溝の口に香港スイーツPOPUPが期間限定オープン！プロデュースは銀座の香港料理店「喜記」

株式会社田中コーポレーション

香港を銀座で堪能できる店「喜記（ヘイゲイ）銀座店」を運営する株式会社田中コーポレーション（本社：東京都墨田区、代表取締役：田中紀之）は、香港の伝統スイーツを楽しめる期間限定ショップ 「香港スイーツPOPUP by 喜記銀座」 を、2026年3月16日～3月22日の期間、丸井ファミリー溝口で開催される「アジアンフェス」（4階イベントスペース）に出店いたします。

香港スイーツPOPUPSTORE 2026

銀座でこれまで4回開催した同POPUPでは、香港スイーツ 累計7,800個以上を販売。多くのお客様にご来場いただき、看板商品の 「バターボーローバン」 は連日完売する人気商品となりました。

神奈川県・溝口エリア初開催

今回の出店は 神奈川県・溝口エリア。

2025年5月に銀座からスタートしたPOPUPは、今後各地を巡る 「銀座発 香港スイーツPOPUPツアー」 として展開していく予定です。

先着プレゼント

POP-UP TOUR 溝口限定ロゴ

溝口エリア初出店を記念し、期間中 1,500円以上ご購入のお客様へ

ロゴステッカー「MZK（溝口）バージョン」 を各日先着でプレゼントいたします。多くのお客様にご好評いただいているPOPUPロゴステッカーの限定デザインを、この機会にぜひお楽しみください。

会場では、職人が一つひとつ手作りで仕上げた香港スイーツをご用意し、皆様のご来場をお待ちしております。

商品ラインナップバターボーローバン

POPUPのロゴデザインにも描かれている名物スイーツ。黄金色のクッキー生地とふわふわのパン生地の「ボーローバン」に、厳選バターを贅沢にサンドしました。

香港エッグタルト

香港スイーツの定番。サクサクのパイ生地に、たまごをたっぷり使用したカスタードを流し込み焼き上げました。シンプルながら何度でも食べたくなる人気のスイーツです。

黒糖マーラーカオ

黒糖の濃厚な甘みと、生クリームのコクが広がる香港伝統の蒸しケーキ。ふんわりとした食感が特徴の一品です。

新商品「叉焼ボーローバン」

店内で仕込んだ本格チャーシューを包んだボーローパン。喜記銀座店のチャーシューは、香港映画 「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」 とのコラボでも話題となった看板メニュー「チャーシュー飯」にも使用しています。

香港スイーツPOPUP by喜記銀座とは？

銀座の香港料理店 「喜記（ヘイゲイ）銀座店」 がプロデュースする香港スイーツ専門のPOPUPショップです。

本スイーツショップのロゴデザインは

「大切な人に贈る手紙のように、おいしいスイーツをお客様へお届けしたい。また、そのお客様にとっての大切な方にもしあわせを届けたい」

という、私たちの想いを込めています。

香港の街角で親しまれているスイーツ文化を、日本でも気軽に楽しんでいただけるショップとして展開しています。

香港スイーツPOPUPSTOREby喜記

・商品情報

バターボーローバン 640円（税込）

ボーローバン（バターなし）584円(税込)

香港エッグタルト 464円（税込）

黒糖マーラーカオ 464円（税込）

叉焼ボーローバン 500円（税込）

このほかにも 月餅やスパイスカシューナッツ など人気商品をご用意しております。

◎メディア取材、出店のご依頼等お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社田中コーポレーション

営業部 中村 豊和

E-mail：t.nakamura@t-corp.co.jp

TEL :03-3631-5186

◎喜記銀座店

〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目７－１０ EXITMELSA 7F

https://heigei.jp/

ご予約はこちら

- https://www.tablecheck.com/shops/heigei-ginza/reserve?utm_source=google