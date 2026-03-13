赤坂に“音楽とバールを楽しむイタリアン”誕生 ！イル カルディナーレ 赤坂店がスタンディングバールを新設！

株式会社カーディナル

株式会社カーディナル（所在地：東京都千代田区／代表取締役社長：三好 康弘）は、イタリアンレストラン「イル カルディナーレ 赤坂店（以下、当店）」に従来のトラットリアに加えてスタンディングバールエリアを新設し、トラットリアとバールの両方を楽しめる店舗として、2026年3月13日（金）より営業を開始いたします。

当店はこれまで、トスカーナ地方を中心としたイタリア郷土料理をベースに、素材の魅力を生かした本格的なイタリア料理を提供するピッツェリア＆トラットリアとして営業してきました。

今回の取り組みではその魅力を継承しながら、軽く一杯から気軽に楽しめるバール利用を加えることで、本格的な食事を楽しむレストラン利用と、気軽に立ち寄れるバール利用の両方を可能にしました。

赤坂というビジネスエリアの多様な利用ニーズに対応し、仕事帰りの一杯や待ち合わせ、2次会などさまざまなシーンで利用できます。

毎週金曜日にはDJ（ブランドミュージックセレクター／以下、BMS）による心地よい音楽が店内を彩り、食事や会話とともにリラックスした雰囲気をお楽しみいただけます。

音楽を聴きながら、ワインと小皿料理を気軽に楽しむイタリアの習慣「アペリティーボ」を体験できる、新しいイタリアンの楽しみ方を提案します。



■200円から楽しめる小皿料理とイタリア郷土料理

バールエリアでは、200円から楽しめる前菜をはじめ、15～20種類の小皿料理を常時用意。

イタリア・ヴェネツィアの立ち飲み文化で知られる「チケッティ」に着想を得ながら、「イル カルディナーレ」ブランドの特色であるトスカーナ地方を中心としたイタリア郷土料理をベースに、鶏レバー クロスティーニ、アランチーニ、カポナータなど、ワインやビールと相性の良い料理を気軽なスタイルで提供します。

また、当店名物のスライスピッツァ（1/16サイズ1枚）を550円で提供。好みの前菜をスライスピッツァにトッピングして楽しむことができ、締めにはトラットリアエリアで人気のパスタメニューも注文することができます。

ドリンクは当社直輸入のイタリアワインを中心に、プロセッコ・赤白ワイン（グラス）を300円から提供。立ち飲みスタイルのハイテーブルを設け、暖かい季節にはテラス席でも楽しめるなど、赤坂の街に開かれた空間づくりを目指しました。



【メニュー例】

・鶏レバー クロスティーニ（1枚） 200円

・アランチーニ（1個） 250円

・カポナータ 300円

・フリッタータ 350円

・スライスピッツァ（1/16サイズ1枚）

（オリジナーレ、フォルマッジョ、マルゲリータ、ディアボラビアンコ） 550円

【ドリンク例】

・グラスプロセッコ（当社直輸入） 300円～

・グラス赤白ワイン（当社直輸入） 300円～

・グラスビール 500円

・アペロール スプリッツ 700円



■音楽と食が融合する空間演出

店内では、空間演出の一環として音楽プロデュースを導入しています。

飲食店をはじめさまざまな空間で音楽演出を手がける「LAVA JAPAN」のBMS（Brand Music Selector／飲食店やブランド空間に合わせて音楽を選曲するDJ）が毎週金曜日にイベントを開催し、食事やお酒と調和する選曲で、店内に心地よい雰囲気を生み出します。

「LAVA JAPAN」URL：https://lava.jp/japan/



■モバイルオーダーでスマートな利用体験

注文にはモバイルオーダーシステムを導入しています。

ショーケースに並ぶ色とりどりの前菜の中から好きなメニューを選び、スマートフォンから注文・決済が可能です。

混雑時でも列に並ぶことなくスムーズに料理やドリンクを受け取ることができ、立ち飲みスタイルでも快適に利用できる店舗体験を実現しました。



■店舗概要

店名：イル カルディナーレ 赤坂店（il Cardinale Akasaka PIZZERIA CON CUCCINA）

バールエリア新設オープン日：2026年3月13日（金）

業態：トラットリア＋スタンディングバール

所在地：東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー1階

URL：https://il-cardinale-akasaka.com/

■会社概要

会社名：株式会社カーディナル

代表者：代表取締役社長 三好 康弘

所在地：東京都千代田区神田須田町1-3-9 PMO神田万世橋2F（東京事務所）

設立：1968年5月

URL：https://miyoshi-grp.com/



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