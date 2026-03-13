話題沸騰の“人狼×SFループミステリー”『グノーシア』最終回放送記念！「ABEMA」で3月16日（月）に初の全話無料一挙放送が決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作アニメ『グノーシア』の最終回放送を記念し、2026年3月16日（月）午後3時30分より初めて全話無料一挙放送いたします。

『グノーシア』は、petit depottoが手がけた人気SF人狼アドベンチャーゲームが原作で、本作では、人間に化けて人間を襲う未知の敵“グノーシア”を排除するため、漂流する宇宙船の中で疑心暗鬼の議論と投票が繰り返されるなか、主人公が最初の一日目にループし続ける運命に囚われ、その謎に迫っていく物語が描かれます。独自のループ構造と心理戦が高い評価を受け、原作ゲームは「電撃インディー大賞」を受賞するなど、熱狂的な支持を獲得。2025年10月からは待望のTVアニメが2クール連続放送中で、緊迫感あふれるSFループミステリーがさらなる話題を呼んでいます。

このたび「ABEMA」で決定した『グノーシア』初の全話無料一挙放送では、3月14日（土）の最終話放送を記念し、3月16日（月）午後3時30分より、第1クールから第2クール最終話まで全21話を無料一挙放送。放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

話題沸騰の“人狼×SFループミステリー”『グノーシア』を全話無料でイッキ見するチャンスです。緊迫感あふれる物語の結末を、ぜひ「ABEMA」でご堪能ください。

■最終話記念！『グノーシア』初全話無料一挙放送 概要

(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～21

放送日時：2026年3月16日（月）午後3時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.go.link/417h2

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

■最終話は3月14日（土）に地上波同時・WEB最速無料配信！

(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年3月14日（土）夜24時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/gpbNZ

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

＜INTRODUCTION＞

物語の舞台は漂流する宇宙船。

“人間に化けて人間を襲う未知の敵”─── 「グノーシア」が船内に紛れこんだことを受けて、

乗員たちは疑心暗鬼の中、毎日１人ずつ疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせることを決める。

グノーシアを全てコールドスリープさせることができれば人間の勝利。

逆にグノーシアを当てられなければ、乗員たちは襲われてしまう。

正しい選択が求められる中、なんと主人公・ユーリは、

どのような選択をしても、最初の１日目にループする事態に。

はたして乗員たちは正しい選択をすることができるのか？

タイムリープに隠された秘密とは？

そして明らかになる、乗員たちの隠された素顔とは──？

わずかな時間を繰りかえす、一瞬にして永遠のような物語が、いま、幕を開ける。

──それでは、良い旅を。

＜CAST＞

ユーリ ：安済知佳

セツ ：長谷川育美

SQ ：鬼頭明里

ラキオ ：七海ひろき

ジナ ：瀬戸麻沙美

しげみち ：関 智一

ステラ ：早見沙織

夕里子 ：悠木 碧

コメット ：佐倉綾音

シピ ：中村悠一

ジョナス ：津田健次郎

ククルシカ：────

オトメ ：花澤香菜

レムナン ：大塚剛央

沙明 ：江口拓也

＜STAFF＞

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり（petit depotto）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：鎌田麻友美・高田真理

撮影監督：野村達哉

音楽：深澤秀行

音響監督：納谷僚介

音響効果：川田清貴

人狼監修：松崎史也

プロデュース：川勝徹（petit depotto）・木村吉隆（アニプレックス）

アニメーション制作：domerica

公式サイト：https://gnosia-anime.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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