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X: https://x.com/tokyo_c_s

TOKYO CREATIVE SALON 2026 コンテンツ概要

＜City Wide Program＞

本年は赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木の9つのエリアを舞台に展開する「City Wide Program」を開催します。「FUTURE VINTAGE ― 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」というテーマのもと、各エリアが持つ歴史や文化、街の成り立ちや個性を活かしながら、ファッション、デザイン、アート、テクノロジー、クラフトなど、多彩なクリエイティブコンテンツを街の中に広げていきます。東京の街を巡りながら創造に出会う体験そのものをコンテンツとする「City Wide Program」は、来場者がエリア間の回遊を通じて、街の背景や空気感とともにクリエイティブに触れ、都市と創造が響き合う魅力を実感できる、TCSの中核を担う取り組みです。

＜Tokyo Vintage Fashion Week＞ 世界初、古着のファションウィーク

TCS2026の公式イベント「Tokyo Vintage Fashion Week」は、古着マーケット、ファッションショーなど、ヴィンテージファッションの魅力を「見る・買う・体験する」ことができるヴィンテージファッションの祭典です。日本が世界から高く評価されているヴィンテージカルチャーを“過去のもの”ではなく“現在から未来へのファッション”として発信します。

会場では、レギュラーヴィンテージからプレミアムヴィンテージまで、国内外有数の古着店約100ブースが大集結するスペシャルマーケットを開催。さらにヴィンテージを通じて過去と未来をつなぐ新たな価値観が体感できるファッションショーを2日間に渡り実施します。

開催日：

2026年3月13日（金）13:00～19:00

2026年3月14日（土）10:00～19:00

2026年3月15日（日）10:00～17:00

※ファッションショー：3月13日、14日開催

・Regular Vintage Fashion Show： 3月13日14:30-（14:00- open）

一般的な古着屋で流通する、日常的に親しまれている古着によるファッションショー

・Future Vintage Fashion Show：3月14日15:30-（15:00- open）

将来的に希少性・文化的価値が高まる可能性がある、古着によるファッションショー

会 場：新宿住友ビル三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル）

イベント公式HP：https://tokyovintagefashionweek.com/

イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_vintage_fashion_week/



＜Tokyo Trace＞ 一組のデザイナーに焦点をあて、創造のなかに息づく東京の痕跡を探る展示

TCS2026の公式イベント「Tokyo Trace」は、ファッションデザイナーに焦点を当て、その人物が東京とどのように関わり、影響を受けながら創作を続けてきたのかを、作品や資料を通して紐解く展示シリーズです。東京が築き上げてきた都市の記憶や文化を継承しながら、新たな価値を生み出し未来へとつないでいく--そのものづくりの軌跡をご覧ください。

記念すべき初回には、2005年に野口真彩子と佐々木拓真によって設立され、ハンドドローイングを活かした個性的なテキスタイルと、日本および海外で出会った伝統技術に新たな視点を加えたコンテンポラリーなコレクションを展開する「Nomarhythm Textile」を迎えます。

ファッションにとどまらず、テキスタイルから派生した家具やオブジェなど、幅広い領域で活動を続けるNomarhythm Textileのクリエーションと制作の軌跡をご紹介します。コレクションアーカイブやコラボレーション作品の展示をはじめ、Nomarhythm Textileがテキスタイルとどのように向き合ってきたのか体感いただける内容となっています。展示作品の中には、フォトグラファー川内倫子氏がディレクションした短編映画「HARMONY」をはじめ、Nomarhythm Textileが様々なコラボレーターと制作してきた映像作品も放映。3日間限定の特別な機会となりますので、ぜひ会場へお越しください。

開催日：

2026年3月13日（金）13:00～19:00

2026年3月14日（土）10:00～19:00

2026年3月15日（日）10:00～17:00

会 場：新宿住友ビル三角広場 東（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル）