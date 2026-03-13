水揚げ日本一・那智勝浦直送の『生まぐろ』を神戸で味わう　神戸4シェフの競演＆マグロ解体ショーで楽しむ食体験 「那智勝浦 生まぐろ大祭り」を4月10日(金)開催

株式会社クレ・ドゥ・レーブ

株式会社クレ・ドゥ・レーブ（本社：神戸市）は、水揚量日本一を誇る和歌山・那智勝浦漁港から直送の『生まぐろ』を主役にしたディナーイベントを、4月10日(金)に神戸・北野の「SOLA KOBE」で開催します。

当日は、クレ・ドゥ・レーブが神戸で運営する施設の4名のシェフがジャンルを超えてコラボレーション。フレンチ・イタリアン・和食・中華、それぞれの技で仕立てた生まぐろ料理をビュッフェ形式で楽しんでいただけます。

また、まぐろのプロによる解体ショーを行い、さばきたての新鮮なまぐろをその場で味わえる食体験を提供。日本酒や野菜、フルーツなどの地元生産者も集い、那智勝浦と神戸の“食の魅力”が一堂に会する、特別な一夜をお届けします。

黒潮に育まれた国産天然生まぐろ。本州南端の那智勝浦漁港から、神戸でのイベント開催に至るまで

きっかけは昨年、クレ・ドゥ・レーブのシェフたちが那智勝浦町を訪問した際の木下勝之氏との出会いでした。

勝浦魚商協同組合長であり、100年以上生まぐろを専門に卸す木下水産物株式会社の木下社長の案内で、市場の競りや加工現場などを視察。木下氏が厳選した生まぐろのもちもちとした食感と濃厚な旨みに感銘を受け、以降 神戸で行われる結婚式などで少しずつ那智勝浦の生まぐろを使用したメニューを提供してまいりました。

現在、国内流通する約8割が冷凍まぐろと言われています。冷凍せず鮮度を保ったまま流通させる「生まぐろ」は手間やコストなどの兼ね合いもあり、その流通量は多くありません。

「その日水揚げされた生まぐろの美味しさを、神戸の方々に味わってほしい」

「さまざまなカタチで 生まぐろ料理を楽しんでいただきたい」

シェフたちのそうした想いに賛同いただき、まぐろのプロフェッショナルである木下社長が和歌山から参加する形で、この度のイベント開催が実現しました。

◆イベント３つの見どころ

１. 水揚げ日本一「那智勝浦の生まぐろ」×迫力の解体ショー

那智勝浦漁港で水揚げされ、新鮮な状態で届く国産天然生まぐろ。

まぐろのプロフェッショナル・木下水産物 四代目木下社長によるマグロ解体ショーを実施し、

さばきたての新鮮なまぐろを、お刺身などその場で味わえる、ライブ感ある食体験として提供します。

２. 神戸4シェフが創り出す多彩なジャンルの料理

クレ・ドゥ・レーブが運営する神戸の施設「SOLA KOBE」「TOAST」「THE SORAKUEN」「OCEAN PLACE」で腕を振るう4名のシェフが、ジャンルを超えて初めてコラボレーション。フレンチ・イタリアン・和食・中華、それぞれの料理人の個性が光る、ここでしか味わえないまぐろ料理を存分にお楽しみいただけます。

また、まぐろ料理以外にも旬の兵庫県産食材などを使った料理をバラエティ豊かにご用意し、お子様を含めて存分に楽しんでいただける内容です。

3. 神戸の生産者たちも参画

さらに、この試みに共鳴した灘五郷の蔵元や、野菜やフルーツなど、地元神戸で活躍する生産者も一緒に「生まぐろ大祭り」を盛り上げます。

灘の地酒と那智勝浦のまぐろ料理の組み合わせや、神戸市西区において育まれた有機野菜や旬の苺などを楽しんでいただく予定です。

参加予定の地元生産者と主なアイテム（予定）

「いのうえファーム」 神戸市西区 苺・野菜

「C farm」 神戸市西区 有機野菜など

「泉酒造」 神戸市東灘区（御影郷） 日本酒

那智勝浦 生まぐろ大祭り

～ 日本一の水揚げ・那智勝浦漁港×神戸4シェフによる饗宴 ～

日程：2026年4月10日（金）

時間：18時30分～

会場：SOLA KOBE / ソラ神戸 （神戸市中央区北野町1-5-4）

料金：大人（中学生以上） 12,000円（税込）

小学生 4,000円（税込） 未就学児 無料

※ベビーカーでの入店も可能です。

※テーブル席もご用意しております。

豪華景品が当たる抽選会も行います。

ご予約は下記サイトから

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=2552117468195018&EventCode=C282272008(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=2552117468195018&EventCode=C282272008)

