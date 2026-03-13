Hmcomm株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、当社役員等を対象とした持株会を設立し、2026年5月より継続的に当社株式を購入することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

１．設立の目的

当社は、2025年12月に従業員持株会を設立しておりましたが、今般、当社の役員等においても役員持株会を設立することといたしました。本制度は、役員自らが当社株式の購入に際してのインサイダー取引の懸念を回避し、当社株式を継続的に取得・保有することで、株主の皆様と株主価値をより一層共有し、更なる企業価値の向上を図ることを目的としております。

２．役員持株会の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33941/table/182_1_892e32e60697cf57f478972a76940c88.jpg?v=202603141051 ]



<本リリースに関するお問合せ>

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