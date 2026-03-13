【エスターバニーヘアアイロン 新登場】

GEO Nation株式会社

株式会社GEONation（本社：東京都千代田区、代表取締役：金孝眞）が運営するキャラクターショップ「CONBEAU（コンビュ）」は、大人気キャラクター「エスターバニー」の新商品「エスターバニーヘアアイロン」を、2026年3月16日（月）よりCONBEAU渋谷店およびオンラインショップにて販売開始いたします。コードレスタイプのコンパクト設計で、日常使いからお出かけ先でのお直しまで幅広く活躍するアイテムです。

商品特長

1. ストレスフリーな「コードレス」

邪魔なコードがないため、学校・オフィス・カフェの化粧室など、場所を選ばずどこでもスタイリング可能。

雨の日の湿気によるうねり対策や、夕方の崩れた前髪のお直しにも活躍します。

2. 持ち運びに便利な「コンパクトサイズ」

約170gの軽量設計。バッグの隙間にすっぽり収まるスリムサイズです。

プレート幅は約8.5mmと細めなので、前髪や後れ毛などの細かなニュアンス作りも簡単に仕上がります。

3. 本格的な「3段階温度調節」

160℃・180℃・200℃の3段階設定。

セラミックプレートを採用し、髪へのダメージに配慮しながらなめらかなスタイリングが可能です。

4. 「USB Type-C充電」＆「充電中も使用可能」

約2時間の充電で最大約30分使用可能（160℃設定時）。

充電ケーブルを接続したままでも使用できるため、急な使用時も安心です。

※使用後は必ず安全ロックをかけてから充電してください。

5. 専用保護キャップ付き

エスターバニーの立体フェイスデザインのシリコンキャップが付属。

使用後の熱いプレートをすぐにカバーでき、持ち運び時の安全性を高めます。

商品概要

商品名：エスターバニーヘアアイロン

価格：4,950円（税込）

発売日：3月16日

販売場所：CONBEAU渋谷店／オンラインショップ

商品仕様

カラー：ピンク（PINK）

型番：EBHI01

サイズ：約218 × 37 × 30 mm

重量：約170g

プレートサイズ：約74 × 8.5 mm（セラミック）

設定温度：160℃ / 180℃ / 200℃

立ち上がり時間：約1分30秒（160℃設定時）

連続使用時間：約30分（160℃設定時）

充電時間：約2時間（USB Type-C）

安全機能：オートパワーOFF（約15分）、開閉ロック機能

セット内容

・本体

・保護キャップ

・USB Type-C充電ケーブル

・取扱説明書（保証書付き／1年保証）