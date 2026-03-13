“人生逆転ファンタジー”『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』待望の続編！TVSPを「ABEMA」で4月1日（水）夜25時より無料放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～TVSP』を、2026年4月1日（水）夜25時より無料放送いたします。また新作の放送を記念し、TVアニメ第1期の全話無料一挙放送も実施いたします。

『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』（通称「いせれべ」）は、原作・美紅、イラスト・桑島黎音による人気ライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品です。本作では、壮絶ないじめに苦しんでいた少年・天上優夜が、祖父の遺した“異世界へと通じる扉”をきっかけに、異世界と現実世界を行き来できる力を手に入れ、チート能力によって人生を一変させていく姿が描かれます。異世界でのレベルアップが現実世界にも反映されるというユニークな設定と、主人公の成長譚が支持を集め、シリーズは累計発行部数400万部（2026年1月時点）を突破。2023年にTVアニメが放送されたほか、2026年3月に続編の放送も決定するなど、異世界×現代を融合させた“人生逆転ファンタジー”が注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて、2026年4月1日（水）夜25時より、『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～』TVアニメの続編となる、TVSPの放送が決定いたしました。

また新作公開の直前となる4月1日（水）夜6時30分からは、TVアニメ第1期を全話無料一挙放送。TVアニメ第1期、TVSP共に、放送後1週間無料でお楽しみいただけます。

ファン待望の続編と合わせてぜひ「ABEMA」で、“人生逆転ファンタジー”「いせれべ」の世界を無料でお楽しみください。

■『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～TVSP』 無料放送

(C)美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月1日（水）夜25時～

放送チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/iZNNG

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼TVSP放送記念！第1期の全話無料一挙放送も決定！

(C)美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月1日（水）夜6時30分～

放送チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/cHWgf

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

＜CAST＞

天上優夜：松岡禎丞／宝城佳織：鬼頭明里／レクシア・フォン・アルセリア：前田佳織里／ルナ：加隈亜衣／ユティ：日高里菜／ナイト：東山奈央／ウサギ：井上和彦／アカツキ：井口裕香 ほか

＜STAFF＞

キャラクター原案：桑島黎音／監督：板垣 伸／キャラクターデザイン：木村博美／美術監督：坂上裕文、鈴木邦幸／美術設定：加藤 浩、浅見由一／色彩設計：山上愛子・長岡純子（T.D.I.）／撮影監督：田中翔太／3D監督：池田 獏／編集：布川遥香／音響監督：納谷僚介、板垣 伸／音楽：立山秋航／

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS／アニメーション制作：ミルパンセ

公式サイト：https://www.iseleve.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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