コミLab.初の単独ショップ「コミLab. POP-UP STORE」2026年３月18日（水）NEW OPENのイオンモール津田沼southに初出店！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆 以下、未来屋書店）は、千葉県習志野市の京成線 新津田沼駅 改札出口から徒歩１分の立地にこの度OPENするイオンモール津田沼south内に「コミLab. POP-UP STORE」を期間限定オープンいたします。

これまで多くの未来屋書店内ショップとして展開してきた「コミLab.」ですが、単独での出店は今回が初めてとなります。

津田沼エリアは、JR総武線・新京成線・京成線など複数路線が乗り入れる津田沼駅周辺の商業・生活の中心であり、駅直結型の大型商業施設イオンモール津田沼をはじめとした、にぎわいのある街並みが広がっています。新津田沼駅から当店までは徒歩約１分とアクセス良好で、通勤・通学の行き帰りにも立ち寄りやすい立地です。

「コミLab. POP-UP STORE」は、アニメ・ゲーム関連の雑貨に徹底してフォーカスした専門店として、従来の未来屋書店とは異なる新鮮な買い物体験を提供します。

■『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』人気商品続々！

１．見逃せない！今、注目のゲーム雑貨が多数入荷！

『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』など話題のゲームグッズを取り揃え、『崩壊3rd』の雑貨はコミLab.店舗としては初導入。今回のOPENを記念し特典施策も用意しています。

2．「崩壊3rd」グッズ店頭購入特典！

３月18日より先着で「崩壊3rd」関連商品のお買上げ金額税込2,200円以上ごとに購入特典「幸運人生シリーズクリアカード」をランダムで１枚プレゼントします。

・絵柄はお選びいただけません。

・特典はなくなり次第配布終了となります。

■未来屋書店とのシナジー

津田沼エリアでは、同じ新津田沼駅から徒歩２分圏内に大型商業施設 イオンモール津田沼Northがあり未来屋書店が出店しています。（※書籍・文具を含む総合店舗）。

未来屋書店はこれまで、地域の皆さまの読書体験と暮らしを豊かにする書籍提案を行ってきました。

「コミLab. POP-UP STORE」は、そのお気に入りとの出会いをさらに拡張させるポップカルチャー発信拠点として機能し、隣接する両店舗が連携することで、より多様な顧客ニーズに応えられる街のにぎわい創出に寄与してまいります。オープンを記念して、３月18日より未来屋書店津田沼店の店頭でもゼンレスゾーンゼロの等身大パネルを展示いたします。

■コミLab.とは

未来屋書店が主に書店内のコミック売場に導入している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナーです。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。

■「コミLab. POP-UP STORE OPENイベント」

『原神』LunaIのキャラクター「フリンズ」「ラウマ」「アイノ」の等身大パネルが設置されます。

期間は３月18日から６月30日までとなっており、来店された皆さまは推しキャラクターとの記念撮影をお楽しみいただけます。

■開催概要

【施設名称】 コミLab. POP-UP STORE

【住所】 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼south5階

【営業時間】 10:00～21:00

【開催期間】 ３月18日～6月30日

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp