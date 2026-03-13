【ALBERTO LUTI】2026年春夏 本国のクラフトマンシップが光る新作ウエスタンベルトを発売

株式会社アマン

株式会社アマンが展開するイタリアのベルトブランド「ALBERTO LUTI（アルベルト ルティ）」は、

2026年春夏コレクションの新作ウエスタンベルトを、2026年3月12日（木）より、公式オンラインストア「AMAN ONLINE STORE」にて発売いたしました。

武骨さと品を兼ね備えた、ヴィンテージライクなウエスタンスタイルを体現する一本。

ハンドメイドならではの繊細なクラフトマンシップと、奥行きあるレザーの表情が、大人の装いにさりげない存在感を添えます。

スタッズ ベルト \49,500（税込）スタッズ装飾 ウエスタンベルト \60,500税込スウェード ウエスタンベルト \35,200（税込み）スウェード ウエスタンベルト \35,200（税込み）

販売情報

発売日：2026年3月12日（木）

販売店舗：AMAN ONLINE STORE

https://store.aman.ne.jp/collections/vendors?q=ALBERTO+LUTI

熟練職人によるハンドメイドで仕上げられた丁寧な作り込み。

クラフトマンシップが光る、細部まで美しい仕立てをぜひお楽しみください。

ALBERTO LUTI

イタリアのレザー職人によるクラフトマンシップを背景に、高品質なレザーベルトを展開するブランドです。

スタッズやハンドスレッディング、インレイなどの伝統的な技法を用いながら、手染めやボトル染めといった独自の染色技術により、奥行きあるレザーの表情を生み出しています。

クラシックとモダンを融合させたデザインで、世界中のセレクトショップから支持を集めています。



@albertolutiofficial

https://www.instagram.com/albertolutiofficial/

株式会社アマン

“Authentic Human”



人として、現代の商人として、法人として、

誠実で、信頼でき、常に本物を提案し続ける存在を目指して



@aman_mens

https://www.instagram.com/aman_mens/



AMAN ONLINE STORE

https://store.aman.ne.jp/pages/men