〈お料理〉

・那智勝浦漁港から直送の『生まぐろ』を使ったお料理をビュッフェスタイルで提供。

4名のシェフがフレンチ・イタリアン・和食・中華の多彩なメニューでご用意します。

・まぐろのプロフェッショナル・木下水産物 四代目木下社長による解体ショーの後は

さばきたての新鮮なまぐろを お刺身などで味わっていただけます。

・まぐろ料理以外にも旬の兵庫県産食材などを使った料理をバラエティ豊かにご用意。

お子様も楽しんでいただける内容です。

・デザートは、専属パティシエが手掛ける彩り豊かなスイーツをビュッフェ形式で提供します。

〈お飲み物〉

・フリードリンクでご用意。お料理との組み合わせなど、お好みに合わせてお楽しみいただけます。

那智勝浦漁港について

本州の南端に位置する和歌山県 那智勝浦は、複雑な海岸線と黒潮本流の影響を受け、生まぐろの水揚量・日本一を誇る漁業の町。まぐろの収穫には「延縄（はえなわ）漁法」が用いられ、まぐろの乱獲が問題視される中、獲りすぎず、持続可能な漁法として注目されています。

木下水産物株式会社について

創業は大正元年、一世紀以上にわたり、生まぐろの卸一筋で営業。

那智勝浦港より徒歩1分程の好立地に本社加工場を設けており、その日水揚げされた生まぐろを熟練の職人が衛生的且つスピーディーに解体して出荷。全国への出荷や直売所のほか、通信販売まぐろ使用の食品開発など、多様な形でまぐろ提供に挑戦しています。

https://kinoshita-tuna.co.jp/

木下水産物株式会社 4代目社長 木下勝之氏（勝浦魚商協同組合 組合長）

曾祖父の頃より生まぐろ一筋。代々受け継いだ目利きをいかして、鮮度の高い一級品の生まぐろだけを取り扱っています。

生でしか味わえない、もっちり食感の国産天然まぐろを、紀州勝浦から神戸の皆様へお届けします。ぜひ一度ご賞味ください。

SOLA KOBE について

神戸の海や山、街並みを一望する北野の高台に2005年誕生。神戸市より「自然を生かした新たな視点場の提供」が評価され『第20回神戸景観・ポイント賞』を受賞。

空・水・光が調和した空間において、開業以来、数多くのウェディングやイベント＆パーティーをプロデュースし、オリジナリティの高いプランニングや老舗レストランの伝統を受け継ぐ料理、サービスを提供して、顧客からの支持を集めている。

SOLA KOBE ソラ神戸

兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4

事業内容 ウェディング・イベント＆パーティー・カフェ

定休日 水曜日

TEL 078-222-5515

公式HP https://www.sola-resort.com/

TOAST （神戸 北野）THE SORAKUEN （神戸 元町）OCEAN PLACE （神戸 メリケンパーク）株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について

Mission

「ありがとう」の先にある感動を創る We are the "Heart Factory"

Vision

ホスピタリティのプロフェッショナルとして、「次世代」と「地域」の豊かさを実現する

代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業 結婚式・フォト・レストラン・カフェ・イベント・宴会・ケータリング・サービス業務の企画・運営・管理

運営施設

SOLA KOBE

神戸市中央区北野町1-5-4

TOAST

神戸市中央区北野町1-5-10

THE SORAKUEN

神戸市中央区中山手通5-3-1

OCEAN PLACE

神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F

PORT TERRACE

神戸市中央区波止場町5－5神戸ポートタワー 低層3・4階

鶴見ノ森 迎賓館

大阪市鶴見区緑地公園2-163

sasa

大阪府豊中市服部緑地1－8

NELU高麗橋

大阪市中央区高麗橋2丁目6－4

BOTANICAL HOUSE

大阪市鶴見区緑地公園2-163

公式サイト https://www.cdr-heart.com/