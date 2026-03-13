【開発体験】全4回で学ぶFlask入門講座【eラーニング】の販売をスタート！～簡単なWebアプリが作れるようになる～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、Webアプリ開発に興味がある方や、Pythonの基礎を学んだあと、次のステップに進みたい方を対象に、eラーニング「全4回で学ぶFlask入門講座(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171871/?rls)」の販売を開始しました。





Python入門講座 eラーニング

近年、国内外で高い注目を集めているプログラミング言語「Python」。その中でも、小規模向けの簡単なWebアプリケーション開発に適している「Flask」は、軽量で扱いやすく、初心者にも優しいWebアプリケーションフレームワークとして注目されています。このような背景もあり、Webアプリケーションを作ってみたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そこで、C&R社はそんなWebアプリ開発に興味がある方を対象にしたeラーニング「Flask入門講座」の販売を開始しました。講師を務めるのは株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発およびプログラム開発に従事されている関口和真氏。テンプレートエンジンやフォーム処理、データベース連携まで、実践的な内容をハンズオン形式で丁寧に解説していきます。ご興味をお持ちの方はぜひご検討ください。<収録講義内容>■ 1回目（1：45：34）・PythonでWebシステムを作成する・Flaskについて・Flaskの導入と表示確認・ルーティングの扱い■ 2回目（1：45：47）・テンプレートエンジンを利用する・Jinja2を利用したテンプレートの利用・テンプレートでの分岐処理・テンプレートでの繰り返し・Jinja2のフィルター利用■ 3回目（1：45：44）・フォームデータの受け取り・Flask-WTFを利用したフォームの作成・バリデーションを行なう・セッションを利用する■ 4回目（1：48：12）・データベースの利用（SQLiteの利用）・データベースの作成・ORMの利用・データの保存と取りだし・データの更新・課題管理アプリの作成＜受講時の注意点＞・対象レベル：Python入門を受講したまたは理解している方・HTMLのある程度の理解があること、ファイル操作やフォルダー操作ができることを前提条件とします。・Pythonはバージョン3系列の時点最新版を対象とします。・VisualStudioCode時点最新版/VisualStudioCodeの機能拡張/Python本体（Version3系の時点最新版）/GoogleChromeを講義では使用します。・プログラミング言語に関する知識は不要です＜こんな方にオススメ！＞・Pythonの基礎を学んだあと、次のステップに進みたい方・Webアプリ開発に興味がある方・業務や趣味で簡単なWebツールを作ってみたい方・プログラミング初心者でも実践的な開発を体験したい方

■受講価格

33,000円（税込）

※購入後90日間視聴可能

【動画再生時間】7：05：17

【動画作成年月】2025年9・10月



■登壇者

取締役 CTO

関口 和真（せきぐち・かずま）氏

サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、ウェブサーバの実装、運用などトータルでウェブサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバ運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント(Web制作会社)のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。 Dreamweaver等の著書も。





▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171871/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171871/?rls)



≪関連情報≫

▼関口和真氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk?rls)



▼PEC（プロフェッショナルエデュケーションセンター）の研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本講座に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「Flask入門講座（eラーニング）」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜IT・プログラミング関連セミナー＞

▼eラーニング「Python入門講座」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171874/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171874/?rls)



▼eラーニング「ノンプログラマーのためのPython入門」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150207/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150207/?rls)



▼eラーニング「JavaScript基礎/実践講座」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150215/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150215/?rls)





▼その他のIT・プログラミング関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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