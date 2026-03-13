【ALBERTO LUTI】2026年春夏 本国のクラフトマンシップが光る新作ウエスタンベルトを発売

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株式会社アマン

株式会社アマンが展開するイタリアのベルトブランド「ALBERTO LUTI（アルベルト ルティ）」は、


2026年春夏コレクションの新作ウエスタンベルトを、2026年3月12日（木）より、公式オンラインストア「AMAN ONLINE STORE」にて発売いたしました。







武骨さと品を兼ね備えた、ヴィンテージライクなウエスタンスタイルを体現する一本。


ハンドメイドならではの繊細なクラフトマンシップと、奥行きあるレザーの表情が、大人の装いにさりげない存在感を添えます。




スタッズ ベルト \49,500（税込）

スタッズ装飾 ウエスタンベルト　\60,500税込


スウェード ウエスタンベルト \35,200（税込み）

スウェード ウエスタンベルト \35,200（税込み）










販売情報


発売日：2026年3月12日（木）


販売店舗：AMAN ONLINE STORE


https://store.aman.ne.jp/collections/vendors?q=ALBERTO+LUTI





熟練職人によるハンドメイドで仕上げられた丁寧な作り込み。


クラフトマンシップが光る、細部まで美しい仕立てをぜひお楽しみください。






ALBERTO LUTI
ALBERTO LUTI

イタリアのレザー職人によるクラフトマンシップを背景に、高品質なレザーベルトを展開するブランドです。
スタッズやハンドスレッディング、インレイなどの伝統的な技法を用いながら、手染めやボトル染めといった独自の染色技術により、奥行きあるレザーの表情を生み出しています。
クラシックとモダンを融合させたデザインで、世界中のセレクトショップから支持を集めています。

@albertolutiofficial
https://www.instagram.com/albertolutiofficial/




株式会社アマン
株式会社アマン

“Authentic Human”

人として、現代の商人として、法人として、
誠実で、信頼でき、常に本物を提案し続ける存在を目指して

@aman_mens
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AMAN ONLINE STORE
https://store.aman.ne.jp/pages/men