3/20（金・祝）に劇場公開になるナショナル・シアター・ライブ『フィフス・ステップ』ジャック・ロウデンxマーティン・フリーマンの特別映像（日本語字幕付）が完成し、解禁になりました。

カルチャヴィル合同会社NTLive『フィフス・ステップ』 Photo by Johan Persson

英国ナショナル・シアターが厳選した話題の舞台をこだわりのカメラアングルで撮影して世界の映画館で上映するナショナル・シアター・ライブより、2025-2026シーズン新作第四弾となるジャック・ロウデンxマーティン・フリーマン出演『フィフス・ステップ』が3/20(金・祝)に公開になります。

本編は緊迫したセリフの応酬で観客を魅了するブラックコメディですが、舞台上では見せないジャックとマーティンのわきあいあいとした２種類の特別動画の日本字幕付き映像が完成しました。お互いの信頼関係が垣間見られる素敵な映像ですので、ぜひチェックしてください。

本編は、3/20(金・祝)より、TOHOシネマズ 日比谷ほかで公開になります。お見逃しなく！

１）ジャック・ロウデンxマーティン・フリーマンの特別対談

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tNDwrQH6UN8 ]

２）ジャック・ロウデンxマーティン・フリーマンの「どっちが好き？」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VrDE8a4JqJk ]

3/20(金・祝)から公開劇場

東京）TOHOシネマズ 日比谷

神奈川）TOHOシネマズ ららぽーと横浜

北海道）札幌シネマフロンティア

名古屋）ミッドランドスクエア シネマ

大阪）大阪ステーションシティシネマ

熊本）熊本ピカデリー

鹿児島）ガーデンズシネマ ※3/20(金・祝)・29(日)の２日限定上映

NTLive『フィフス・ステップ』 Photo by Johan Persson

作品情報

作：デヴィッド・アイルランド

演出：フィン・デン・ヘルトック

出演：ジャック・ロウデン（『戦争と平和』『ダンケルク』）、マーティン・フリーマン（『SHERLOCK（シャーロック）』『FARGO/ファーゴ』）

ストーリー：長年アルコール依存症の12ステップ・プログラムに取り組んできたジェームズは、新たに参加したルカの助言者となる。ブラックコーヒーを片手に語り、過去を分かち合いながら、2人はもろくも温かな友情を築いていく。だがルカが“第5ステップ”――すべての過ちを打ち明ける告白の段階――に差し掛かった時、2人の信頼関係を根底から揺るがす危険な真実が明らかになる・・・。

上映時間：約83分