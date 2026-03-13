Hello, New Palette！ この色は、あなたと歩んできた証。新しいぱれっとで、また一緒に歩きだそう。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/484389.html

■体験のアップデート、いよいよスタート。

人生の中で幾度となく訪れる、節目という名の大切な記念日。 今、私たちが求められているのは、単に「形式的に写真を撮る」ことではありません。

自分らしく、最高に輝き、そして大切な人との絆を肌で感じる--。そんな、心に一生残り続ける「至福の体験」を残すことです。

私たち「写真工房ぱれっと」は、1941年創業の老舗「有限会社三景スタジオ」が歩んできた歴史を受け継ぎ、北海道の地で写真のあり方を追求し続けてきました。 老舗としての確かな技術と、時代を先取る圧倒的なトレンド感。

ベビー・キッズの愛らしい一瞬、二十歳の凛とした美しさ、そして最愛の人と誓い合う婚礼の輝き。

すべての人生のステージにおいて、新たな感動をお届けするために。

私たちは、提供するプランおよび撮影体験のすべてを、2026年4月・5月より全面リニューアルいたします。

■なぜ、今リニューアルなのか？

私たちが大切にしているのは、 「また来たいね」と感じていただけるような、撮影時間そのものが心に残る体験であることです。

お二人の絆が深まる瞬間や、二十歳の凛とした佇まい。

大切な方と笑い合えたり、理想の自分を自由に表現できたり、 その日の思い出が繰り返し家族の話題になるような、 そんな「良い時間」をこれからも増やしていきたいと考えています。

今後は、

・お一人おひとりの理想を形にする空間づくり

・撮影の瞬間さえも最高の思い出になる体験のアップデート

・一生に一度の記念日を、より上質に彩る工夫

・家族のストーリーを鮮やかに残す商品づくり などを順次進めてまいります。

その取り組みの一環として、プランの内容および価格に関して、リニューアルをさせていただくことにいたしました。 これからも、皆さまの大切な節目がより心地よく、幸福感に満ちたものとなるよう、

スタッフ一同アップデートを続けてまいります。

■リニューアルプラン情報（抜粋）



ベビー

データまるごとプラン：\35,200(税込)（お宮参りレンタル無料）

キッズ（七五三・入学）

データまるごとプラン：\35,200(税込)

成人

データまるごとプラン：\35,200(税込)

ブライダル

データまるごとプラン：\35,200(税込)

■賢くお得に予約！

・今回のリニューアルは、成人記念とブライダルは2026年4月1日以降、ベビー＆キッズは2026年5月1日以降にご予約いただくお客様から適用となります。

【成人記念＆婚礼】

・2026年3月末日までにご予約・ご入金いただいたお客様は、現行価格にてご利用可能です。

【ベビー＆キッズ】

・2026年4月末日までにご予約・ご入金いただいたお客様は、現行価格にてご利用可能です。

・「今の価格や内容で予約しておきたい」という方には、3、4月中のオンライン相談がおすすめです。

お客様にぴったりのプランをご案内いたします。

私たちは、これからもお客様にとって、思い返すと元気になれる「心の記録」を残し続け 、記念写真業界の新しいスタンダードを築いてまいります。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F

TEL：011-522-6733

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、お子様のご記念撮影や成人卒業、フォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。